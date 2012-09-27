Мужчина с гарантией, 2012

В одном большом и любимом горожанами торговом центре работает охранником необычный человек. Он помогает всем вокруг: продавцам общепита и модной одежды, уборщикам и барменам в кафетерии. Он знает всё и всех, и все знают и любят его! Он словно домовой в этом огромном здании с миллионом неоновых вывесок и ярких стеклянных витрин. Ведь здесь он не только работает, но и живет полноценной жизнью: бесплатно одевается, питается в ресторанах, спит в мебельном отделе и участвует в ночных гонках на полотерах. "Какой странный персонаж!" - подумаете вы. На самом деле у нашего героя есть хрустальная и загадочная мечта, на осуществление которой он старательно копит деньги на «зарплатной» банковской карте.

Однажды в его жизни появляется «стажерка», которую необходимо обучить всему, что умеет он сам. Отношения, начавшиеся как обременительная обязанность, постепенно перерастают в дружеские. А дружба между мужчиной и женщиной - вещь весьма специфическая, тут и до романтики недалеко! Однако герой не знает одной важной детали: эта его «коллега» – владелица всего торгового центра.