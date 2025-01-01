Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дон Кихот
Постер фильма Дон Кихот
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Дон Кихот

Дон Кихот

Don Kikhot 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Бессмертная история о романтике, чудаке и мечтателе храбром рыцаре Дон Кихоте Ламанчском, и о его спутнике, верном оруженосце Санчо Пансе. Алонсо Кихано, Дон Кихот Ламанчский, был настолько влюблен в рыцарские романы, что решил сам сделаться рыцарем и отправиться в поход, хотя времена рыцарства давно миновали…
Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 23 мая 1957
Дата выхода
23 мая 1957 Россия 6+
24 января 1958 Германия
MPAA PG
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Don Kikhot, Don Quijote, Don Quichotte, Dom Quixote, Don Quixote, Don Chisciotte, Don Kichot, Don Kihotis, Don Quichote, Le avventure di Don Chisciotte, Дон Кихот, ドン・キホーテ
Режиссер
Григорий Козинцев
В ролях
Николай Черкасов
Николай Черкасов
Юрий Толубеев
Юрий Толубеев
Серафима Бирман
Людмила Касьянова
Светлана Григорьева
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Дон Кихот
Ходжа Насреддин 0.0
Ходжа Насреддин (2024)
Гамлет 7.4
Гамлет (1964)
Выборгская сторона 6.1
Выборгская сторона (1938)
Возвращение Максима 6.4
Возвращение Максима (1937)
Новый Вавилон 7.7
Новый Вавилон (1929)
Дон-Кихот 5.8
Дон-Кихот (2002)
Утомленные солнцем 7.7
Утомленные солнцем (1994)
Несколько дней из жизни И.И. Обломова 7.6
Несколько дней из жизни И.И. Обломова (1979)
Афоня 7.8
Афоня (1975)
Свой среди чужих, чужой среди своих 7.7
Свой среди чужих, чужой среди своих (1974)
Обыкновенный фашизм 7.1
Обыкновенный фашизм (1965)
Девять дней одного года 7.9
Девять дней одного года (1961)

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 21 голос
7.3 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  718 В жанре «драма»  331 В фильмах СССР  116
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дон Кихот

Похожие фильмы онлайн

Новый Вавилон
 
Утомленные солнцем
 
Афоня
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше