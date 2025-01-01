Жил-был на свете простой деревенский парень Емеля. Однажды он отправился к проруби за водой, а вместе с ней почерпнул в ведро волшебную щуку. Диковинная рыба попросила, чтобы Емеля отпустил ее обратно к детям, а в благодарность за доброту пообещала исполнить любые его желания. Как раз в это время царь Горох выдавал свою дочь, Марью-царевну, за заморского принца. Только получилось так, что портрет красавицы попал в руки Емеле. И пожелал он, чтобы Марья любила только его одного. Чем же закончится эта удивительная история?