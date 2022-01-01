Гари Льюис родился 30 ноября 1957 года в Глазго в Великобритании. Отец работал котельщиком, а мать – на местной кондитерской фабрике. В семье было трое детей. По словам Гари, стать актером его вдохновил брат, который был учителем английского языка в старшей школе. В 1983 году Льюис окончил с отличием технологический колледж в Глазго, получив ученую степень по социологии.

Свою первую роль в театре он сыграл в пьесе о шотландском социалисте. Но только десять лет спустя он решил стать профессиональным актером, приняв приглашение от Raindog Theatre.

Во многом благодаря знакомству с актером Питером Малланом началась кинокарьера Льюиса. Первый успех в кино пришел к Гари с фильмом «Билли Элиот», вышедшим в 2000 году. После его впечатляющей роли отца главного героя предложений о съемках стало больше, в следующие годы он стал активно сниматься. Его известными киноработами являются «Банды Нью-Йорка», «Непорочный», «Гол!» и многие другие.

С 1993 года актер стал сниматься в телевизионных проектах. Он участвовал во многих проектах телеканала BBC, но наиболее заметны его роли в сериалах «Мерлин», «Чужестранка», «Один из нас», «Тёмные начала».

Актер активно снимается в кино и на телевидении. В год выходит несколько проектов с его участием. Многие его роли эпизодические и второстепенные, но все они яркие, талантливые и запоминающиеся.