Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Остров иллюзий" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Голый повар
Постер телешоу Голый повар
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Голый повар

Голый повар (1999 - 2001)

The Naked Chef
Год выпуска 1999
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал BBC Two
Продолжительность телешоу 8 часов 4 минуты
О чем телешоу

«Голый повар» – кулинарный проект, в котором известный на весь мир британец Джейми Оливер на собственном примере докажет, что готовка – это не обременительная обязанность. Процесс может быть простым и даже увлекательным, а получившаяся еда – вкусной и красивой. Шеф-повар попытается превратить время на кухне в проведенное с пользой, наполнив его интересными фактами и отсылками к произведениям искусства. Кроме того, блюда, рецептами которых поделится со зрителями Оливер, будут из свежих натуральных ингредиентов.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейми Оливер
Джейми Оливер Jamie Oliver
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Самые странные сериалы Самые странные сериалы
Сезоны
Голый повар - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1999, 6 эпизодов
 
Голый повар - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2000, 8 эпизодов
 
Голый повар - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2001, 8 эпизодов
 
Кадры из телешоу
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App