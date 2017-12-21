Елки новые, 2017

Новая часть любимого российского новогоднего фильма, после разве что «Иронии судьбы», выходит на российские экраны, как и подобает ежегодной традиции. В этот раз фильм называется «Елки новые ». Среди режиссёров, уже участвовавших на съёмках предыдущих картин значатся Тимур Бекмамбетов («Бен-Гур», «Ночной дозор») и Александр Карпиловский («Частное пионерское»). В режиссёрской команде также прибавление в лице Жоры Крыжовникова («Самый лучший день», «Горько!») и Алексея Нужного («Переводчик»). В фильме снялись всё те же актёры, среди которых Иван Ургант, Сергей Светлаков и Константин Хабенский. Также в этот раз к актёрскому составу присоединились Дмитрий Нагиев, Валентина Мазунина, Елена Яковлева, Сергей Пускепалис и другие.

В центре сюжета вновь окажутся уже знакомые герои Боря и Женя, которые переживают нелучшие времена. Беременной Снегурочке предстоит поехать в Одиссею по семьям из Краснодара. Безбашенной Гале из Новосибирска предстоит вытворять безумные вещи, чтобы провести ночь с любимым врачом. Для хипстера из Нижнего Новгорода будет устроена настоящая проверка на прочность в холодном лесу. А мальчик из Хабаровска поставит всех на уши в поисках новой мамы в Москве.

Фильм состоит из пяти новелл, объединенных темой семейных уз и чуда, сотворенного своими руками.

Альманах начинается с конфликта между растущим без отца подростком и новым возлюбленным его матери. Двое отправляются в лес, чтобы провести время по-мужски и тем самым укрепить семейные узы.

Вторая история рассказывает историю будущей матери, которая подрабатывает Снегурочкой в паре с иммигрантом из Средней Азии. Отец ребенка бросил девушку, и теперь она пытается заработать крупную сумму денег, чтобы провести роды в хорошей частной клинике.

Третья новелла повествует о полной девушке, которая пристегивает себя наручниками к мужчине своей мечты, чтобы тот не мог бросить ее и уйти к своей жене.

В четвертой части фильма большое и шумное семейство остается на улице в результате пожара, произошедшего в их квартире. Друг семьи соглашается приютить их, но в его тесном жилище между семьями неизбежно начинаются конфликты.

Наконец, пятая история рассказывает о школьнике, растущем в неполной семье. Мальчик живет с отцом и устраивает в интернете кастинг для кандидаток на роль своей матери. Отыскав маму своей мечты, он сбегает из дома и отправляется на ее поиски, в результате чего соединяются два одиноких сердца.