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Джейми Белл
Джейми Белл
Jamie Bell
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Джейми Белл
Jamie Bell
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Дата рождения
14 марта 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джейми Белл
Родился 14 марта 1986 года. Биллингем, Дарем, Англия.
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Фильмография Джейми Белл
Без жалости
драма, криминал, боевик
2021, США
5.0
Академия монстров
анимация
2020, Великобритания / Мексика / Канада
5.0
Рокетмен
мюзикл, биография
2019, Великобритания
6.0
Все пути ведут в Доннибрук
драма
2018, США
5.0
Кожа
драма, биография
2018, США
6.0
Фантастическая четвёрка 2
фантастика, боевик
2017, США
0.0
Кинозвезды не умирают
драма, мелодрама, биография
2017, Великобритания
6.0
6 дней
боевик, триллер, драма
2017, Великобритания / Новая Зеландия
6.0
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