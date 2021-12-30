Три богатыря и Конь на троне, 2021

5 причин смотреть фильм «Три богатыря и Конь на троне»
Новый анимационный проект, созданный студией «Мельница» и компанией СТВ. Напомним, что лента «Три богатыря и Конь на троне» является одиннадцатым мультфильмом в цикле «Трех богатырей». Действие разворачивается вокруг Князя Киевского и его взбалмошного коня Юлия, который в очередной раз вляпался в неприятную ситуацию. После встречи с колдуньей друзья поменялись телами, теперь Князь стал конем, а сам Юлий — Князем. Смогут ли они вернуться обратно?
Режиссерами картины стали Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Первая уже работала над циклом мультфильмов о богатырях, она была постановщицей анимации «Конь Юлий и большие скачки». Феоктистов со своей стороны участвовал в создании «Три богатыря: Ход конем» и многих других.
К озвучке коня Юлия в фильме вернулся Дмитрий Высоцкий. Он является официальным голосом этого персонажа. Высоцкий также участвовал в проектах под названиями «Конь Юлий и большие скачки» и многих других.
К роли Князя Киевского вернулся прославленный российский актер Сергей Маковецкий, знакомый многим российским зрителям по фильмам «Брат 2», «Три истории», «72 метра», сериалам «Гибель Империи», «Тихий Дон» и многим другим.
Премьера «Три богатыря и Конь на троне» выходит в аккурат к концу 2021-го года — 30 декабря. Для большинства людей этот мультфильм — идеальная возможность провести время со всей семьей, в том числе и с детьми, которые с удовольствием посмотрят российский мультфильм.
Сценаристом анимации «Три богатыря и Конь на троне» как и других проектов цикла стал Александр Боярский. В этот раз он выступил еще и в качестве продюсера, составив компанию Сергею Сельянову, главному идеологу недавнего «Конька-горбунка».
Напомним, что петербургская студия «Мельница» в свое время была основана именно Александром Боярским, Сергеем Сельяновым и легендарным Константином Бронзитом, который в свое время был номинирован на «Оскар». Известно, что Бронзит также выступал постановщиком самого первого фильма о приключениях богатырей.
Одну из ролей в анимационной картине «Три богатыря и Конь на троне» озвучила известная российская исполнительница Елизавета Боярская, знакомая многим зрителям по картинам «Адмиралъ», «Пять невест», «Ирония судьбы», «Завещание» и многим другим.
Во время просмотра «Трех богатырей» также можно будет услышать голос Дмитрия Быковского-Ромашова, которому досталась роль персонажа Илья Муромца. Быковский-Ромашов, как и многие другие, участвовал и в других проектах «Мельницы», посвященных русским народным героям, среди которых «Конь Юлий и большие скачки», а также «Три богатыря и Морской царь».
Какая продолжительность мультфильма?
Мультфильм длится ровно 1 час 15 минут.
В каком году вышел мультфильм?
Премьера состоялась 30 декабря 2021 года
Какой возрастной рейтинг у картины?
6+
Кто режиссер?
Дарина Шмидт
Кто озвучил Алёшу Поповича?
Свой голос персонажу дал Олег Куликович
Как всегда, наш любимый конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил — они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой — Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.