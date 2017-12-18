«Елки новые»: Рецензия Киноафиши

Ёлки-палки, лес густой

Каждая счастливая семья встречает Новый Год одинаково. Каждая несчастная – мучается по-своему. И у всякой своя проблема, и у всякой своя беда. Так, например, беда Бориного семейства в том, что у него поселился Женя, да еще и со всеми родственниками. И теперь у Бори не дом, а сумасшедший цыганский табор. От такого бедлама жена того и гляди уйдет, Боря и сам бы сбежал – да некуда. А у пухленькой работницы аэропорта проблема в другом: ее-то квартира как раз слишком пуста, ведь «единственный и любимый» на ее прелести даже не смотрит…

Сергей Светлаков в фильме «Ёлки новые»

А вот профессиональной Снегурочке никакой «любимый» не нужен: она на девятом месяце, скоро рожать, а тут праздники – и нужно работать. А как работать, если вместо Деда Мороза – Джамшут? Или вот бледнолицый подросток, которого матушка выгнала в лес – за елочкой. А с ним и кандидата в отчимы. Тот же устроил худосочному парубку курс молодого бойца. Но сложнее всех девятилетнему пацану из Хабаровска – он ищет себе новую маму. И в «кастинге» участвуют сотни, если не тысячи претенденток. Но мальчик выбрал ведущую новостей – и теперь летит к ней в Москву, сосватать её за папу…

Юлия Александрова в фильме «Ёлки новые»

«Ну, сколько же можно» и «когда все это закончится», – так встретили «восторженные» фанаты франшизы известие о появлении «Ёлок новых». Оно и верно: за пять предыдущих «серий» проект Тимура Бекмамбетова успел здорово надоесть. Тем не менее, никто даже не сомневается, что свою кассу фильм соберет: привычка у нас, знаете ли, сильней нелюбви. А к «Елкам» мы давно привыкли, впрочем, как и к «Богатырям». Поэтому как бы активно франшизу не хаяли, смотреть ее будут. И даже те, кто сильнее других брызгал возмущенной слюной, скорее всего, тоже окажутся в зале.

Даниил Муравьев-Изотов в фильме «Ёлки новые»

Дело, однако, не в этом. Дело в том, что все, абсолютно все, сюрпризов от «Елок» не ждут – и правильно делают. Сюрпризов в революционном смысле этого слова в загашниках у авторов нет: формат франшизы остался прежним. Тем не менее, проект удалось перезапустить – а это уже хорошая новость. У «Елок» сменился «рулевой», им стал Жора Крыжовников – и кое-что в рамках формата он все-таки сумел поменять. Имперский пафос был сведен к минимуму, многие постоянные персонажи – «уволены» («ушли в отставку» бессменные Баба Маня, Лыжник и Сноубордист и так далее); из «старичков» остались только Женя и Боря, ну, да куда же без них.

Дмитрий Нагиев и Даниил Вахрушев в фильме «Ёлки новые»

Кроме того, г-н Крыжовников привел в проект своих «любимцев» (они уже снимались в его фильме «Самый лучший день»): Юлию Александрову (сыгравшую беременную Снегурочку) и Дмитрия Нагиева. Последний буквально творит чудеса: как минимум половину фильма он вытаскивает на себе. В какой-то момент даже начинает казаться, что «Ёлки новые» вот-вот превратятся в бенефис одного актера. Этого, однако, не случается – на экране появляются огромные глазенки фантастически одаренного Дани Муравьева. Да, ему всего девять лет, но он профессионал, каких поискать: так что расступитесь, звезды – Актер идет!

Кадр из фильма «Ёлки новые»

Как бы то ни было, «новая кровь» пошла «Ёлкам» на пользу: из порядком потрепанного анекдота они превратились во вполне смотрибельную комедию. Правда, некоторые новеллы уж слишком сентиментальны и наивны (особенно это касается главной истории: любовь с первого прикосновения? – да ладно!), однако общее впечатление не такое уж и плохое: по крайней мере, вместо второсортной глупости появляются ирония и юмор. Так что если авторы франшизы и дальше пойдут тем же путем, то «Ёлки» останутся с нами еще на несколько лет.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 21 декабря 2017-го года

Расписание и покупка билетов на «Ёлки новые»