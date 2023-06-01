Сто лет тому вперед
– Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля – обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.
У того же Булычёва море произведений про Алису(разных возрастов) — ЗАЧЕМ нужно было «украшать» кусками своего навоза именно «Гостью из Будущего»?!
Очень радует наш кинематограф в последнее время 👏, отличные спец.эффекты, прекрасная игра любимых и начинающих актёров и нота ностальгии присутствует, но уже в новом ощущение. Эмоции после фильма положительные, рекомендую к просмотру с детьми лет от 7😊
Какой триллер Вы смотрите 🤣?
В старом фильме действие происходит 40 лет назад. А здесь наше время. Соответственно сленг соответствует.
Да и вообще, кто кого заставляет смотреть???
культовые вещи пересматривают по многу раз и все возроста.
Не кривя душой, когда последний раз Гостью из будущего смотрели?
Подойдёт для просмотра старшего школьного возраста и дальше) Особенно понравится любителей компьютерных игр. \
Порадовали исполнители главных ролей. Марк Эйдельштейн ( Коля Герасимов) безусловно талантлив, естественен, играет прекрасно. По-моему лучше Хабенского ( папа Алисы ) \
Удивил Саша Петров в роли Весельчака У. Моментами переигрывал,однако он привнёс в фильм свою изюминку. В конце чуть не полбил на слезу ))\
В картине есть небольшие отсылрчк к фильму \" Призрак \" с Бондарчуком, который здесь великолепно озвучил робота Вертера. \" Да, нет, другое\"..\
Вообщем, фильм достойный, стоит посмотреть. Красивая картинка, хорошая игра актёров, интересный сюжет. От исходного произведения создатели ушли очень далеко, адаптировпно под современные реалии и вкусы молодёжи. Чуток затянули, но не критично)\
*кто смотрел «Сквозь время» - та же тема (на один просмотр, не более)
При всем этом игра актеров отличная, но посыл фильма все портит.
Был такой журнал для пионеров и комсомольцев, в котором был впервые написан фантастический рассказ с участием читателей. Ему писали письма и предлагали продолжение развития сюжета. Так были созданы многие произведения Кира Булычева. Все придумано детьми СССР.
Я написал и другие писали, а идеи были реализованы Булычевым.
Он опередил Стивена Спилберга на 10 лет минимум. А может даже было воровство идей Булычева, детских идей.
Сейчас о фильме!
Только сейчас возможно в кинематографе, с помощью компьютерной графики, реализовать и визуализировать идеи Булычева.
Режиссер очень близко к тексту создал фильм и прокачал современными терминами и технологиями. За эту ассимиляцию поколений Большое Спасибо!
Актерская игра впечатляет, особенно Весельчак У! Перов перенес меня в реальную опасность от развития цивилизации.
Игра школьников- дети гениальны!
Итог:
Даже если вы не видели "Тайна третей планеты" ,"Гостья из будущего" , то все равно надо пойти и посмотреть лучшую русскую экранизацию ,
Бездарные блокбастеры голливудских фабрик "сноса мозга" с персонажами типа Бэтмен, Чел-Паук и прочая хрень уже надоела.
Зарядись патриотизмом!
Ну и в принципе хорошо все получилось
Самое главное, что в нем нет идеи.
Ни широкой, ни маленькой, совсем никакой нет.
Все простенько, картоненько, безвкусненько.
Петров (в роли Джона Деппа с Али Экспресс), единственный, кому прописали хотя бы минимальную эволюцию персонажа, с ролью актера мягко говоря не справился - скучал.
Ограничился вульгарным гротеском.
Остальным героям играть было вообще нечего. Они ничего и не сыграли (возможно актеры и не виноваты, виню сценаристов и режиссера).
Книга\старый сериал будили фантазию, расширяли зрителю простор того, как устроен мир.
Несли в себе загадки, ответы, другие ракурсы действительности, утверждали\подчеркивали базовые ценности.
В современном варианте, от всего этого остался кучерявый хрен из современной московской школы
(за время фильма не сделавший ничего), такая же девочка из будущего (вскормленная таким же депресивным бульоном), невнятный Хабенский в синем халате из госпиталя и лысый пластилиновый злодей, который почти не злодействует.
Пвседокреативная подача сюжетных ходов (через объяснения главного героя Герасима) только подчеркивает беспомощность сценаристов.
Ребята!
Сюжет становится интересным, когда он наполняется небанальными поворотами укладывабшимися в логическую канву поизведения, а не перебивками с монотоно зачитывающим синопсис следующих минут кучерявым недогероем корчащим гримасы!
Кто у вас отвечал за интерьеры будущего?
Почему оно выглядит, как мелкая экологически чистая птицеферма 2015-го года?
Что вы там показали? Ситльненькие вентиляторы в небе якобы для чего-то?
Так было дешевле?
Кто продумывал бытовую атмосферу будущего?
Какие якобы новинки вы показали? Ни одной.
Вам не кажется, что хотя бы для блезира нужно было хоть что-то?
Где "достоверность деталей"? Ридли Скотт снимая Чужого-2 вылепил супер достоверную ногу космолета. Одну, но даже этого хватило для атмосферы. Атмосферу вашего фильма, легко можно перенести на ферму под Мельбруном где-то году в 2010 и в не ничего не изменится. Ни восприятия, ни сюжет, ничего. А детали обязаны максимально усиливать сюжет и играть на зрителя.
И самое главное, для кого вы это сняли?
Идеи, вывода, посыла - нет, следовательно минус взрослая аудитория.
Для школьников\подростков?
Так ваш борщ недостаточно красочный, недостаточно остроумный и не блистает бунтарскими парадоксами.
Кто вообще тот чел, кто захочет посмотреть это дважды?
Я даже представить себе такого зрителя не могу.
Горько констатировать, что бездарность, непрофессионализм и тотальная джинса во всех значимых аспектах коноработы - опять полностью победила.
Категорически не рекомендую к просмотру - шляпа шляпой.
Жаль.
Сценаристам 2--------
Дважды ходила! Спасибо авторам фильма!
Мир прогрессирует. Почему бы не посмотреть на Алису,вот в таком исполнении? Вам фантазии и свободного мышления не хватает😊 Я пойду с огромным, удовольствием😊
Напомнило чем-то экранизацию Лукьяненко "Азирис Нуна", от которой плевался в далеком детстве.
Сюжет - поток бессмысленного бреда, где правила мира меняются на ходу, по желанию левой пятки сценаристов, так что под конец действие превращается в полный фарс. Авторы это понимают, и пытаются иронизировать над самими собой, от чего ловишь только ещё больший "кринж". Алиса - какая-то блеклая для главной героини...
Хотя, фильм по сути детский, а детям такая подача, возможно, нравится - не знаю. Первоисточник не читал.
Но посещать кинотеатр к сожалению желание становится всё меньше и меньше. Вечно голодные зрители, видимо кушать им больше негде ,весь фильм шуршат пакетиками ,открывают пачки с чипсами, что-то грызут, чавкают, кто-то даже умудряется пить спиртное...
Ощущение что ты пришёл не в кино ,а в какую-то столовку или рюмочную.
А у люди, в кого мы превратились?
Кинотеатр превратили в харчевню.
Культуры нам всем !
Можно смотреть любому поколению,нет смысла сравнивать фильм с рассказами К.Булычева,просто получите удовольствие от просмотра!
Очень понравился,рекомендуем!😀😀
Очень жаль потраченных денег. Пошла потому, что хотелось развеяться, а в кино смотреть совсем нечего.
Не рекомендую фильм
Фильм понравился смотрели с ребенком, который читал К.Булычева, но и ему фильм понравился.
Местами страшновато, но все равно хорошо провели выходной в кино
В целом позорище, которые сняли за огромные бабки
Коля - живёт в нашем времени и учится в 11 классе. Алиса - тоже заканчивает школу, но живет в будущем, в 2124 году. И ещё она хочет найти маму, которая пропала в прошлом, когда девочка была ещё маленькая.
Коля в кабинете физики случайно находит космион - прибор, который вживляется в него и переносит прямо к Алисе.
Так же в фильме появляются космические пираты, которым тоже нужен этот прибор. Когда происходит встреча пиратов с подростками, начинается грандиозная битва во весь фильм за право владения космионом. На кону вселенная и большое множество галактик.
Начну с того, что фильм больше рассчитан на поколение «NEXT», то есть, на молодёжь. Но и мне, 41-летнему мужику, было вполне интересно. Ведь старый советский сериал для детей был модернизирован и преобразован в хороший современный лёгкий фантастический боевик, перенасыщенный великолепной компьютерной графикой и спецэффектами. Даже несмотря на то, что хронометраж картины составлял 142 минуты, время за просмотром пролетело незаметно.
И вроде бы всё хорошо и замечательно, но позвольте добавить немного дёгтя.
В фильме не увидел я русской души, было полное подражание западу и Голливуду.
В остальном, фильм вполне годен для просмотра, как детского, так и взрослого. Может я его когда-нибудь при возможности и пересмотрю. Но всё равно эта версия, ну никак не сравнится с прекрасно далекой советской Алисой Селезневой.
Моя оценка: 7 из 10. 👍
ВсЁ остальное просто ужас. Ну почему не снять по книге? Режиссер вдохновлялся Человеком -Пауком через Вселенную. Прелесть книг была, что там не про убийства... а про исследование Космоса и Мира. Неудачная экранизация
Это дичайшая компиляция из надерганных идеек из десятка, если не более фильмов, в которых без труда видно и "Назад в будущее", и пародию на Джека Воробья, и "Смертельную битву"; четко просматриваются отсылки на артефакты из вселенной Марвела, и Лукьяновский Дозор, и Москву будущего по мотивам "Два холма"... А уж логических ненсостыковок просто неимоверно, аж зубы сводит от ТУПОГО бреда.
НЕТ ТУТ ТОЛЬКО ТВОРЧЕСТВА КИРА БУЛЫЧЕВА, и светлой истории про девочку из будущего.
Такое не только не пересматривают, не держат у себя в коллекциях, но даже жалеют о потраченном времени на первый просмотр.
Моя оценка 2 из 10 возможных. Причем 2 только за пародию на Джека Воробья, а так - твердая 1
