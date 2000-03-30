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Постер телешоу Али Джи шоу
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Киноафиша Сериалы Али Джи шоу

Али Джи шоу (2000 - 2004)

Da Ali G Show 18+
Год выпуска 2000
Страна Великобритания/США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность телешоу 9 часов 0 минут
О чем телешоу

 

Когда на сцене появляется Али Джи, зрители знают: начинается нечто невероятное. "Али Джи шоу" - это опыт, который невозможно описать словами. Это комедия, удивление, веселье. Али Джи - это сердце и душа этой невероятной программы.

 

"Али Джи шоу" - шоу для всех. Это программа, которая понравится всем, кто ищет легкости, веселья и безудержной радости жизни. Неважно, сколько вам лет или на каком языке вы говорите - здесь каждый найдет свое место. Али Джи умеет связывать людей, делая их частью одной большой семьи.

 

Он - не только большой комик, но и фокусник, и актер, и музыкант. Программа построена на принципе взаимодействия между Али Джи и публикой, что создает невероятную атмосферу, взрывающуюся овациями и аплодисментами.

В ролях
В ролях
Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Али Джи шоу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2000, 6 эпизодов
Али Джи шоу - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2003, 6 эпизодов
Али Джи шоу - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2004, 6 эпизодов
Кадры из телешоу
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