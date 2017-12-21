Елки новые, 2017

Новая часть любимого российского новогоднего фильма, после разве что «Иронии судьбы», выходит на российские экраны, как и подобает ежегодной традиции. В этот раз фильм называется «Елки новые ». Среди режиссёров, уже участвовавших на съёмках предыдущих картин значатся Тимур Бекмамбетов («Бен-Гур», «Ночной дозор») и Александр Карпиловский («Частное пионерское»). В режиссёрской команде также прибавление в лице Жоры Крыжовникова («Самый лучший день», «Горько!») и Алексея Нужного («Переводчик»). В фильме снялись всё те же актёры, среди которых Иван Ургант, Сергей Светлаков и Константин Хабенский. Также в этот раз к актёрскому составу присоединились Дмитрий Нагиев, Валентина Мазунина, Елена Яковлева, Сергей Пускепалис и другие.
В центре сюжета вновь окажутся уже знакомые герои Боря и Женя, которые переживают нелучшие времена. Беременной Снегурочке предстоит поехать в Одиссею по семьям из Краснодара. Безбашенной Гале из Новосибирска предстоит вытворять безумные вещи, чтобы провести ночь с любимым врачом. Для хипстера из Нижнего Новгорода будет устроена настоящая проверка на прочность в холодном лесу. А мальчик из Хабаровска поставит всех на уши в поисках новой мамы в Москве.
Фильм состоит из пяти новелл, объединенных темой семейных уз и чуда, сотворенного своими руками.
Альманах начинается с конфликта между растущим без отца подростком и новым возлюбленным его матери. Двое отправляются в лес, чтобы провести время по-мужски и тем самым укрепить семейные узы.
Вторая история рассказывает историю будущей матери, которая подрабатывает Снегурочкой в паре с иммигрантом из Средней Азии. Отец ребенка бросил девушку, и теперь она пытается заработать крупную сумму денег, чтобы провести роды в хорошей частной клинике.
Третья новелла повествует о полной девушке, которая пристегивает себя наручниками к мужчине своей мечты, чтобы тот не мог бросить ее и уйти к своей жене.
В четвертой части фильма большое и шумное семейство остается на улице в результате пожара, произошедшего в их квартире. Друг семьи соглашается приютить их, но в его тесном жилище между семьями неизбежно начинаются конфликты.
Наконец, пятая история рассказывает о школьнике, растущем в неполной семье. Мальчик живет с отцом и устраивает в интернете кастинг для кандидаток на роль своей матери. Отыскав маму своей мечты, он сбегает из дома и отправляется на ее поиски, в результате чего соединяются два одиноких сердца.
Съёмки фильма «Елки новые» завершились в мае, а работа над картиной началась осенью 2016 года
Всего над картиной «Елки новые» работало 10 сценаристов, отобранных из 600 кандидатов. Работа велась в формате «комнаты сценаристов»
В фильме развернётся нешуточное противостояние героев Урганта/Светлакова и персонажа Дмитрия Нагиева
Действие фильма будет разворачиваться в таких городах, как в Нижний Новгород, Москва, Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Тюмень и Хабаровск
Это шестой, предпоследний фильм новогодней франшизы «Елки».
Создатели добавили в одну из новелл относительно несчастливый конец, чтобы уйти от показавшейся им фальшивой концепции, когда все обязательно должны быть счастливы. Такой эксперимент с жанром позволил им обогатить и разнообразить эмоциональную палитру фильма.
Это первый фильм франшизы, креативным продюсером которого написал патриарх российского зрительского кино Жора Крыжовников. Позже он вернулся к этой роли в следующей, последней части серии. Он также участвовал в написании сценария, снял одну из новелл фильма и контролировал кастинг.
Фильм был назван без цифровой приставки (не «Елки-6», а именно «Елки новые»), потому что, по замыслу Жоры Крыжовникова, в эту серию вшито обновление. Формат альманаха дал франшизе возможность вводить в сценарий исчезновение новых персонажей и неожиданное появление старых, приглашать разных режиссеров, операторов и сценаристов.
Еще один формальный эксперимент фильма – участие в съемках реальных семей в сцене, где Снегурочка ходит по квартирам и поздравляет их обитателей. Создатели объявили конкурс, участники которого записывали новогодние домашние видео. Четыре выигравшие семьи – из Самары, Тулы, Воронежа и Ростова-на-Дону – позже пригласили в Москву, чтобы снять эту сцену с их участием и вмонтировать в уже готовые кадры со Снегурочкой. Таким образом всего существует пять различных вариантов фильма, каждый из которых показывали в той области, откуда приехали приглашенные семьи.
Сюжеты новелл фильма родились из историй, придуманных студентами Крыжовникова из «Мастерской комедий», их совместного проекта с Тимуром Бекмамбетовым. В итоге Крыжовникову стало жалко терять эти истории или отдавать их другим людям, так что он решил объединить их в альманах и экранизировать.
На монтажа фильма создатели поняли, что у них не хватает кадров со снегоуборочной машиной. В это время в большей части России снега еще не было, и снять нужные кадры в правдоподобной среде (по сюжету действие происходит в Нижнем Новгороде) почти не представлялось возможным. К счастью, в этом году осень в Красноярске выдалась удивительно снежной, и в итоге недостающие кадры были досняты именно там. Кстати, это первый фильм франшизы, в котором идет настоящий, а не искусственный снег.
В процессе создания фильма родилась в том числе одна история, снять которую не удалось. Она рассказывала про двух друзей, один из которых влюбился в кассиршу супермаркета.
В какой-то момент продюсер серии Тимур Бекмамбетов планировал продолжить франшизу телесериалом, который шел бы с осени и до Нового года.
К касту этого фильма присоединился актер Дмитрий Нагиев. Евгений Светлаков отзывался об актере с большой симпатией и выразил уверенность в том, что его участие положительно скажется на сборах картины. “На мой взгляд, появление Нагиева очень оживило фильм”, – заявил Светлаков.
На тестовых показах фильма замер реакции аудитории фильма показывал очень высокие результаты. Так, 88% зрителей ставили фильму четверки или пятерки. Уже увидев постер фильма, тестировщики начинали аплодировать, радуясь, что им попалась именно эта картина.
В декабре 2017 будет жарко!
Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима. Новые и хорошо знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в поисках новой мамы в Москву. И помочь им может только чудо… или вся страна!
Елки! Ах, как мыих ждали в детстве! Хоть и маленькие, да с ароматом леса, смолы... Как старались их наряжать! А уж в… Читать дальше…