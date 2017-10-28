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Фиксики. Большой секрет Фиксики. Большой секрет
Киноафиша Фильмы Фиксики. Большой секрет

Фиксики. Большой секрет, 2017

2017 / Россия
7.7 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 4.9
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Любимые детские герои Фиксики на большом экране!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами полнометражный мультфильм о любимых детских героях - «Фиксики: Большой секрет». Режиссёрами картины выступили Васико Бедошвили, Андрей Колпин и Иван Пшонкин. К озвучанию героев вернулись прежние актёры, среди которых Дмитрий Назаров, Лариса Брохман и Диомид Виноградов. Кроме того, к актёрам дубляжа присоединился известный телеведущий и композитор Александр Пушной.

Кто же такие Фиксики? Несложно догадаться, что это большой секрет, но сейчас завеса тайны немного приоткроется. Только не рассказывайте никому!
Фиксики – это маленькие человечки, которые радуют глаз своей яркой цветовой гаммой и приносят огромную пользу людям. Они возвращают рабочее состояние сломавшимся механизмам, чинят самые разные приборы и даже помогают с какими-либо житейскими мелочами.

            В этом фильме большой секрет ставится под угрозу. Телепрограмма «Мистические истории», ведущим которой является Дмитрий Кудыкин, папа Дим-Димыча, выпускает сюжет о необычных маленьких человечках. Их основной посыл – «Если вы слышите странные звуки, если предметы неожиданно падают и если приборы включаются самостоятельно, незамедлительно сообщайте нам! Ведь это могут быть те самые мистические человечки». В этот раз фиксики сами натворили дел, и их существование могло быть раскрыто. Профессору Чудакову приходит идея прибыльного бизнеса, который он назвал «удалённый ремонт». Как осуществляется процесс? Человек звонит в их компанию и сообщает о поломке. Фиксик по проводам перемещается в это устройство и чинит его. В результате клиенты рады, и у компании много денег. Дедус даже помог ему в создании специальных браслетов, которые позволят фиксикам перемещаться по проводам. Только это может быть опасно, поскольку шутки с электричеством до добра не доводят. Тем не менее, Файер не слушает никакие предостережения и попадает во власть электричества. Он гуляет по проводам, как ток в его голове, и приносит разрушение в город.

            Но на этом трудности не заканчиваются. Файер вёл себя шумно, и мнительная сотрудница профессора Чудакова Элизия позвонила в программу «Мистические истории». Теперь только от Дим-Димыча зависит, останется ли существование фиксиков большим секретом или нет.

Мультфильм «Фиксики: Большой секрет» является первым полнометражным мультфильмом о фиксиках

Васико Бедошвили и Андрей Колпин также являются режиссёрами мультсериала «Фиксики», а вот Иван Пшонкин раньше с ними не работал и заменил на посту ещё одного постановщика телесерий Сергея Меринова

Музыкант и ведущий Александр Пушной уже озвучивал персонажей мультфильмов, но вот герою «Фиксиков» дарит свой голос впервые

Фильм «Фиксики. Большой секрет» был полностью снят в России в 2015–2017 годах московской анимационной студией «Аэроплан» при финансовой поддержке Фонда кино

Одновременно фильм «Фиксики. Большой секрет» даёт старт новой российской кинофраншизе для всей семьи. Второй полнометражный фильм о фиксиках уже запущен в производство при поддержке Фонда кино. Он будет готов к выходу в 2019 году. Третий фильм планируется создать к 2021 году.

«Фиксики. Большой секрет» – не единственный фильм, в котором рассказывается про фиксиков. Анимационный проект, считающийся одним из лидеров в своей области, насчитывает два полнометражных фильма: «Фиксики. Большой секрет» и «Фиксики против кработов» и 156 серий телесериала.

Данный проект также стал лучшим в жанре edutainment, то есть «обучение с помощью развлечения». В фильме содержится важное предостережение по поводу электричества. При этом оно преподносится в развлекательной форме и не звучит как нравоучительная лекция.

Продюсер полнометражных фильмов про фиксиков Сергей Саркисов был номинирован на премию «Эмми» за свой документальный фильм.

Телесериал «Фиксики» и два полнометражных фильма транслируются в Южной Корее, что подтверждает головокружительный успех данного проекта.

Анимационный проект «Фиксики» совместно с Центром педагогического мастерства и Яндекс.Учебником поучаствовал в организации олимпиады по математике для школьников из 83 регионов России.

Фиксики – маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. Но люди не должны знать о фиксиках! Это БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ! Фиксики находят способ перемещаться по электрическим проводам. Теперь они смогут мгновенно починить любой прибор, где бы он ни был! И тут недоработанное изобретение попадает к озорнику Файеру. В руках маленького фиксика оно становится причиной больших проблем. Искры, взрывы, разрушения, взбесившаяся техника – город на грани катастрофы! Фиксикам почти чудом удаётся её предотвратить. Но как сохранить их БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ?!

7.7 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 28 октября 2017
Премьера онлайн 31 декабря 2017
Премьера в мире 28 октября 2017
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Андрей Колпин
Андрей Колпин
В ролях
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Александр Пушной
Александр Пушной
Лариса Брохман
Лариса Брохман
Все актеры и съемочная группа
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Фиксики. Большой секрет
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Мультипликационный сериал «Фиксики» снимается уже не один год и давно успел обзавестись поклонниками. Теперь для «маленьких человечков», посвятивших свои жизни починке техники, настало время перебраться и на большие экраны. В полнометражном мультфильме Симка, Нолик, Файер, их родные и друзья на собственной шкурке испытают все прелести от беспечного и необдуманного использования новейшего изобретения. Дедус, преподаватель в школе фиксиков, и его друг из мира людей…
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Elena Finaeva 28 октября 2017, 20:19
фильм не понравился! одна из серий, причем не совсем удачный сюжет. Фильм затянут, а он ведь в первую очередь рассчитан на детей. Не рекомендую!
Олеся Петрушко 5 ноября 2017, 21:19
Обычное проходное кино. Даже ожидаемых в стиле фиксиков легких научных объяснений про всякие сложные штуки не было. Совсем(( просто мульт где… Читать дальше…
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