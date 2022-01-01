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Волк и семеро козлят Волк и семеро козлят
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Волк и семеро козлят, 1957

1957 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Однажды Козочке пришлось отлучиться из дому и оставить своих деток-козлят без присмотра. Перед тем как отправиться по неотложным делам, мать строго наказала козлятам не открывать дверь посторонним. А чтобы детки могли отличить ее от незваных гостей, научила их особенной песенке. Однако хитрый Волк подслушал разговор Козы с малышами, а когда козлята остались одни, хитростью проник в их жилище и унес с собой в мешке. Как Коза и другие лесные жители выручат козлят из беды?

  • В основу мультфильма легла одноименная народная сказка, сюжет которой распространен не только в России, но и во многих других странах. Так, например, один из вариантов сказки был записан, литературно обработан и издан братьями Гримм. 
  • Советский мультфильм, созданный в 1950-х годах, стал первой экранизацией сказки. Впоследствии, в 1975 году, в СССР вышел музыкальный мультик «Волк и семеро козлят на новый лад», а в 1976-м – мультфильм «Мама», созданный совместными усилиями советских, румынских и французских мультипликаторов. 
  • Роли озвучили Юлия Юльская, Георгий Вицин, Леонид Пирогов, Лев Дуров. Однако в титрах имена актеров не были указаны. 
  • Режиссером мультфильма стал Петр Носов. Среди других его работ – «Теремок» (1945), «Петушок» – золотой гребешок» (1955), «Украденный месяц» (1969).

Однажды голодный Волк услыхал, как Коза спела своим козлятам песенку и они открыли ей дверь. После ухода мамы Козы Волк подобрался к домику и запел ту же песенку. Но козлята, услыхав грубый голос Волка, не пустили его в дом. Тогда Волк пошёл к Медведю-кузнецу. Искусный мастер выковал серому разбойнику тоненький голосок. На этот раз хитрость удалась: Волк проник в дом, забрал всех козлят в мешок и унёс их…

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1957
Премьера в России 14 марта 1957
Премьера в мире 14 марта 1957
Возраст 6+
Режиссер
Петр Носов
В ролях
Петр Носов
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Волк и семеро козлят
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