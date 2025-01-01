Бессмертная история о романтике, чудаке и мечтателе храбром рыцаре Дон Кихоте Ламанчском, и о его спутнике, верном оруженосце Санчо Пансе. Алонсо Кихано, Дон Кихот Ламанчский, был настолько влюблен в рыцарские романы, что решил сам сделаться рыцарем и отправиться в поход, хотя времена рыцарства давно миновали…
СтранаСССР
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска1957
Премьера в мире23 мая 1957
Дата выхода
23 мая 1957
Россия
6+
24 января 1958
Германия
MPAAPG
ПроизводствоКиностудия «Ленфильм»
Другие названия
Don Kikhot, Don Quijote, Don Quichotte, Dom Quixote, Don Quixote, Don Chisciotte, Don Kichot, Don Kihotis, Don Quichote, Le avventure di Don Chisciotte, Дон Кихот, ドン・キホーテ