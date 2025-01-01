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В некотором царстве…

V některých království ... 18+
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О фильме

Жил-был на свете простой деревенский парень Емеля. Однажды он отправился к проруби за водой, а вместе с ней почерпнул в ведро волшебную щуку. Диковинная рыба попросила, чтобы Емеля отпустил ее обратно к детям, а в благодарность за доброту пообещала исполнить любые его желания. Как раз в это время царь Горох выдавал свою дочь, Марью-царевну, за заморского принца. Только получилось так, что портрет красавицы попал в руки Емеле. И пожелал он, чтобы Марья любила только его одного. Чем же закончится эта удивительная история?

  • Мультфильм снят по мотивам русской народной сказки «По щучьему веленью». Это первая мультипликационная экранизация этой сказки – ранее, в 1938 году, Александр Роу снял по ней одноименный полнометражный фильм. 
  • «В некотором царстве…» – третий мультфильм, снятый совместно Иваном Ивановым-Вано и Михаилом Ботовым. Их творческий тандем также создал анимационные фильмы «Двенадцать месяцев» (1956) и «Песня о дружбе» (1957). 
  • В 1958 году мультфильм был удостоен сразу двух наград: «За лучший анимационный фильм» Международного кинофестиваля в Карловых Варах (Чехия) и Первой премии Всесоюзного кинофестиваля. 
  • Георгий Милляр, озвучивший в мультфильме барабанщика, в картине «По щучьему веленью» Александра Роу исполнил роль царя Гороха.

Давным-давно простой парень Емеля поймал щуку, обладающую волшебными способностями. Она научила его заветным словам, благодаря которым он сможет теперь исполнять любые свои желания. Здесь и начинаются чудеса, а с ними и путешествие во дворец, где на троне сидит царь, который подыскивает жениха для своей дочери.

Страна СССР
Продолжительность 29 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 31 мая 1957
Дата выхода
31 мая 1957 Россия 12+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
V nekotorom tsarstve, Once Upon a Time, В некотором царстве..., A csuka ajándéka, The Princess and the Simpleton
Режиссер
Иван Иванов-Вано
Михаил Ботов
В ролях
Серафим Аникеев
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Вера Орлова
Вера Орлова
Лев Потемкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.7
Оцените 21 голос
7.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  617 В жанре «анимация»  118 В фильмах СССР  102
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В некотором царстве…

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