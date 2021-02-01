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Лена Олин
Лена Олин
Lena Olin
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Лена Олин
Lena Olin
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Дата рождения
22 марта 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Стокгольм, Швеция
Рост
178 см
Биография Лены Олин
Родилась 22 марта, 1955 года. Стокгольм, Швеция.
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Фильмография Лены Олин
Игры судьбы
драма
2020, США
6.0
Жена художника
драма
2019, США
5.0
Дьявол, которого ты знаешь
триллер, детектив
2013, США
3.0
Ночной поезд до Лиссабона
мелодрама, триллер
2013, Швейцария / Португалия
7.0
Гипнотизер
драма, криминал, триллер
2012, Швеция
5.0
Помни меня
драма, мелодрама
2010, США
8.0
Наркоз
триллер, драма
2007, США
7.0
Казанова
драма, комедия, мелодрама
2005, США
6.0
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1 февраля 2021 17:12
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