Сто лет тому вперед - трейлер
Сто лет тому вперед. Трейлер

Сто лет тому вперед. Трейлер

Дата публикации: 18 апреля 2023
Сто лет тому вперед – Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля – обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.
Михаил Голубков 1 июня 2023, 23:51
данный трейлер очень похож на трейлер фильма Трон:Наследие, даже кадры чудесным образом совпадают и концепция похожа, чуток отличается от книги
1 июня 2023, 23:51 Ответить
User 14 августа 2023, 20:26
После предыдущего отзыва посмотрел трейлер трон наследие - ничего похожего не увидел. Но типаж главных героев только если. Гости из будущего всяко будут круче - потому что оригинал очень крутой был🙂
14 августа 2023, 20:26 Ответить
Сергей Кравчук 29 ноября 2023, 22:42
очередная попытка выехать на народной любви к фильму, который стал культовым, и попытка сделать тупую, дешёвую копию.. в очередной раз «твАрцы» признаются — «сами мы сделать НИЧЕГО не можем, но вот испохабить чужое — завсегда рады!»..

У того же Булычёва море произведений про Алису(разных возрастов) — ЗАЧЕМ нужно было «украшать» кусками своего навоза именно «Гостью из Будущего»?!
29 ноября 2023, 22:42 Ответить
Ольга Feniks 29 ноября 2023, 23:16
Уже хорошо ,что пробуют. Критикуете - снимайте фильмы. Но артисты все хороши.😊
29 ноября 2023, 23:16 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2023, 11:19
в ответ на сообщение Сергей Кравчук от 29 ноября 2023, 22:42
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
30 ноября 2023, 11:19 Ответить
Наталья Миндерова 24 декабря 2023, 14:46
Истории про Алису одни из моих любимых книг детства. Обязательно пойду в кино на нее! Не понимаю, почему люди заранее поливают грязью фильм, который даже не смотрели. Нравится старая экранизация - замечательно. Смотрите ее. Кстати, есть такой факт, что сам Булычев свою «Алису» не любил, тк про этого персонажа ему приходилось много писать. Возможно, новая интерпретация будет интересной. Всем добра и с наступающим!
24 декабря 2023, 14:46 Ответить
Киноафиша.инфо 24 декабря 2023, 19:37
в ответ на сообщение Наталья Миндерова от 24 декабря 2023, 14:46
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
24 декабря 2023, 19:37 Ответить
psheni4niyolezhka 17 марта 2024, 01:36
Вы издеваетесь вот классика раньше была, вот это фильм приятно смотреть, а тут триллер смотрю, и понимаю, что это вообще бред какой-то!
17 марта 2024, 01:36 Ответить
Алина Мелодия 18 марта 2024, 06:55
Жду с нетерпением! Пойдем в кино всей семьёй. Очень стараюсь снизить ожидания, но точно знаю, что мне понравится! Конечно, это абсолютно новая история по мотивам моей любимой детской книги, я фанат жанра. Актёрский состав и спецэффекты впечатляют. Я намерена получить огромное удовольствие от просмотра и пофиг на критиков🔥❤
18 марта 2024, 06:55 Ответить
Сапер Харитонов 19 марта 2024, 19:54
Полный бред фантазии ноль. Сколько будем у инородцев слизывать?
19 марта 2024, 19:54 Ответить
Александр Никитин 13 апреля 2024, 23:18
в ответ на сообщение Алина Мелодия от 18 марта 2024, 06:55
Эффекты на высоком уровне, актеры отлично сыграли, особенно Петров-Борисов.
13 апреля 2024, 23:18 Ответить
Александр Никитин 13 апреля 2024, 23:18
в ответ на сообщение Сапер Харитонов от 19 марта 2024, 19:54
А как вы определили, что фантазии ноль?
13 апреля 2024, 23:18 Ответить
Максим Рубанов 15 апреля 2024, 16:53
ну достаточно услышанного в рекламе слова "треш", которого в словаре Булычева не было, что бы понять , что сняли очередную мерзкую дрянь.
15 апреля 2024, 16:53 Ответить
Vanka Sandwich 16 апреля 2024, 17:03
в ответ на сообщение Александр Никитин от 13 апреля 2024, 23:18
Оценка
Здравствуйте, а вы уже были на предпремьере фильма? 😍😀
16 апреля 2024, 17:03 Ответить
consegel 17 апреля 2024, 10:11
Оценка
Хороший фильм, но очень замудрёный - от Кира Булычева там только имена, остальное всё новое, так что ремейком это назвать нельзя
17 апреля 2024, 10:11 Ответить
Леся Лис 18 апреля 2024, 12:35
Оценка
Фильм понравился👍 Только с премьеры!
Очень радует наш кинематограф в последнее время 👏, отличные спец.эффекты, прекрасная игра любимых и начинающих актёров и нота ностальгии присутствует, но уже в новом ощущение. Эмоции после фильма положительные, рекомендую к просмотру с детьми лет от 7😊
18 апреля 2024, 12:35 Ответить
Арина Рекубрацкая 18 апреля 2024, 14:31
Оценка
сильно скучно
18 апреля 2024, 14:31 Ответить
vitaly1974122012 18 апреля 2024, 18:28
в ответ на сообщение psheni4niyolezhka от 17 марта 2024, 01:36
Оценка
Прежде чем критиковать, попытайтесь сделать что-то сами, а пока хотя бы научиться писать.
Какой триллер Вы смотрите 🤣?
18 апреля 2024, 18:28 Ответить
vitaly1974122012 18 апреля 2024, 18:33
в ответ на сообщение Максим Рубанов от 15 апреля 2024, 16:53
Оценка
Ну вообще то фильм снят не по книге, а по мотивам книги. Так что при чëм здесь Трэш?
В старом фильме действие происходит 40 лет назад. А здесь наше время. Соответственно сленг соответствует.
Да и вообще, кто кого заставляет смотреть???
18 апреля 2024, 18:33 Ответить
vitaly1974122012 18 апреля 2024, 18:36
в ответ на сообщение Сергей Кравчук от 29 ноября 2023, 22:42
Оценка
Товарищ Любитель культового,
культовые вещи пересматривают по многу раз и все возроста.
Не кривя душой, когда последний раз Гостью из будущего смотрели?
18 апреля 2024, 18:36 Ответить
Olga Smirnova 18 апреля 2024, 21:06
Оценка
Сделано хорошо. Классный кастинг. Смотреть было интересно. Сценарий умный, герои адекватные.
18 апреля 2024, 21:06 Ответить
Алёна Арутюнова 18 апреля 2024, 22:55
Оценка
Замечательный фильм! Стоящий к просмотру любителям фантастики и приключений . Вообще всё гармонично : и картинка,и сюжет ,и звук. Давно не испытывала такого удовольствия после просмотра кинофильма.Захватывает с первых минут.Молодцы, браво!!!
18 апреля 2024, 22:55 Ответить
marina_sanny 19 апреля 2024, 14:21
Оценка
Качественное Российское фэнтези. \
Подойдёт для просмотра старшего школьного возраста и дальше) Особенно понравится любителей компьютерных игр. \
Порадовали исполнители главных ролей. Марк Эйдельштейн ( Коля Герасимов) безусловно талантлив, естественен, играет прекрасно. По-моему лучше Хабенского ( папа Алисы ) \
Удивил Саша Петров в роли Весельчака У. Моментами переигрывал,однако он привнёс в фильм свою изюминку. В конце чуть не полбил на слезу ))\
В картине есть небольшие отсылрчк к фильму \" Призрак \" с Бондарчуком, который здесь великолепно озвучил робота Вертера. \" Да, нет, другое\"..\
Вообщем, фильм достойный, стоит посмотреть. Красивая картинка, хорошая игра актёров, интересный сюжет. От исходного произведения создатели ушли очень далеко, адаптировпно под современные реалии и вкусы молодёжи. Чуток затянули, но не критично)\
19 апреля 2024, 14:21 Ответить
Дмитрий Васильев 19 апреля 2024, 18:38
Оценка
Зря тут ленту грязью поливают. На удивление приличный фильм получился. Не хит конечно, "на все времена", но смотрится. В отличии от "Летучего корабля" и "Бременских музыкантов" досмотрел до конца и неприятного осадка не осталось. Очень хорошо подобраны актеры, особенно главные. Единственное Петров переигрывает и немного портит общее впечатление. Хотя могу ошибаться. Пересматривать не буду, но один раз лицезреешь с удовольствием. Рекомендую.
19 апреля 2024, 18:38 Ответить
Киноафиша.инфо 19 апреля 2024, 19:16
в ответ на сообщение Дмитрий Васильев от 19 апреля 2024, 18:38
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
19 апреля 2024, 19:16 Ответить
Дина Абрамова 19 апреля 2024, 21:30
Оценка
Хороший фильм для семейного похода в кино
19 апреля 2024, 21:30 Ответить
Целестина Горская 20 апреля 2024, 07:30
Оценка
Смешной фильм)), подходит для отдыха с любимым человеком; местами красивые съёмки. Сюжет перемудрили... Игра актёров - так себе.
*кто смотрел «Сквозь время» - та же тема (на один просмотр, не более)
20 апреля 2024, 07:30 Ответить
agrotorg2004 20 апреля 2024, 08:34
Оценка
Ох, мне все эти ценители… фильм по мотивам! Не по сценарию. С нашим детством вообще ничего общего! Это легкое кино без заскоков на шедевральные ваши додумки. Легкое, два часа пролетели незаметно. Просто посидеть отдохнуть. Все справились на отлично. Понравилось - рекомендую
20 апреля 2024, 08:34 Ответить
Киноафиша.инфо 20 апреля 2024, 18:05
в ответ на сообщение Целестина Горская от 20 апреля 2024, 07:30
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
20 апреля 2024, 18:05 Ответить
Вамасклея Кле 20 апреля 2024, 19:00
Оценка
Поначалу фильм показался скучноватым, когда Коля ходил по школе и что-то рассказывал, но после действие стало разворачиваться побыстрее. Вторая половина фильма смотрелась с интересом. Напомнил фильмы с перемещением во времени: Назад в будущее и Календарь Майя. По возрасту скорее 13+.
20 апреля 2024, 19:00 Ответить
Вамасклея Кле 20 апреля 2024, 19:03
в ответ на сообщение Сергей Кравчук от 29 ноября 2023, 22:42
Оценка
Это совершенно разные фильмы, снятые в разные эпохи. Тут вообще нечего сравнивать. Каждому времени своё.
20 апреля 2024, 19:03 Ответить
mikheevivan64 20 апреля 2024, 21:04
Оценка
Очень хорошее кино. На одном дыхании смотрится.
20 апреля 2024, 21:04 Ответить
Роман Калякин 20 апреля 2024, 22:44
Оценка
Сегодня посмотрели всей семьёй этот ужасный фильм. Сюжет отвратительный. Сделали из фантастической сказки очередной боевик не для детей. Я бы поставил возрастное ограничение 16+ из-за большой жестокости в фильме. Ожидали фильм в стиле "Гостья из будущего". Если бы не потрясающая игра актёров поставил бы фильму кол.
20 апреля 2024, 22:44 Ответить
Владимир Тюменев 20 апреля 2024, 23:17
Оценка
Посмотрел фильм и получил огромное удовольствие. Картинка, графика, игра актёров - все на уровне лучших голливудских работ. Отличное кино! И не надо пытаться сравнивать его с гостьей, так же как и не стоит сравнивать с книгой. Это просто очень качественная современная экранизация по мотивам. И да, то, что в фильме использовали "прекрасное далеко", делает его только лучше и светлее.
20 апреля 2024, 23:17 Ответить
Михаил Кустов 20 апреля 2024, 23:51
Оценка
Актерский состав подобран хорошо , актерам веришь , отдельная харизма Петрова и́ Алисы . Спецэффекты на уровне , картинка очень приятная , но магия кино рушится когда Герасимов начинает общаться со зрителями, особенно было не приятно погружаться в историю в формате видеоигры , ну и куда ж без рэпа в новых российских фильмах , могло быть лучше ведь сюжет был неплохим. Но эти мелочи не дают оценить на все 5 баллов .
20 апреля 2024, 23:51 Ответить
Дмитрий Булгаков 21 апреля 2024, 01:25
Оценка
Вакханалия клише!
21 апреля 2024, 01:25 Ответить
Ирина Хакимова 21 апреля 2024, 07:59
Оценка
Пропаганда «идей» конспирологов тонкой нитью пронизывает фильм. Замена мяса на нечто съедобное, пришествие НЛО на землю и другие моменты.. Последнее время фильмы чьим спонсором является Сбербанк, весьма неоднозначные, и проталкивают такие же сомнительные ценности…
При всем этом игра актеров отличная, но посыл фильма все портит.
21 апреля 2024, 07:59 Ответить
Андрей Иванов(ivanov) 21 апреля 2024, 12:18
Оценка
Я, прочитавший произведение Кира Булычева ещё когда существовал .СССР.
Был такой журнал для пионеров и комсомольцев, в котором был впервые написан фантастический рассказ с участием читателей. Ему писали письма и предлагали продолжение развития сюжета. Так были созданы многие произведения Кира Булычева. Все придумано детьми СССР.
Я написал и другие писали, а идеи были реализованы Булычевым.
Он опередил Стивена Спилберга на 10 лет минимум. А может даже было воровство идей Булычева, детских идей.

Сейчас о фильме!

Только сейчас возможно в кинематографе, с помощью компьютерной графики, реализовать и визуализировать идеи Булычева.
Режиссер очень близко к тексту создал фильм и прокачал современными терминами и технологиями. За эту ассимиляцию поколений Большое Спасибо!
Актерская игра впечатляет, особенно Весельчак У! Перов перенес меня в реальную опасность от развития цивилизации.
Игра школьников- дети гениальны!
Итог:
Даже если вы не видели "Тайна третей планеты" ,"Гостья из будущего" , то все равно надо пойти и посмотреть лучшую русскую экранизацию ,
Бездарные блокбастеры голливудских фабрик "сноса мозга" с персонажами типа Бэтмен, Чел-Паук и прочая хрень уже надоела.

Зарядись патриотизмом!
21 апреля 2024, 12:18 Ответить
Сергей Венгеров 21 апреля 2024, 13:56
Оценка
Отличный фильм всем смотреть.
21 апреля 2024, 13:56 Ответить
germiona001 21 апреля 2024, 15:31
Оценка
Классный фильм! Нисколько не пожалела потраченного времени! Ходила с супругом, ему тоже фильм понравился. Игра Петрова превосходна! Ну прям ооочень круто сыграл, порадовал! Все остальные актеры тоже справишись на ура! Рекомендую!
21 апреля 2024, 15:31 Ответить
innakostenko260195 21 апреля 2024, 15:44
Оценка
Фильм хороший.
21 апреля 2024, 15:44 Ответить
21 апреля 2024, 16:12
в ответ на сообщение Ирина Хакимова от 21 апреля 2024, 07:59
Это Вы, Ирина, верно заметили, посыл... Я в этом вижу посыл, нацеленный на зомбирование людей.
21 апреля 2024, 16:12 Ответить
Алёна Дмитриева 21 апреля 2024, 17:37
Оценка
Фильм рассчитан на детей и подростков до 13 лет. Нам было скучно. Хорошо, что сидели на удобных креслах 2 с лишним часа, успели вздремнуть, из за этого особо не сожалели.
21 апреля 2024, 17:37 Ответить
Киноафиша.инфо 21 апреля 2024, 18:36
в ответ на сообщение Алёна Дмитриева от 21 апреля 2024, 17:37
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
21 апреля 2024, 18:36 Ответить
Roman Overlay 21 апреля 2024, 20:07
Оценка
Яркий, эмоциональный, космический фильм
21 апреля 2024, 20:07 Ответить
Андрей Поляков 21 апреля 2024, 20:34
Оценка
Безумно крутой фильм
21 апреля 2024, 20:34 Ответить
лариса оганян 21 апреля 2024, 21:25
Оценка
Отличный фильм, очень понравился, советую сходить!
21 апреля 2024, 21:25 Ответить
Артём Галасьев 21 апреля 2024, 22:49
Оценка
Шикарнейший Фильм, Всё продумано)))
21 апреля 2024, 22:49 Ответить
Alex 21 апреля 2024, 23:17
Оценка
Супер! Талантливая игра всех актеров, офигенные спецэффекты, юмор, динамика, эмоции, чувства, философия бытия, вечные ценности. Голливуд похоже отдыхает... Спасибо!! Рекомендую!
21 апреля 2024, 23:17 Ответить
olhio 22 апреля 2024, 08:29
Оценка
Не оправдал ожиданий
22 апреля 2024, 08:29 Ответить
Олег Абрамов 22 апреля 2024, 12:19
Оценка
Наши научились снимать в плане спецэффектов.
Ну и в принципе хорошо все получилось
22 апреля 2024, 12:19 Ответить
Вика Боярченко 22 апреля 2024, 20:11
Оценка
Отпад
22 апреля 2024, 20:11 Ответить
Евгений Пивов 22 апреля 2024, 22:18
Оценка
Отличный фильм,
22 апреля 2024, 22:18 Ответить
Святослав Лучкин 23 апреля 2024, 11:17
Оценка
Отличный фильм, в который вложено огромное кол-во сил и труда, советую посмотреть каждому
23 апреля 2024, 11:17 Ответить
Ольга Александровна 23 апреля 2024, 16:06
Оценка
Классный !
23 апреля 2024, 16:06 Ответить
Ольга Александровна 23 апреля 2024, 16:06
Оценка
Классный фильм! Очень понравился
23 апреля 2024, 16:06 Ответить
Татьяна Перова 23 апреля 2024, 20:35
Оценка
Крутой фильм. Молодцы все!! Петров в роли У шикарен 😍
23 апреля 2024, 20:35 Ответить
Nigheit Lang 23 апреля 2024, 21:00
Оценка
Остается надеяться, что когда-то смогу развидеть увиденное и забыть о том, что этот фильм был. Оговорюсь: если Вы не знакомы с оригиналом и историей Алисы либо не принимали эти книги близко к сердцу, Вам, вполне возможно, экранизация понравится. Дело, боюсь, в личном восприятии - и лично мне этот фильм сделал больно. Всем хорошего дня.
23 апреля 2024, 21:00 Ответить
bonsbilli 23 апреля 2024, 23:54
Оценка
Фильм ужасный.
Самое главное, что в нем нет идеи.
Ни широкой, ни маленькой, совсем никакой нет.
Все простенько, картоненько, безвкусненько.

Петров (в роли Джона Деппа с Али Экспресс), единственный, кому прописали хотя бы минимальную эволюцию персонажа, с ролью актера мягко говоря не справился - скучал.
Ограничился вульгарным гротеском.
Остальным героям играть было вообще нечего. Они ничего и не сыграли (возможно актеры и не виноваты, виню сценаристов и режиссера).

Книга\старый сериал будили фантазию, расширяли зрителю простор того, как устроен мир.
Несли в себе загадки, ответы, другие ракурсы действительности, утверждали\подчеркивали базовые ценности.
В современном варианте, от всего этого остался кучерявый хрен из современной московской школы
(за время фильма не сделавший ничего), такая же девочка из будущего (вскормленная таким же депресивным бульоном), невнятный Хабенский в синем халате из госпиталя и лысый пластилиновый злодей, который почти не злодействует.

Пвседокреативная подача сюжетных ходов (через объяснения главного героя Герасима) только подчеркивает беспомощность сценаристов.
Ребята!
Сюжет становится интересным, когда он наполняется небанальными поворотами укладывабшимися в логическую канву поизведения, а не перебивками с монотоно зачитывающим синопсис следующих минут кучерявым недогероем корчащим гримасы!

Кто у вас отвечал за интерьеры будущего?
Почему оно выглядит, как мелкая экологически чистая птицеферма 2015-го года?
Что вы там показали? Ситльненькие вентиляторы в небе якобы для чего-то?
Так было дешевле?

Кто продумывал бытовую атмосферу будущего?
Какие якобы новинки вы показали? Ни одной.
Вам не кажется, что хотя бы для блезира нужно было хоть что-то?
Где "достоверность деталей"? Ридли Скотт снимая Чужого-2 вылепил супер достоверную ногу космолета. Одну, но даже этого хватило для атмосферы. Атмосферу вашего фильма, легко можно перенести на ферму под Мельбруном где-то году в 2010 и в не ничего не изменится. Ни восприятия, ни сюжет, ничего. А детали обязаны максимально усиливать сюжет и играть на зрителя.

И самое главное, для кого вы это сняли?
Идеи, вывода, посыла - нет, следовательно минус взрослая аудитория.
Для школьников\подростков?
Так ваш борщ недостаточно красочный, недостаточно остроумный и не блистает бунтарскими парадоксами.
Кто вообще тот чел, кто захочет посмотреть это дважды?
Я даже представить себе такого зрителя не могу.

Горько констатировать, что бездарность, непрофессионализм и тотальная джинса во всех значимых аспектах коноработы - опять полностью победила.
Категорически не рекомендую к просмотру - шляпа шляпой.
Жаль.
23 апреля 2024, 23:54 Ответить
Comon 24 апреля 2024, 11:34
Оценка
Фильмец отличный, да, есть недостатки, но общее впечатление - положительное. Петров как всегда играет супер, другие актёры тоже все молодцы. Вообщем не шедевр, но зачет
24 апреля 2024, 11:34 Ответить
Киноафиша.инфо 24 апреля 2024, 13:52
в ответ на сообщение bonsbilli от 23 апреля 2024, 23:54
Были рады прочитать ваш подробный отзыв! Жаль, что фильм не сумел произвести на вас впечатление 😕
24 апреля 2024, 13:52 Ответить
Киноафиша.инфо 24 апреля 2024, 13:54
в ответ на сообщение Comon от 24 апреля 2024, 11:34
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
24 апреля 2024, 13:54 Ответить
Вероника Коновалова 24 апреля 2024, 18:45
Оценка
Очень понравилось, драка, бои просто кайф, переживала за гг, это очень крутой фильм, там участвует мой любимый актёр- Александр Петров
24 апреля 2024, 18:45 Ответить
Дориан Грей 24 апреля 2024, 21:36
Оценка
Замечательная картина! Максимально смешно читать отзывы а-ля "а почему ни как советская экранизация"... Господа, вы серьёзно?! Меняются эпохи, меняются люди, меняется восприятие, это надо понимать! Мне, как представителю 80х годов прошлого века, советский фильм ближе и роднее, но из-за этого поливать грязью отличную ленту как минимум глупо...
24 апреля 2024, 21:36 Ответить
Елена Белая 25 апреля 2024, 17:35
Оценка
Отлично снято, сюжет динамичный, классный фильм, рекомендую сходить!
25 апреля 2024, 17:35 Ответить
travkanova 25 апреля 2024, 17:54
Крутой фильм , посмотрела на одном дыхании , все актеры супер -крутые , есть образы персонажей из других голивудских картин , мне так увиделось ))
25 апреля 2024, 17:54 Ответить
Ирина Морева 26 апреля 2024, 02:40
Оценка
Фильм великолепный👌
26 апреля 2024, 02:40 Ответить
Виктор 26 апреля 2024, 11:05
Оценка
Римский император Константин I Великий по достоинству оценил выгодное местоположение приморского Византия, расположенного на стыке Европы и Азии. Кроме того, на решение Константина повлияла неспокойная обстановка в самом Риме: недовольство знати и постоянные распри в борьбе за трон. Император хотел увенчать свою реформаторскую деятельность созданием нового административного центра огромной державы. Закладка города состоялась осенью 324 года, и Константин лично решил обозначить его границы.
26 апреля 2024, 11:05 Ответить
Никита Иванов 26 апреля 2024, 12:11
Оценка
Очень крутой фильм
26 апреля 2024, 12:11 Ответить
Виктор 26 апреля 2024, 18:00
Оценка
Своеобразный фильм
26 апреля 2024, 18:00 Ответить
Киноафиша.инфо 26 апреля 2024, 19:01
в ответ на сообщение Виктор от 26 апреля 2024, 18:00
Надеемся, что в хорошем смысле 😁
26 апреля 2024, 19:01 Ответить
Киноафиша.инфо 26 апреля 2024, 19:01
в ответ на сообщение Никита Иванов от 26 апреля 2024, 12:11
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
26 апреля 2024, 19:01 Ответить
Ольга Перевощикова 27 апреля 2024, 11:38
Оценка
Фильм очень понравился! По- настоящему, фантастический, хорошие спецэфекты. Петров прекрасен в роли Весельчака У). Мечта всех фантастов- машина времени и в фильме видно к чему приведут эксперименты со временем. Мы представляем и верим,что будущее будет технологичнее,прогрессивнее,но и зло станет технологичнее и сильнее! Главное всегда оставаться людьми и придерживаться во всем здравого смысла!
27 апреля 2024, 11:38 Ответить
Татьяна Захарова 27 апреля 2024, 18:54
Оценка
Очень понравился
27 апреля 2024, 18:54 Ответить
Киноафиша.инфо 27 апреля 2024, 19:20
в ответ на сообщение Татьяна Захарова от 27 апреля 2024, 18:54
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
27 апреля 2024, 19:20 Ответить
Игорь Давлитгариев 28 апреля 2024, 02:59
Оценка
Компьютерная графика на 5,сам фильмец на слабую троечку. Второй раз смотреть вряд ли захочется,когда и первый раз еле досмотрел. Кинозал из 10-ти человек о чём то,да и говорит.
28 апреля 2024, 02:59 Ответить
Ксения Зарецкая 28 апреля 2024, 04:50
Оценка
Хороший фильм, рекомендую. Не растянут, с юмором, все актеры хорошо сыграли. Мне оч понравился Петров, делал фильм еще веселее
28 апреля 2024, 04:50 Ответить
Ксения Зарецкая 28 апреля 2024, 04:52
Оценка
Но всё-таки фильм очень далек от книги Булычева. Совпадение 0,0001%
28 апреля 2024, 04:52 Ответить
nikitavoroncov555 28 апреля 2024, 07:36
Оценка
Моя девушка была в будущем и сказала, что там всё не так, как в этом фильме...😒😒😕😕😣😣
28 апреля 2024, 07:36 Ответить
Алексей Жиров 28 апреля 2024, 13:49
Оценка
перед началом сеанса практически молился "ну пожалуйста, пожалуйста, пусть будет хотя бы крепкий середнячок! пожалуйста, я верю" ан нет, создатели не изменили себе и сотворили крайне неудобоворимое нечто. отвратная игра актеров, сюжет сшитый белыми нитками, откровенный плагиат некоторых сцен. как у такого фильма возможна оценка в 7.7 не понимаю
28 апреля 2024, 13:49 Ответить
Наталья Волкова 28 апреля 2024, 14:04
Оценка
Скучно. Разочаровал
28 апреля 2024, 14:04 Ответить
Надежда Евгеньевна 28 апреля 2024, 21:40
Оценка
Отличный фильм. Советую посмотреть, актёры супер!
28 апреля 2024, 21:40 Ответить
Ольга Касаткина 28 апреля 2024, 22:32
Оценка
Ходила на него в день премьеры. Фильм понравился. И графика, и другие спецэффекты были, что называется, в тему. Детям понравится.
28 апреля 2024, 22:32 Ответить
User 29 апреля 2024, 17:14
Оценка
Крутое кино! Огонь! Актеры класс, сюжет отличный, вообще все все классно! :)
29 апреля 2024, 17:14 Ответить
Эльвира Машкова 29 апреля 2024, 18:37
Оценка
Возмутило, что возраст поставили 6+, когда там явно 16+, а на фильм Рай под ногами матерей нас не пускали, последний в разы лучше и полезнее, чем про Алису. В этой экранизация Кира Булычёва, мне не хватило эмоций, теплоты. Короче не довольна
29 апреля 2024, 18:37 Ответить
tatyanag.77 30 апреля 2024, 04:16
Оценка
Фильм очень добрый,для сейного просмотра.
30 апреля 2024, 04:16 Ответить
olga-ter-nov 30 апреля 2024, 10:35
Оценка
Это теперь один из моих любимых фильмов! Смотрела в кинотеатре его несколько раз. И еще бы за компанию пошла посмотреть. Динамичный, с хорошей подборкой актеров. Смотрели с детьми 13 лет. Они смущались на поцелуях, но после просмотра фильма начали на деревьях рисовать сердечки и на бетоне писали свои имена. Видно хотели оставить свой след в истории. Значит увиденное повлияло. А это замечательно! Фильм рекомендую! Подростковый. Соглашусь, что не 6+. Хотя бы с 12 лет. И мальчишкам, и девченкам.😍😍😍
30 апреля 2024, 10:35 Ответить
key765 30 апреля 2024, 11:15
Оценка
Фильм получился, захватывающий, динамичный, смотрится на одном дыхании, финал заранее не просчитывается. Есть находки: училка с катаной, пират, который просит прощения за беспокойство и рекомендует не вмешиваться, 2/3 фильма экшн. Но есть минусы: Коля чересчур шумноватый, гиперактивный, засыпающий в кадре Фима, Алиса Селезнева мальчиковатая, с нелепым, кричащим цветом волос, в костюмчике стиля унисекс, хотя лучше было показать девочку как в "Гостье из будущего" и в жизни судя по интервью в "6 кадров" она раскрасавица ( получается подретушировали красоту), плоские образы мамы и папы: умеют только махать шашкой, им нечего сказать, произносят стандартные фразы, радикально изменили образ весельчака У: я имею в виду не комплекцию, а почему он дошел до такой пиратской жизни не понятно, может он "волк свободного племени", тоже неясно, нет у него двойного дна, чтобы понять, что он пират и как мудро учат студентов театральных вузов:" Если персонажу горько - играй, что кисло и наоборот", а он весь фильм весельчак, Глот с планеты Катрук мог как в "Третьей планете" или в "Гостье из будущего" Крыс, одевая маску, легко менять личину и зритель ожидал такого поворота сюжета, но не случилось и он так и остался на протяжении фильма только большой глистой. Излишнее окомпьютеривание персонажей. Можно было красочно показать планету логовом космических пиратов - антиподом экопланеты Алисы, например где дерево Алисы стало деревом пиратов ( у Булычева таких контрастов было много). Обобщая, считаю, что целью должно было быть не создание совершенно нового фильма, отличного от предыдущих экранизаций Булычева, а стремиться вобрать в себя всё лучшее из того, что было раньше.
30 апреля 2024, 11:15 Ответить
Павел Вас 1 мая 2024, 08:04
Оценка
Так себе фильмец, еле досидели до конца
1 мая 2024, 08:04 Ответить
leonides_91 1 мая 2024, 14:43
Оценка
Фильм не для детей 6+. Сцены с насилием, жестокостью, душением главного героя, поцелуями в засос на весь экран. Такое детям до 12 лет смотреть нельзя. Было бы лучше если о таких эпизодах предупреждали. Фильм ломает психику маленьким детям. Пожалела что пошла с детьми.
1 мая 2024, 14:43 Ответить
Лиза Желязникова 1 мая 2024, 21:27
Оценка
Динамичный семейный фильм. С Советской версией мало что общего, но это наверное плюс. Интересно было и ребенку 8 лет и взрослому 65. В целом сюжетных дыр мало (обьяснения дали почти всему, что сразу бросалось в глаза), события развивались быстро (ибо впихнуть сюжет в один фильм тяжеловато). Хорошее кино для семейного просмотра, когда хочется самому получить удовольствие, а не только подремать в кресле в компании детей...`(*∩_∩*)′
1 мая 2024, 21:27 Ответить
dashaelizarova25 2 мая 2024, 12:31
Оценка
Крутой фильм, советую сходить!
2 мая 2024, 12:31 Ответить
Витин Папа 2 мая 2024, 22:39
Фильм очень понравился. Петров, сыгравший Весельчака - лучший! Те, кто смотрели советский вариант, должны понимать, что это интерпретация Кира Булычева, и сравнивать тот и этот фильм нельзя, совсем нельзя. Очень здорово, профессионально, и приятно.
2 мая 2024, 22:39 Ответить
zdorovets1978andrey 3 мая 2024, 05:59
Оценка
Отличный фильм! Посмотрели в Баргузине на большом экране только положительные эмоции! Фильм на 10 из 10. Обязательно смотрите! Это не ремейк Гостьи из будущего... Это совершенно другая история! В общем всем рекомендую к просмотру!!!
3 мая 2024, 05:59 Ответить
Сергей Рассадин 3 мая 2024, 14:29
Оценка
Фильм отличный. Интересный сюжет, хорошая игра актеров. Отличные Алиса и Коля. Отличные пираты. Петров, кстати, выложился тут по полной и играет здорово. Второстепенные персонажи, тоже хороши.Красивая картинка. Все что нужно короче, чтоб хорошо провести время. Разве что с рейтингом +6 они маху дали. Там все же будет поболее, где-то +10 наверное.
3 мая 2024, 14:29 Ответить
Эклектика Ресторан 3 мая 2024, 16:16
Оценка
Актёрам 5+++++
Сценаристам 2--------
3 мая 2024, 16:16 Ответить
Киноафиша.инфо 3 мая 2024, 17:55
в ответ на сообщение Эклектика Ресторан от 3 мая 2024, 16:16
А фильму в целом сколько поставите? 🤔
3 мая 2024, 17:55 Ответить
Василий Стрелец 4 мая 2024, 13:40
Я не знаю почему всем так не понравился этот обалденный фильм. Актеры играют на уровне, спецэффекты классные представление будущего тоже, так что как по мне фильм хейтить незачто. Я понимаю что это выглядит как издевательство над классикой, НО ЕПЕРНЫЙ ТЕАТР ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЙ ФИЛЬМ И СРАВНИВАТЬ С ФИЛЬМОМ КОТОРЫЙ ПОЯВИЛСЯ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ НЕЛЬЗЯ. Короче фильм хороший, и как по мне он сделал для подростков и думаю взрослым это будет трудно понять.
4 мая 2024, 13:40 Ответить
Анастасия Сильченко 4 мая 2024, 22:22
Оценка
Класный фильм.Смотрели семьёй, даже дети в восторге. Нет слов.Просто супер!!!
4 мая 2024, 22:22 Ответить
Владимир И 5 мая 2024, 10:22
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 3 мая 2024, 17:55
Оценка
-10
5 мая 2024, 10:22 Ответить
Киноафиша.инфо 5 мая 2024, 15:36
в ответ на сообщение Анастасия Сильченко от 4 мая 2024, 22:22
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
5 мая 2024, 15:36 Ответить
Киноафиша.инфо 5 мая 2024, 15:36
в ответ на сообщение Владимир И от 5 мая 2024, 10:22
Получается, 90? 😁
5 мая 2024, 15:36 Ответить
Анастасия Серегина 5 мая 2024, 15:52
Оценка
Отличный фильм. Ходили с детьми. Всем очень понравился. Наши стали снимать хорошие фильмы и это очень радует. Понравилось игра актеров. Советую!
5 мая 2024, 15:52 Ответить
Олег Петров 5 мая 2024, 20:07
Трейлер так себе, а фильм интересный и увлекательный. Только интересно, неужели авторы уверены, что через 100 лет все уродские котеджные поселки подмосковья вновь лесами станут?
5 мая 2024, 20:07 Ответить
Белоснежные Красотки-Бишон 6 мая 2024, 00:00
Оценка
Ходили всей семьёй. В детстве несколько раз перечитывала книгу Кира Булычева и каждый раз ждала новую серию фильма. Если кто помнит, первая экранизация 80 - х показывалась по отдельным сериям на протяжении нескольких дней, что с одной стороны порядком раздражало, а с другой мы всегда ждали с нетерпением следующей серии и считали минуты до начала фильма. Хочу сказать тем, кто пишет негативные отзывы, что каждое произведение не похоже одно на другое. Как говорится - о вкусах не спорят. Время диктует своё. Сто лет тому вперёд смотрели на одном дыхании, 2.5 часа пролетели незаметно. Не на каждом сеансе такое бывает... Очень понравилась игра Дарьи Верещагиной и Марка Эйдельштена в роли главных героев. Образ Алисы мне очень понравился, есть много схожего с предыдущим фильмом. А вот что непонятно, почему один пират остался так же Весельчак У, а второго переименовали в какого то Глота, хотя можно было оставить как и раньше - Крыс. И зачем миелофон переименовали в космион тоже не понятно. Конечно же 2.5 часа слишком мало для того, что бы показать более раскрыто все моменты и детали произведения. Многие критикуют и сравнивают с предыдущим сюжетом "Гостья из будущего" , но это же не копия... Заметила ещё один момент... когда закончился фильм , включили освещение и пошли титры, зритель не ломанулся в двери на выход, как это обычно бывает, все сидели до самого конца.))) Ну и ещё ... , 6 + для этого фильма рановато и страшновато, хотя бы 9+
6 мая 2024, 00:00 Ответить
Кот Максим 6 мая 2024, 23:09
Оценка
Фильм очень хороший, пойду ещё раз.
6 мая 2024, 23:09 Ответить
eddin 9 мая 2024, 18:19
Оценка
Нормальный современный фильм. Главное, не пытаться сравнивать с великой "Гостьей из будущего". Это два совершенно разных фильма. Для рейтинга 6+ слишком много смертей. Да и с поцелуями переборщили, как моя 11-летняя дочь отметила. :)
9 мая 2024, 18:19 Ответить
titeshery 9 мая 2024, 20:16
Оценка
Суууууупер!!!\
Дважды ходила! Спасибо авторам фильма!
9 мая 2024, 20:16 Ответить
Ольга Данилова 9 мая 2024, 22:05
Оценка
Консерваторы!🤣🤣🤣 Вам на канал Россия культура🤣🤣🤣или Рэтро🤣
Мир прогрессирует. Почему бы не посмотреть на Алису,вот в таком исполнении? Вам фантазии и свободного мышления не хватает😊 Я пойду с огромным, удовольствием😊
9 мая 2024, 22:05 Ответить
Кот Максим 10 мая 2024, 00:50
Оценка
Ходил 2 раз, очень интересно.
10 мая 2024, 00:50 Ответить
Киноафиша.инфо 10 мая 2024, 15:31
в ответ на сообщение Кот Максим от 10 мая 2024, 00:50
Значит нужно сходить и 3 раз!
10 мая 2024, 15:31 Ответить
Лариса Непомилуева 10 мая 2024, 16:48
в ответ на сообщение psheni4niyolezhka от 17 марта 2024, 01:36
Не надо судить о книге по обложке
10 мая 2024, 16:48 Ответить
Лариса Непомилуева 10 мая 2024, 16:48
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 10 мая 2024, 15:31
Я наверное пойду в 4 ,но это уж предел,а то потом неинтересно будет пересматривать
10 мая 2024, 16:48 Ответить
Лариса Непомилуева 10 мая 2024, 16:50
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 3 мая 2024, 17:55
Я б 4 с маленьким минусом
10 мая 2024, 16:50 Ответить
Лариса Непомилуева 10 мая 2024, 16:55
в ответ на сообщение eddin от 9 мая 2024, 18:19
Эх если бы ещё Кира поцеловала Весельчака, это было бы интересно,а поцелуи Коли с Алисой,они как будто это вымучивают,выталкивают.Не верится в их любовь как то
10 мая 2024, 16:55 Ответить
coryavova.olga 11 мая 2024, 10:00
Оценка
Фильм хороший, захватывающий, детям 11 лет и 14 лет понравилось, мне с мужем тоже. Советую посмотреть. Фильм шел 2,5 часа. Это с рекламой вместе.
11 мая 2024, 10:00 Ответить
Роман Воронцов 13 мая 2024, 00:29
Оценка
Мутота, конечно.
Напомнило чем-то экранизацию Лукьяненко "Азирис Нуна", от которой плевался в далеком детстве.
Сюжет - поток бессмысленного бреда, где правила мира меняются на ходу, по желанию левой пятки сценаристов, так что под конец действие превращается в полный фарс. Авторы это понимают, и пытаются иронизировать над самими собой, от чего ловишь только ещё больший "кринж". Алиса - какая-то блеклая для главной героини...
Хотя, фильм по сути детский, а детям такая подача, возможно, нравится - не знаю. Первоисточник не читал.
13 мая 2024, 00:29 Ответить
Elena Smirkina 13 мая 2024, 14:20
Оценка
Ходила с детьми 12 лет. Очень понравился фильм.
13 мая 2024, 14:20 Ответить
katofeich 14 мая 2024, 14:40
Оценка
Супер
14 мая 2024, 14:40 Ответить
lili.reznichenko75 15 мая 2024, 11:36
Оценка
Фильм неплохой для семейного просмотра с детьми. Радует что наш современный кинематограф становится всё лучше и лучше.
Но посещать кинотеатр к сожалению желание становится всё меньше и меньше. Вечно голодные зрители, видимо кушать им больше негде ,весь фильм шуршат пакетиками ,открывают пачки с чипсами, что-то грызут, чавкают, кто-то даже умудряется пить спиртное...
Ощущение что ты пришёл не в кино ,а в какую-то столовку или рюмочную.
А у люди, в кого мы превратились?
Кинотеатр превратили в харчевню.
Культуры нам всем !
15 мая 2024, 11:36 Ответить
Киноафиша.инфо 15 мая 2024, 18:50
в ответ на сообщение lili.reznichenko75 от 15 мая 2024, 11:36
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
15 мая 2024, 18:50 Ответить
Ольга Чекарова 17 мая 2024, 16:49
Оценка
Осталась довольна просмотром фильма. Сюжет захватывающий, держит в постоянном напряжении. Качественные съемки, не думала, что у нас уже так научились снимать, прям горда за наш отечественный кинематограф. Помимо активных схваток и сражений, присутствуют любовь и эмоции подростков, столкнувшиеся во временных отрезках между будущим и настоящим. Но человеческие чувства остаются всегда в любою временную эпоху, даже если весь мир потерпел изменения. Отличный актерский состав. Особенно порадовала игра и роль актера Александра Петрова и его "Весельчак У", уж действительно талантливый актер в любой роли. Фильм ориентирован на аудиторию старше 12 лет.
17 мая 2024, 16:49 Ответить
Киноафиша.инфо 17 мая 2024, 17:06
в ответ на сообщение Ольга Чекарова от 17 мая 2024, 16:49
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
17 мая 2024, 17:06 Ответить
Ринат Бикмеев 18 мая 2024, 11:07
Оценка
Скучный, неубедительный, размазанный, разочаровывающий, не затягивает, хочется уйти на 10-й минуте, Петров всё ещё не выходит из образов прошлых ролей, хотя разбавляет кривляньем скукоту.Не хватает фантастичности, каких-то фишек, от которых хочется сказать вау. Гостья из будущего обыгрывает в этом плане.
18 мая 2024, 11:07 Ответить
Киноафиша.инфо 18 мая 2024, 18:31
в ответ на сообщение Ринат Бикмеев от 18 мая 2024, 11:07
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
18 мая 2024, 18:31 Ответить
igor.sirotko9122011 20 мая 2024, 17:44
Оценка
Лучший фильм советую посмотреть. Сюжет бомба.
20 мая 2024, 17:44 Ответить
kalmykov.max 22 мая 2024, 11:02
Оценка
Неплохая игра актеров. Понравился образ Весельчака У Петрова, пусть и отличный от книжного). Хорошая графика, пусть затянутый, но динамичный сюжет, любовная линия. Есть пасхалка к фильму Бодрова Брат)
22 мая 2024, 11:02 Ответить
Наталия Рачёва 22 мая 2024, 17:12
Оценка
Отличный фильм,современный ,яркий актерский состав.Очень тонко сыграны чувства людей:первая любовь, одиночество,помощь настоящих друзей,интуиция,надежда!
Можно смотреть любому поколению,нет смысла сравнивать фильм с рассказами К.Булычева,просто получите удовольствие от просмотра!
Очень понравился,рекомендуем!😀😀
22 мая 2024, 17:12 Ответить
Киноафиша.инфо 22 мая 2024, 18:07
в ответ на сообщение Наталия Рачёва от 22 мая 2024, 17:12
Правильно понимаем, ваш список любимых фильмов пополнился ещё одним? 😌
22 мая 2024, 18:07 Ответить
key765 26 мая 2024, 12:57
Оценка
С одной стороны кажется, что фильм упущенных возможностей, так много можно найти в "Мирах Булычева", кажется, что как можно было развернуться и показать мир будущего, а если вспомнить "Гостью из будущего", то мнения наверное были такие же, но со временем фильм стал культовым. Точная передача человеческих взаимоотношений, почти мелодрама: встреча семьи через 20? лет делает счастливой только Алису, а не самих родителей - они сдержанно вежливы; время навсегда разлучает Алису и Гераськина, через 100 лет она получает его послания без слов, знаменитая песня приобретает новый смысл, хотя если в главном герое остался "космион", то почему они снова не могут встретиться? Авторы оставляют финал открытым
26 мая 2024, 12:57 Ответить
Киноафиша.инфо 26 мая 2024, 17:57
в ответ на сообщение key765 от 26 мая 2024, 12:57
Мы любим открытие финалы 😎 А вы?
26 мая 2024, 17:57 Ответить
kaetana-ro 29 мая 2024, 16:18
Оценка
Один из лучших фильмов за несколько лет, производит впечатление. С идеей там все в порядке, понятно и начинающим. Скучным людям скучно везде. Остальным приятного просмотра..
29 мая 2024, 16:18 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2024, 18:26
в ответ на сообщение kaetana-ro от 29 мая 2024, 16:18
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
29 мая 2024, 18:26 Ответить
1 июня 2024, 18:43
Все в стиле Бондарчука:рваные незаконченные сцены, прыжки взад-вперед по сюжету, динамики никакой, зато спецэффектов завались.
Очень жаль потраченных денег. Пошла потому, что хотелось развеяться, а в кино смотреть совсем нечего.
Не рекомендую фильм
1 июня 2024, 18:43 Ответить
Drak Nekro 2 июня 2024, 17:35
Оценка
Ходили с другом прикольно можно поржать в моментах
2 июня 2024, 17:35 Ответить
Римма Шигапова 3 июня 2024, 08:53
Оценка
Очень скучный фильм
3 июня 2024, 08:53 Ответить
Елена Родомакина 3 июня 2024, 13:39
в ответ на сообщение Ольга Перевощикова от 27 апреля 2024, 11:38
Оценка
Согласна с вами.
Фильм понравился смотрели с ребенком, который читал К.Булычева, но и ему фильм понравился.
Местами страшновато, но все равно хорошо провели выходной в кино
3 июня 2024, 13:39 Ответить
Илья Бондаренко 4 июня 2024, 16:13
Оценка
Пустой фильм, совершенно не о чем. Идеи по прежнему сворованы с западного кинемотографа, но при этом по качеству съемки и исполнения на равне с иднийскими сериалами переполненными кринжатины.
В целом позорище, которые сняли за огромные бабки
4 июня 2024, 16:13 Ответить
Лариса Непомилуева 7 июня 2024, 14:12
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 3 мая 2024, 17:55
Я ты 5 из 10,и эта 5 актёрам, да.Петрову,Борисова,Исаковой
7 июня 2024, 14:12 Ответить
Киноафиша.инфо 7 июня 2024, 18:16
в ответ на сообщение Лариса Непомилуева от 7 июня 2024, 14:12
Тоже достойная оценка!
7 июня 2024, 18:16 Ответить
linaljlj945 9 июня 2024, 08:54
Оценка
Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля – обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.
Светлана Валерьевна 12 июня 2024, 18:49
Оценка
Нам фильм понравился. Ходили с детьми 12-ти и 8-ми лет.
12 июня 2024, 18:49 Ответить
danila111181141205 14 июня 2024, 00:24
Оценка
Классные сюжет и фильм, советую!
14 июня 2024, 00:24 Ответить
Олеся Ярцева 15 июня 2024, 20:50
Оценка
Начитавшись отзывов, были сомнения идти или нет. Не пожалели. Очень даже прилично. Однозначно, не 6+ , с 13 ти думаю, нормально. Петрова особо не люблю, но здесь он прекрасен. Поддержим наших производителей! Молодцы!
15 июня 2024, 20:50 Ответить
Константин Селиванов 16 июня 2024, 22:08
Оценка
Это не фильм 6+! Количество насилия, предложенного детям от 6 лет просто зашкаливает. Подсчитайте количество смертей, в т.ч. смертей родителей на глазах главных героев. Коля убивает отца Алисы, Хабенского, Алиса убивает, душит, Колю Герасимова, растянутая сцена суицида мамы Алисы на глазах дочери.... 80% времени - это темные, мрачные сцены, оправданные слабым рендерингом. Это не семейный фильм! Мой ребенок не досидел до хеппи энда и попросил его увести. Его единственным вопросом был - неужели так будет через 100 лет? Моё мнение - категория 16+, что соответствует миру и интересам главных героев.
16 июня 2024, 22:08 Ответить
Наталья Александровна 18 июня 2024, 20:42
Оценка
Посмотрели с сыном, фильм очень понравился. Всё очень здорово, красиво, с душой, с хорошим смыслами, без пошлости. Это первый фильм на моей памяти, когда после окончания никто не уходил из зала, все сидели на местах, слушали песню, смотрели титры. Удивительно.
18 июня 2024, 20:42 Ответить
polina-mavrina 22 июня 2024, 23:23
Оценка
Очень понравился фильм! Актеры прекрасные, графика очень хороша,музыкальное сопровождение! Обязательно пересмотрю🥰
22 июня 2024, 23:23 Ответить
Виктория Головина 27 июня 2024, 07:48
Оценка
Классное кино, сходила и не раз
27 июня 2024, 07:48 Ответить
Weteran Mc 29 июня 2024, 01:36
Оценка
В апреле посетил самую «громкую» премьеру, наверное, со времён «Чебурашки», обновленную историю про Алису Селезневу и Колю Герасимова, про гостью из будущего из «Прекрасного далеко» - фильм «Сто лет тому вперед».
Коля - живёт в нашем времени и учится в 11 классе. Алиса - тоже заканчивает школу, но живет в будущем, в 2124 году. И ещё она хочет найти маму, которая пропала в прошлом, когда девочка была ещё маленькая.
Коля в кабинете физики случайно находит космион - прибор, который вживляется в него и переносит прямо к Алисе.
Так же в фильме появляются космические пираты, которым тоже нужен этот прибор. Когда происходит встреча пиратов с подростками, начинается грандиозная битва во весь фильм за право владения космионом. На кону вселенная и большое множество галактик.

Начну с того, что фильм больше рассчитан на поколение «NEXT», то есть, на молодёжь. Но и мне, 41-летнему мужику, было вполне интересно. Ведь старый советский сериал для детей был модернизирован и преобразован в хороший современный лёгкий фантастический боевик, перенасыщенный великолепной компьютерной графикой и спецэффектами. Даже несмотря на то, что хронометраж картины составлял 142 минуты, время за просмотром пролетело незаметно.
И вроде бы всё хорошо и замечательно, но позвольте добавить немного дёгтя.
В фильме не увидел я русской души, было полное подражание западу и Голливуду.
В остальном, фильм вполне годен для просмотра, как детского, так и взрослого. Может я его когда-нибудь при возможности и пересмотрю. Но всё равно эта версия, ну никак не сравнится с прекрасно далекой советской Алисой Селезневой.

Моя оценка: 7 из 10. 👍
29 июня 2024, 01:36 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2024, 19:12
в ответ на сообщение Weteran Mc от 29 июня 2024, 01:36
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
29 июня 2024, 19:12 Ответить
Станислав Ян 18 июля 2024, 15:03
Оценка
Одна из любимейших книг детства. Петров классный. Реально классный персонаж.
ВсЁ остальное просто ужас. Ну почему не снять по книге? Режиссер вдохновлялся Человеком -Пауком через Вселенную. Прелесть книг была, что там не про убийства... а про исследование Космоса и Мира. Неудачная экранизация
18 июля 2024, 15:03 Ответить
Киноафиша.инфо 18 июля 2024, 18:49
в ответ на сообщение Станислав Ян от 18 июля 2024, 15:03
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
18 июля 2024, 18:49 Ответить
‘’kolya ‘green 24 июля 2024, 22:20
Оценка
Кайф
24 июля 2024, 22:20 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июля 2024, 18:58
в ответ на сообщение ‘’kolya ‘green от 24 июля 2024, 22:20
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
25 июля 2024, 18:58 Ответить
Михаил Ларионов 28 июля 2024, 20:08
Оценка
Отличный фильм!
28 июля 2024, 20:08 Ответить
Павел Ерохин 4 августа 2024, 11:06
Оценка
Мусор. Исакова, Хабенский и Борисов стараются, но что сделать, если сюжет ерунда, а остальные актёры не играют, а кривляются, либо скучают? Отсюда у зрителя и возникают не раз вопросы \"почему мне не должно быть наплевать на этого героя?\" Визуально фильм средний. Сочувствую всем, кто пошёл на эту поделку в кинотеатр. Пример слабого и нехорошего отечественного кино. Тот же недавний фильм \"Поехавшая\", или даже не такой уже свежий проект \"Большой\" куда более продуманные, интересные, актёры работают и им веришь!
4 августа 2024, 11:06 Ответить
Игорь Кожокару 5 сентября 2024, 19:39
Оценка
Фильм без логического сюжета, понахватано из западных фильмов прошлого века. Для подростков, не способных мыслить более, чем на 3 хода вперед. Кто мыслит на уровне 13-18 лет - этлт фильм для вас.
5 сентября 2024, 19:39 Ответить
Иван Терехов 25 ноября 2024, 18:54
Оценка
А что в этом освоении бюджета от светлых историй про Алису Селезневу и ее друзей? Да НИЧЕГО, кроме имен - "все совпадения с первоисточником совершенно случайны"!
Это дичайшая компиляция из надерганных идеек из десятка, если не более фильмов, в которых без труда видно и "Назад в будущее", и пародию на Джека Воробья, и "Смертельную битву"; четко просматриваются отсылки на артефакты из вселенной Марвела, и Лукьяновский Дозор, и Москву будущего по мотивам "Два холма"... А уж логических ненсостыковок просто неимоверно, аж зубы сводит от ТУПОГО бреда.
НЕТ ТУТ ТОЛЬКО ТВОРЧЕСТВА КИРА БУЛЫЧЕВА, и светлой истории про девочку из будущего.
Такое не только не пересматривают, не держат у себя в коллекциях, но даже жалеют о потраченном времени на первый просмотр.
Моя оценка 2 из 10 возможных. Причем 2 только за пародию на Джека Воробья, а так - твердая 1
25 ноября 2024, 18:54 Ответить
Оксана Фатеева 31 января 2025, 21:55
Оценка
Фильм не плохой. И сюжет динамичный, интересный. Но весь фильм не могла избавиться от мысли, что девочку играет взрослая тётка. После просмотра специально залезла посмотреть - так и есть! Что нельзя было найти соответствующую девчёнку?
31 января 2025, 21:55 Ответить
Виталий Романченко 10 июня 2025, 19:06
в ответ на сообщение Ольга Feniks от 29 ноября 2023, 23:16
Особенно Петров. Ни о чем, всегда
10 июня 2025, 19:06 Ответить
Paul Ziberts 3 августа 2025, 02:10
Советский фильм самый лучший а это вообще хрень ,как и все за что берутся переснимать на новый лад.
3 августа 2025, 02:10 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 12:00
в ответ на сообщение Paul Ziberts от 3 августа 2025, 02:10
Очень рады были прочитать ваш отзыв, спасибо большое!
29 августа 2025, 12:00 Ответить
7.2 Сто лет тому вперед
Сто лет тому вперед приключения, семейный, фантастика, 2024, Россия
