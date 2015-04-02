Розыгрыш
– В фильме рассказывается об учениках обычной московской школы, об их отношениях друг с другом и со своими учителями. Кульминационный момент - жестокий розыгрыш, которому подверг преподавательницу английского языка ученик по фамилии Комаров. В итоге Комаров наживает себе опасного врага - завуча, который хочет исключить хулигана из школы...
