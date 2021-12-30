Три богатыря и Конь на троне, 2021

5 причин смотреть фильм «Три богатыря и Конь на троне»

Новый анимационный проект, созданный студией «Мельница» и компанией СТВ. Напомним, что лента «Три богатыря и Конь на троне» является одиннадцатым мультфильмом в цикле «Трех богатырей». Действие разворачивается вокруг Князя Киевского и его взбалмошного коня Юлия, который в очередной раз вляпался в неприятную ситуацию. После встречи с колдуньей друзья поменялись телами, теперь Князь стал конем, а сам Юлий — Князем. Смогут ли они вернуться обратно?

Режиссерами картины стали Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Первая уже работала над циклом мультфильмов о богатырях, она была постановщицей анимации «Конь Юлий и большие скачки». Феоктистов со своей стороны участвовал в создании «Три богатыря: Ход конем» и многих других.

К озвучке коня Юлия в фильме вернулся Дмитрий Высоцкий. Он является официальным голосом этого персонажа. Высоцкий также участвовал в проектах под названиями «Конь Юлий и большие скачки» и многих других.

К роли Князя Киевского вернулся прославленный российский актер Сергей Маковецкий, знакомый многим российским зрителям по фильмам «Брат 2», «Три истории», «72 метра», сериалам «Гибель Империи», «Тихий Дон» и многим другим.

Премьера «Три богатыря и Конь на троне» выходит в аккурат к концу 2021-го года — 30 декабря. Для большинства людей этот мультфильм — идеальная возможность провести время со всей семьей, в том числе и с детьми, которые с удовольствием посмотрят российский мультфильм.