«Три богатыря и Конь на троне»: Рецензия Киноафиши

Конь Юлий, главный магнит для проблем всех мастей и масштабов, оказывается в очередной передряге в новой главе франшизы о трех богатырях. Блуждая по лесам святой Руси вместе с Князем Киевским, он прикасается к заколдованному цветку, и волею магии (у которой, в лучших традициях жанра, есть цена), горе-животное и царская особа… меняются телами. В это же время в Киев приезжают французы, в делегации которых главный дворянин питает нежные чувства к русской красавице.

Тем временем богатыри пытаются узнать «волка в овечьей шкуре» и принять решение, что делать дальше. Конь в теле Князя Киевского возвращается во дворец, заказывает себе в опочивальню стог сена и принимается реформировать град Киев, да так, что прежнему правителю и не снилось. Сам глава государства чуть было не становится жертвой простых фермеров. Он вынужден работать в поле, впервые в своей царской жизни столкнувшись с физическим трудом.

В 2021 году франшиза «Три богатыря» от компании СТВ и анимационной студии «Мельница» продолжает свое победоносное шествие. Это одна из наиболее коммерчески успешных серий мультипликационных фильмов, в разных образах и канонах эксплуатирующая русский фольклор и тему сказок, столь близкую многим поколениям наших соотечественников. Большая часть картин франшизы, ведущей летоисчисление с середины 2000-х (тогда свет увидел мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» Константина Бронзита), ориентирована на юную и современную аудиторию. Потому создатели не обходят стороной реальность, миксуя эстетику стародавних времен, например, с молодежным сленгом, который то и дело просачивается в диалоги.

Три богатыря и Конь на троне

Более того, метафоричность событий, в центре которых оказываются и богатыри, и Князь, и, естественно, Юлий, недвусмысленно напоминает о реальных казусах современной жизни. И такое положение дел совершенно не удивительно, учитывая, до какой степени в головах кинематографистов и чиновников зреет, прежде всего, самоцензура. Если до полнометражных фильмов, выходящих на большие экраны, и сериалов, которые нашли временное пристанище в онлайн-кинотеатрах, уже добрались и значительно ограничили, то до «простеньких мультфильмов» категорий «0+» и «6+», кажется, никому нет дела. Поэтому и у авторов не встает вопрос, что можно, а что нельзя.

Так, «Три богатыря и Конь на троне» деконструирует, возможно, главный запрос отечественных консерваторов, которые находятся в перманентном споре с мифическими либералами: «Если не Путин, то кто?». Эта анимационная сказка из самых честных побуждений предлагает зрителям фэнтэзийную сюжетную конструкцию, в которой глава государства, отягощенный годами, проведенными на троне, размышляет, что будет после (в частности, когда князем станет кто-то другой). «Или что-то другое», как бы продолжают мысль создатели «Коня на троне», буквально сажая на пост главы государства (дело происходит в Киевской Руси) коня — его верного друга и соратника, причем, в человеческом обличии.

Три богатыря и Конь на троне

Ирония авторов явно не знает границ. Конь Юлий, обладая повадками известного блогера Ильи Варламова (среди первых реформ «царя Юлия» – изменения в сфере урбанистики!), решает, что управлять княжеством может каждый. С первых же дней он пускается менять все подряд без разбора. Требуется ли вмешательство, не требуется — его не волнует. Главное — вычистить старое, насадить новое. Эдакая экранизация поговорки «новая метла по-новому метет», только в мире анимации. В это же время настоящий правитель не только вынужден терпеть пребывание в ином «теле». Важнее другое — представитель власти, судя по всему, впервые погрузился в быт простого люда, находящегося у него во владении (крепостное право никто не отменял).

Если первая половина мультфильма посвящена деяниям «старого нового» царя Юлия и попыткам сохранить свою шкуру (в буквальном смысле) у Князя, то во второй половине авторы будто пытаются откатить все назад. Цена магии слишком высока, оттого горе-правитель хочет вернуться в свое тело, а Конь в то же время не сильно жаждет снова становиться «собой». На этом комичном примере без труда можно уловить главный тезис демократии — власть развращает. Поразительно, насколько острой и яркой получилась метафора создателей «Коня на троне». Оба участника колдовского «казуса» — и Князь, и Юлий — выглядят откровенными неудачниками, только в разных масштабах.

Потрясающая картина, выбивающаяся из формата «простой анимации для детей», на самом деле будет гораздо интереснее взрослой аудитории. Хотя и дети, несомненно, получат наслаждение от уже знакомых персонажей, которые оказываются в новых, достаточно экстравагантных обстоятельствах. «Три богатыря и Конь на троне» — уникальная для нынешнего времени история, которая довольно ловко обходит (само)цензуру и лишний раз напоминает о важности соблюдения демократических канонов в вопросах сменяемости власти. Вероятно, в 2021 году так дерзко можно говорить на «неудобные темы» исключительно в анимации, ибо все остальные каналы связи с населением отрубили.