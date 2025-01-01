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Постер фильма Дом, в котором я живу
Постер фильма Дом, в котором я живу
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Дом, в котором я живу

Дом, в котором я живу

Dom, v kotorom ya zhivu 18+
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Факты

О фильме

Москва, 1935 год. В недавно построенный дом заселяются первые жильцы. Соседями по коммунальной квартире становятся две семьи. Супруги Давыдовы вырастили и воспитали троих детей, а Лидия и Дмитрий Каширины только начинают совместную жизнь. Однако отношения молодоженов не клеятся с самого начала. Как только Дмитрий, геолог по профессии, уезжает в командировку, его молодая жена заводит роман со старшим сыном Давыдовых. Отношения между соседями накаляются, но в их жизнь неожиданно врывается война. Все ли герои смогут пройти ее горнило? Как изменятся их чувства друг к другу после пережитого?

  • В 1957 году картину посмотрели свыше 28 миллионов советских зрителей. С этими результатами она заняла девятое место в прокате. 
  • Роль Гали Волынской стала дебютной для актрисы Жанны Болотовой. 
  • В одной из сцен действие происходит 22 июня 1941 года. На стене висит плакат “Родина-мать зовет!”, однако создан он был гораздо позднее. 
  • На Всемирной выставке в Брюсселе, состоявшейся в 1958 году, режиссеры Лев Кулиджанов и Яков Сегель получили премию “За лучшую постановку” и награду Генерального комиссариата секции ООН.
  • По результатам опроса газеты “Советская культура” картина вошла в пятерку лучших новинок года.

1935 год. Новый дом на окраине Москвы заселяется новоселами. С этого начинается простой сюжет о судьбах людей разных профессий и увлечений. Впереди страшные годы всеобщей немоты, на смену которым приходит война, а вместе с ней горечь утрат, холод, голод, расставания. Конец войны возвращает радость жизни. По-прежнему светит в окна солнце, летит тополиный пух и, как когда-то, дети опять бегут в школу.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 23 декабря 1957
Дата выхода
23 декабря 1957 Россия 6+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Dom, v kotorom ya zhivu, Das Haus, in dem ich lebe, Das Haus, in dem ich wohne, Dom u kojem živim, Dom, w którym żyjemy, Huset jag bor i, Huset jeg bor i, Julkisivun takana, La casa dove abito, La casa en la que vivo, La casa en que vivo, Maja, kus ma elan, Mas ehorisen o polemos, Múló évek, Sono mado no hi ha kienai, The House I Live In, Vi lever kun een gang, Дом, в котором я живу, その窓の灯は消えない
Режиссер
Лев Кулиджанов
В ролях
Валентина Телегина
Николай Елизаров
Евгений Матвеев
Евгений Матвеев
Юра Мясников
Римма Шорохова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.0
Оцените 21 голос
7.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  259 В жанре «драма»  112 В фильмах СССР  32
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Дом, в котором я живу

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