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Три богатыря и Конь на троне Три богатыря и Конь на троне
Киноафиша Фильмы Три богатыря и Конь на троне

Три богатыря и Конь на троне, 2021

2021 / Россия
6.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Семейный мультфильм о новых приключениях коня Юлия
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5 причин смотреть фильм «Три богатыря и Конь на троне»

Новый анимационный проект, созданный студией «Мельница» и компанией СТВ. Напомним, что лента «Три богатыря и Конь на троне» является одиннадцатым мультфильмом в цикле «Трех богатырей». Действие разворачивается вокруг Князя Киевского и его взбалмошного коня Юлия, который в очередной раз вляпался в неприятную ситуацию. После встречи с колдуньей друзья поменялись телами, теперь Князь стал конем, а сам Юлий — Князем. Смогут ли они вернуться обратно?

Режиссерами картины стали Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Первая уже работала над циклом мультфильмов о богатырях, она была постановщицей анимации «Конь Юлий и большие скачки». Феоктистов со своей стороны участвовал в создании «Три богатыря: Ход конем» и многих других.

К озвучке коня Юлия в фильме вернулся Дмитрий Высоцкий. Он является официальным голосом этого персонажа. Высоцкий также участвовал в проектах под названиями «Конь Юлий и большие скачки» и многих других.

К роли Князя Киевского вернулся прославленный российский актер Сергей Маковецкий, знакомый многим российским зрителям по фильмам «Брат 2», «Три истории», «72 метра», сериалам «Гибель Империи», «Тихий Дон» и многим другим.

Премьера «Три богатыря и Конь на троне» выходит в аккурат к концу 2021-го года — 30 декабря. Для большинства людей этот мультфильм — идеальная возможность провести время со всей семьей, в том числе и с детьми, которые с удовольствием посмотрят российский мультфильм.

Сценаристом анимации  «Три богатыря и Конь на троне» как и других проектов цикла стал Александр Боярский. В этот раз он выступил еще и в качестве продюсера, составив компанию Сергею Сельянову, главному идеологу недавнего «Конька-горбунка».

Напомним, что петербургская студия «Мельница» в свое время была основана именно Александром Боярским, Сергеем Сельяновым и легендарным Константином Бронзитом, который в свое время был номинирован на «Оскар». Известно, что Бронзит также выступал постановщиком самого первого фильма о приключениях богатырей.

Одну из ролей в анимационной картине «Три богатыря и Конь на троне» озвучила известная российская исполнительница Елизавета Боярская, знакомая многим зрителям по картинам «Адмиралъ», «Пять невест», «Ирония судьбы», «Завещание» и многим другим.

Во время просмотра «Трех богатырей» также можно будет услышать голос Дмитрия Быковского-Ромашова, которому досталась роль персонажа Илья Муромца. Быковский-Ромашов, как и многие другие, участвовал и в других проектах «Мельницы», посвященных русским народным героям, среди которых «Конь Юлий и большие скачки», а также «Три богатыря и Морской царь».

Какая продолжительность мультфильма?

Мультфильм длится ровно 1 час 15 минут.

В каком году вышел мультфильм?

Премьера состоялась 30 декабря 2021 года

Какой возрастной рейтинг у картины?

6+

Кто режиссер?

Дарина Шмидт

Кто озвучил Алёшу Поповича?

Свой голос персонажу дал Олег Куликович

Как всегда, наш любимый конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил — они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой — Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.

6.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 30 декабря 2021
Премьера онлайн 3 февраля 2022
Премьера в мире 30 декабря 2021
Возраст 6+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Дарина Шмидт
Дарина Шмидт
В ролях
Олег Куликович
Олег Куликович
Валерий Соловьев
Валерий Соловьев
Дмитрий Быковский-Ромашов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Три богатыря и Конь на троне 2 постера
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Три богатыря и Конь на троне смотреть онлайн

Три богатыря и Конь на троне
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Конь Юлий, главный магнит для проблем всех мастей и масштабов, оказывается в очередной передряге в новой главе франшизы о трех богатырях. Блуждая по лесам святой Руси вместе с Князем Киевским, он прикасается к заколдованному цветку, и волею магии (у которой, в лучших традициях жанра, есть цена), горе-животное и царская особа… меняются телами. В это же время в Киев приезжают французы, в делегации которых главный дворянин питает нежные чувства к русской красавице. Тем временем…
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Kodak Express 2 января 2022, 14:10
Сразу хочу сказать, что не исключаю технической ошибки, при показе мультфильма в кинотеатре, но если всё же техника была исправна, то оценку мульт… Читать дальше…
glebgryadkin 2 января 2022, 20:08
Унылое разочарование.
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