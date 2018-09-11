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Джеральдин Джеймс
Джеральдин Джеймс
Geraldine James
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Джеральдин Джеймс
Geraldine James
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Дата рождения
6 июля 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Мейденхед, Англия, Великобритания
Рост
170 см
Биография Джеральдин Джеймс
Родилась 6 июля 1950 года. Мейденхед, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джеральдин Джеймс
Аббатство Даунтон
драма, исторический
2019, Великобритания
7.0
Зверь
драма
2018, Великобритания
7.0
Дафна
драма, комедия
2017, Великобритания
6.0
45 лет
мелодрама, драма
2015, Великобритания
6.0
Железная схватка
фантастика, приключения
2014, США
4.0
Диана. История любви
биография, драма
2013, Великобритания
7.0
Девушка с татуировкой дракона
криминал, триллер
2011, США
8.0
Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный
2010, США
7.0
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11 сентября 2018 15:01
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