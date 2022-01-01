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Гари Льюис

Gary Lewis
Гари Льюис
Гари Льюис Gary Lewis
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Дата рождения
30 ноября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Глазго, Шотландия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Гари Льюиса

Гари Льюис родился 30 ноября 1957 года в Глазго в Великобритании. Отец работал котельщиком, а мать – на местной кондитерской фабрике. В семье было трое детей. По словам Гари, стать актером его вдохновил брат, который был учителем английского языка в старшей школе. В 1983 году Льюис окончил с отличием технологический колледж в Глазго, получив ученую степень по социологии.

Свою первую роль в театре он сыграл в пьесе о шотландском социалисте. Но только десять лет спустя он решил стать профессиональным актером, приняв приглашение от Raindog Theatre.

Во многом благодаря знакомству с актером Питером Малланом началась кинокарьера Льюиса. Первый успех в кино пришел к Гари с фильмом «Билли Элиот», вышедшим в 2000 году. После его впечатляющей роли отца главного героя предложений о съемках стало больше, в следующие годы он стал активно сниматься. Его известными киноработами являются «Банды Нью-Йорка», «Непорочный», «Гол!» и многие другие.  

С 1993 года актер стал сниматься в телевизионных проектах. Он участвовал во многих проектах телеканала BBC, но наиболее заметны его роли в сериалах «Мерлин», «Чужестранка», «Один из нас», «Тёмные начала».

Актер активно снимается в кино и на телевидении. В год выходит несколько проектов с его участием. Многие его роли эпизодические и второстепенные, но все они яркие, талантливые и запоминающиеся.

Интересные факты о Гари Льюисе
  • Режиссер Мартин Скорсезе пригласил Гари Льюиса на роль МакГлойна в фильме «Банды Нью-Йорка», впечатленный его игрой в фильме «Билли Эллиот».
  • До того, как стать актером, Гари работал уборщиком и библиотекарем.
  • Получил главный приз на театральном фестивале в Эдинбурге в 1978 году как участник труппы театра Easterhouse.
  • За роль в фильме «Билли Эллиот» актер получил несколько номинаций на престижные премии.
  • Настоящая фамилия актера – Стивенсон.
  • Для роли в сериале «Чужестранка» Гари много тренировался, чтобы воссоздать походку своего героя, страдающего синдромом Тулуз-Лотрека.
Фильмография Гари Льюиса
Исчезнувший
Исчезнувший
триллер 2021, Великобритания / Франция
5.0
Певица на всю голову
Певица на всю голову
комедия, мелодрама 2020, Австралия / США
8.0
Исчезновение
Исчезновение
триллер 2018, Великобритания
6.0
Отморозки
Отморозки
драма 2010, Франция / Великобритания / Италия
7.0
Вальгалла: Сага о викинге
Вальгалла: Сага о викинге
приключения, боевик 2009, Дания / Великобритания
7.0
Эрагон
Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик 2006, США
7.0
Нереальный Север
Нереальный Север
триллер, драма 2006, Германия / Ирландия / Великобритания
5.0
Счастливого Рождества
Счастливого Рождества
военный, драма 2005, Франция
5.0
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