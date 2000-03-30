Али Джи шоу (2000 - 2004)

Когда на сцене появляется Али Джи, зрители знают: начинается нечто невероятное. "Али Джи шоу" - это опыт, который невозможно описать словами. Это комедия, удивление, веселье. Али Джи - это сердце и душа этой невероятной программы.

"Али Джи шоу" - шоу для всех. Это программа, которая понравится всем, кто ищет легкости, веселья и безудержной радости жизни. Неважно, сколько вам лет или на каком языке вы говорите - здесь каждый найдет свое место. Али Джи умеет связывать людей, делая их частью одной большой семьи.

Он - не только большой комик, но и фокусник, и актер, и музыкант. Программа построена на принципе взаимодействия между Али Джи и публикой, что создает невероятную атмосферу, взрывающуюся овациями и аплодисментами.