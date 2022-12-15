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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Семейный

Рейтинг российских фильмов в жанре семейный

Добрыня Никитич и Змей Горыныч
1 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.3
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Алеша Попович и Тугарин Змей
2 Алеша Попович и Тугарин Змей
семейный, сказка, анимация 2004, Россия
8.2
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Последний Богатырь: Посланник Тьмы
3 Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
8.2
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Звездные собаки: Белка и Стрелка
4 Звездные собаки: Белка и Стрелка
детский, анимация, семейный 2010, Россия
7.9
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Последний богатырь
5 Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.9
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Три богатыря и наследница престола
6 Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный 2018, Россия
7.9
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Илья Муромец и Соловей Разбойник
7 Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация 2007, Россия
7.9
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Кощей. Начало
8 Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный 2021, Россия
7.8
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Счастье в конверте
9 Счастье в конверте
семейный 2020, Россия
7.8
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Легенда острова Двид
10 Легенда острова Двид
приключения, семейный 2010, Россия
7.7
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Фиксики. Большой секрет
11 Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения 2017, Россия
7.7
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Иван Царевич и Серый Волк 3
12 Иван Царевич и Серый Волк 3
анимация, детский, семейный 2015, Россия
7.6
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Домовой
13 Домовой
комедия, фэнтези, семейный 2019, Россия
7.6
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Хоттабыч
14 Хоттабыч
семейный, комедия, сказка 2006, Россия
7.4
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Смешарики
15 Смешарики
семейный, анимация 2004, Россия
7.3
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Снежная королева: Зазеркалье
16 Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.2
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С новым годом, мамы!
17 С новым годом, мамы!
семейный, комедия 2012, Россия
7.1
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Взломать блогеров
18 Взломать блогеров
приключения, семейный 2016, Россия
7.0
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Первая любовь
19 Первая любовь
мюзикл, семейный, драма 2008, Россия
7.0
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Призрак
20 Призрак
комедия, семейный 2015, Россия
6.8
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Елки Последние
21 Елки Последние
комедия, семейный 2018, Россия
6.8
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Мужчина с гарантией
22 Мужчина с гарантией
комедия, семейный 2012, Россия
6.8
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Три богатыря и Конь на троне
23 Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
6.5
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Елки новые
24 Елки новые
комедия, семейный 2017, Россия
6.2
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Розыгрыш
25 Розыгрыш
семейный, драма 2008, Россия
6.2
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Дед Мороз: Битва Магов
26 Дед Мороз: Битва Магов
приключения, семейный, фэнтези 2016, Россия
6.1
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Робо
27 Робо
фантастика, семейный 2019, Россия
6.1
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Книга мастеров
28 Книга мастеров
семейный, сказка 2009, Россия
6.0
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Приключения Аленушки и Еремы
29 Приключения Аленушки и Еремы
анимация, сказка, приключения, семейный 2008, Россия
5.9
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СуперБобровы
30 СуперБобровы
комедия, семейный 2016, Россия
5.2
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Наша Маша и волшебный орех
31 Наша Маша и волшебный орех
мюзикл, семейный, комедия, анимация 2009, Россия
4.9
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