Голый повар (1999 - 2001)

«Голый повар» – кулинарный проект, в котором известный на весь мир британец Джейми Оливер на собственном примере докажет, что готовка – это не обременительная обязанность. Процесс может быть простым и даже увлекательным, а получившаяся еда – вкусной и красивой. Шеф-повар попытается превратить время на кухне в проведенное с пользой, наполнив его интересными фактами и отсылками к произведениям искусства. Кроме того, блюда, рецептами которых поделится со зрителями Оливер, будут из свежих натуральных ингредиентов.