Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Розыгрыш - трейлер
Киноафиша Трейлеры Розыгрыш. Трейлер

Розыгрыш. Трейлер

🧡 1
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 19 ноября 2008
Розыгрыш – В фильме рассказывается об учениках обычной московской школы, об их отношениях друг с другом и со своими учителями. Кульминационный момент - жестокий розыгрыш, которому подверг преподавательницу английского языка ученик по фамилии Комаров. В итоге Комаров наживает себе опасного врага - завуча, который хочет исключить хулигана из школы...
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Жимолость 2 апреля 2015, 12:51
На вкус и цвет все фломастеры разные, а фильм достойный полюбому, чтобы там не говорили фанатки Hello kitty)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SFV 2 апреля 2015, 12:51
Русский РЭП отстал от жизни лет на 20
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
рэппер 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (azar777, 23/05/2008 - 15:10:11):Реп - самый популярный жанр музыки и кто против репа - отстал от жизни

Отстал от жизни тут только ты ✊

Никогда рэп не был самым популярным жанром, тем более в России, где нормальных рэп-исполнителей никогда и не было!

Хотя если ты афроамериканец с окраинных районов Нью-Йорка, то да, для тебя это лучшая музыка ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
рэппер 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (azar777, 23/05/2008 - 15:10:11):песни хорошие

Да, и кстати! Не надо называть вот это из фильма песнями ✊ Рэп он и есть рэп, и песнями никогда не назывался. Тем более рэп от российских творцов в российском исполнении в фильме для российских же дебилов ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Вах 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм... критиков фтопку..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
БаТаНиК 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень даже
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.1 Розыгрыш
Розыгрыш семейный, драма, 2008, Россия
Большая земля - трейлер 01:43
Большая земля  трейлер
Вот это драма! - дублированный трейлер 02:12
Вот это драма!  дублированный трейлер
Нюрнберг - дублированный трейлер 02:06
Нюрнберг  дублированный трейлер
Момо - дублированный трейлер 01:54
Момо  дублированный трейлер
Смешарики. Сквозь вселенные - тизер 00:52
Смешарики. Сквозь вселенные  тизер
Ловушка для кролика - дублированный трейлер 01:00
Ловушка для кролика  дублированный трейлер
Петрушка - трейлер 02:08
Петрушка  трейлер
Битва моторов - тизер-трейлер 01:23
Битва моторов  тизер-трейлер
Вверх по волшебному дереву - дублированный трейлер 01:08
Вверх по волшебному дереву  дублированный трейлер
Отель "У погибшего альпиниста" - трейлер 02:19
Отель "У погибшего альпиниста"  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше