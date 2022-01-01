Волк и семеро козлят, 1957

Однажды Козочке пришлось отлучиться из дому и оставить своих деток-козлят без присмотра. Перед тем как отправиться по неотложным делам, мать строго наказала козлятам не открывать дверь посторонним. А чтобы детки могли отличить ее от незваных гостей, научила их особенной песенке. Однако хитрый Волк подслушал разговор Козы с малышами, а когда козлята остались одни, хитростью проник в их жилище и унес с собой в мешке. Как Коза и другие лесные жители выручат козлят из беды?