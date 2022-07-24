«Нахимовцы»: Рецензия Киноафиши

Два брата-близнеца, Семен и Тимофей Логиновы (Даниил и Никита Ходуновы), ведут вполне обычный зумерский образ жизни. Развлекаются, ни о чем не думают. Мечтают стать миллионерами-криптоинвесторами. Пока получается не очень, и они вынуждены подрабатывать у местного прощелыги Стаса (Иван Батарев), держащего точку с надувными шариками (с газом, которым шарики надуваются, тоже не все чисто). Данный образ жизни, мягко говоря, расстраивает вернувшегося из моря отца. Андрей Логинов (Андрей Мерзликин) – капитан второго ранга, выдающийся офицер, капитан корабля, соль земли. Логинов устраивает сыновей в Нахимовское училище.

Здесь можно оговориться, что Нахимовское училище – это среднее, а не высшее учебное заведение, в нем учатся школьники – соответственно, герои картины, по сути, обычные старшеклассники.

Конечно, очевидно устроенных «по блату» и нежелающих учиться братьев коллектив встречает не очень. Но именно в этом и главное обаяние картины. Это правдоподобно и выразительно снятая история взросления и поиска себя. Верно, что у взрослых наставников главных героев не так много времени. Авторитарный папа появляется в нескольких сценах, офицеры и педагогический состав училища – обаятельные персонажи, верные помощники, но все же сугубо второстепенные герои. Воспитание хороших, но непутевых парней прописано через их взаимоотношения в коллективе, с девушками, с друзьями. Авторам фильма удается выполнить сложную задачу: на материале, казалось бы, располагающем к нравоучениям и патетике, им удается создать живую историю, не насыщенную нудными напутствиями. Все выводы зритель может сделать сам.

Нахимовцы

Важную роль в создании атмосферы играет подробное и реалистичное (съемки действительно проходили в Нахимовском училище в Петербурге и на настоящих военных кораблях Тихоокеанского флота) изображение жизни военно-морского училища. Нравы в подобных учебных заведениях суровы, но многие (особенно матери, что в фильме показано) склонны чрезмерно демонизировать обстановку там. «Нахимовцы» же без патетики или клюквы показывают, что училище – это не только муштра, устав и суровые порядки, но и отличное образование, классные учителя и тренеры, верные друзья и незабываемый опыт. Вся середина картины посвящена именно жизни училища, на какой-то момент формально основная линия про орден Потемкина уходит на второй план, но посмотрев целостную картину, понимаешь, что именно это и есть сердце всей истории.

Поскольку это картина про юношество, логично, что основное внимание забирают не взрослые звезды, а молодые актеры, для многих из которых это первый опыт в большом кино. Обаятельны ведущие артисты – братья Ходуновы, вполне возможно, их ждет большая карьера. Отдельно стоит выделить сверхколоритный второй план, особенно вице-старшину Гордина (Константин Раскатов) – чрезмерно идеального нахимовца – и более живого и человечного Муратова (Иван Якименко), оба молодых артиста отлично справились со своими образами.

Нахимовцы

«Нахимовцы» – довольно камерная и простая история о взрослении в условиях герметичной жизни Военно-морского училища. Порекомендовать картину можно поклонникам простого, в классическом стиле, кино про юношество, дружбу и первые жизненные испытания.