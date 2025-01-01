Москва, 1935 год. В недавно построенный дом заселяются первые жильцы. Соседями по коммунальной квартире становятся две семьи. Супруги Давыдовы вырастили и воспитали троих детей, а Лидия и Дмитрий Каширины только начинают совместную жизнь. Однако отношения молодоженов не клеятся с самого начала. Как только Дмитрий, геолог по профессии, уезжает в командировку, его молодая жена заводит роман со старшим сыном Давыдовых. Отношения между соседями накаляются, но в их жизнь неожиданно врывается война. Все ли герои смогут пройти ее горнило? Как изменятся их чувства друг к другу после пережитого?