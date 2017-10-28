Фиксики. Большой секрет, 2017

Перед вами полнометражный мультфильм о любимых детских героях - «Фиксики: Большой секрет». Режиссёрами картины выступили Васико Бедошвили, Андрей Колпин и Иван Пшонкин. К озвучанию героев вернулись прежние актёры, среди которых Дмитрий Назаров, Лариса Брохман и Диомид Виноградов. Кроме того, к актёрам дубляжа присоединился известный телеведущий и композитор Александр Пушной.

Кто же такие Фиксики? Несложно догадаться, что это большой секрет, но сейчас завеса тайны немного приоткроется. Только не рассказывайте никому!

Фиксики – это маленькие человечки, которые радуют глаз своей яркой цветовой гаммой и приносят огромную пользу людям. Они возвращают рабочее состояние сломавшимся механизмам, чинят самые разные приборы и даже помогают с какими-либо житейскими мелочами.

В этом фильме большой секрет ставится под угрозу. Телепрограмма «Мистические истории», ведущим которой является Дмитрий Кудыкин, папа Дим-Димыча, выпускает сюжет о необычных маленьких человечках. Их основной посыл – «Если вы слышите странные звуки, если предметы неожиданно падают и если приборы включаются самостоятельно, незамедлительно сообщайте нам! Ведь это могут быть те самые мистические человечки». В этот раз фиксики сами натворили дел, и их существование могло быть раскрыто. Профессору Чудакову приходит идея прибыльного бизнеса, который он назвал «удалённый ремонт». Как осуществляется процесс? Человек звонит в их компанию и сообщает о поломке. Фиксик по проводам перемещается в это устройство и чинит его. В результате клиенты рады, и у компании много денег. Дедус даже помог ему в создании специальных браслетов, которые позволят фиксикам перемещаться по проводам. Только это может быть опасно, поскольку шутки с электричеством до добра не доводят. Тем не менее, Файер не слушает никакие предостережения и попадает во власть электричества. Он гуляет по проводам, как ток в его голове, и приносит разрушение в город.

Но на этом трудности не заканчиваются. Файер вёл себя шумно, и мнительная сотрудница профессора Чудакова Элизия позвонила в программу «Мистические истории». Теперь только от Дим-Димыча зависит, останется ли существование фиксиков большим секретом или нет.