Москва, 1935 год. В недавно построенный дом заселяются первые жильцы. Соседями по коммунальной квартире становятся две семьи. Супруги Давыдовы вырастили и воспитали троих детей, а Лидия и Дмитрий Каширины только начинают совместную жизнь. Однако отношения молодоженов не клеятся с самого начала. Как только Дмитрий, геолог по профессии, уезжает в командировку, его молодая жена заводит роман со старшим сыном Давыдовых. Отношения между соседями накаляются, но в их жизнь неожиданно врывается война. Все ли герои смогут пройти ее горнило? Как изменятся их чувства друг к другу после пережитого?
1935 год. Новый дом на окраине Москвы заселяется новоселами. С этого начинается простой сюжет о судьбах людей разных профессий и увлечений. Впереди страшные годы всеобщей немоты, на смену которым приходит война, а вместе с ней горечь утрат, холод, голод, расставания. Конец войны возвращает радость жизни. По-прежнему светит в окна солнце, летит тополиный пух и, как когда-то, дети опять бегут в школу.
|23 декабря 1957
|Россия
|6+