«Фиксики. Большой секрет»: Рецензия Киноафиши

Электрический монстр

Мультипликационный сериал «Фиксики» снимается уже не один год и давно успел обзавестись поклонниками. Теперь для «маленьких человечков», посвятивших свои жизни починке техники, настало время перебраться и на большие экраны. В полнометражном мультфильме Симка, Нолик, Файер, их родные и друзья на собственной шкурке испытают все прелести от беспечного и необдуманного использования новейшего изобретения.

Дедус, преподаватель в школе фиксиков, и его друг из мира людей профессор Гений Евгеньевич Чудаков создали прибор, позволяющий фиксикам на огромной скорости перемещаться в пространстве. Чтобы попасть из пункта А в пункт Б, достаточно надеть специальное обмундирование, а дальше по электрическим проводам добраться до места назначения. Гений Евгеньевич уже представил, какую прибыль принесет ему новое изобретение и на что он потратит деньги. Но не тут-то было. Файер не смог удержаться от соблазна испытать на себе это чудо техники и научной мысли. И заигрался… Бесконтрольные путешествия по проводам, мягко говоря, снесли ему крышу. Парня надо скорее остановить, пока его проделки не поставили под угрозу самих фиксиков, ведь далеко не каждый человек знает об их существовании. Гений Евгеньевич и ДимДимыч – исключение из правила, которое его только подтверждает. Как учит история, контакт с людьми может закончиться для фиксиков весьма печально.

Кадр из фильма «Фиксики. Большой секрет»

В «Фиксиках. Большой секрет» используется вполне распространенный ход во многих анимационных лентах, основанных на мультсериалах. Флэшбэки быстро все расставляют по своим местам, поэтому необязательно быть знакомым с сериальной версией и хорошо разбираться в ее мифологии до просмотра полного метра о «маленьких человечках». И так ясно, кто есть кто. Персонажи, кстати, в мультике удались. Они яркие и запоминающиеся. Их проблемы и переживания понятны и близки и взрослому.

В мультфильм проникла история о первой любви – чувстве, стесняющемся самого себя, немножко неловком и только набирающем силу. Эта линия идет особняком и не перекрывает другие сюжетные ответвления. Маленький фиксик по имени Нолик, например, переживает из-за того, что его не воспринимают всерьез только из-за возраста. Он наивен и верит любым обещаниям – трогательнейшее существо. Есть среди героев мультика и менее привлекательный, но все же чертовски убедительный персонаж. Верта живет по принципу «парней на всех не хватит – надо действовать». К чему такое поведение в мультяшном мире приводит, увидите. Особые почести надо воздать любимцам в семьях фиксиков и ДимДимыча. Маленький паучок Жучка и чихуахуа Кусачка хоть и второстепенные герои, но невероятно обаятельные.

Кадр из фильма «Фиксики. Большой секрет»

Вообще, идея, что есть такие «маленькие человечки» размером с винтик и способные чинить любую технику, очень заманчивая. Среднестатистическому обывателю с ними не надо общаться. Когда техника оказывается неисправна, не нужно идти в гарантийный центр, выстаивать очереди, ждать заключения экспертизы. Разборки с магазинами по поводу заводского брака, обмена товара и возврата средств тоже отменяются. Гаджеты просто восстанавливаются сами, как по мановению волшебной палочки, – о фиксиках мы же не догадываемся. Невероятная экономия времени, денег и сил! Создатели мультсериала и полнометражного фильма сыграли на защемленном нерве многих взрослых, сталкивавшихся с поломкой техники.

Кадр из фильма «Фиксики. Большой секрет»

Тем не менее мультик рассчитан на юных зрителей, и в этой связи у него есть существенный минус, забыть о котором во время и после просмотра не представляется возможным. Вход в мир проводов для фиксиков лежит через розетку. Создатели мультфильма осознают, чем чревато такое мероприятие, и буквально читают лекцию об опасностях электричества для людей. Фиксики и люди физически не сопоставимы не только из-за размеров, для последних малейшая небрежность в обращении с электричеством может привести к трагическим последствиям. Что с рядом оговорок и при посредстве специальных приспособлений доступно для фиксиков, категорически запрещено для людей!!! Все это в мультфильме проговаривается. Наставления облачены в форму флэшбэка, благополучный исход которого скорее чудо, чем нечто само собой разумеющееся.

Кадр из фильма «Фиксики. Большой секрет»

И все же лично для нас такое решение, несмотря на сформулированные предупреждения и объяснения, остается сомнительным ходом. С одной стороны, вроде бы детям с большого экрана любимые герои рассказывают, почему надо держаться подальше от розеток, и сам мультик дотошно разъясняет, как опасно может быть электричество и для фиксиков. (Более того, в ленте есть не один урок и не только об электричестве.) Плюс не оградишь же детей от всех опасностей на свете, обращению с техникой тоже надо учить. С другой ‒ факт остается фактом ‒ безумие Файера начинается со злополучных розеток, а вся история его поимки разворачивается как аттракцион в неоновых тонах.

Кадр из фильма «Фиксики. Большой секрет»

У «Фиксиков. Большой секрет» красочная, яркая графика и очень колоритные персонажи. В мультфильме есть вполне работающие шутки, некоторые из них, правда, успели бороды отрастить, но используются они иронично и вызывают если не улыбку, то хотя бы умиление. Ритм ленты иногда сбивается, но мораль читается внятно, уроки в мультике емкие, и их трудно не заметить. Но и подводный камень в этой истории для детей тоже есть.

Елена Громова

В российском прокате с 28 октября 2017 года

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