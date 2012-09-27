Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Марлоу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мужчина с гарантией Мужчина с гарантией
Киноафиша Фильмы Мужчина с гарантией

Мужчина с гарантией, 2012

2012 / Россия
6.9 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Преуспевающая бизнесвумен Ирина Соболева заключает пари на крупную сумму денег со своим конкурентом, миллионером Лапутевым: за семь дней она под видом стажерки должна очаровать и женить на себе дружелюбного Вадима, охранника из принадлежащего ей торгового центра. Объект спора – человек весьма необычный. Он в буквальном смысле живет в мегамолле и не выходит за его пределы. Несколько совместно проведенных дней удивительным образом меняют жизнь героев, но все тайное так или иначе всегда становится явным.

  • Съемки фильма прошли в торгово-развлекательном центре “Рио”, расположенном на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги и Дмитровского шоссе. Для подготовки к своей роли Александр Олешко прожил в этом ТРЦ полтора месяца.
  • При бюджете в 2 миллиона долларов фильм собрал в прокате более 4,5 миллионов долларов.
  • Процесс нанесения грима Дмитрию Нагиеву перед съемками занимал полтора часа.
  • Через полтора года после выхода “Мужчины с гарантией” Дмитрий Нагиев вновь примерил на себя роль миллионера Лапутева в картине “Что творят мужчины!” Сарика Андреасяна (2013).
  • Фильм стал дебютной работой для Юрия Никулина-младшего (Балбес), внука легендарного Юрия Никулина.

В одном большом и любимом горожанами торговом центре работает охранником необычный человек. Он помогает всем вокруг: продавцам общепита и модной одежды, уборщикам и барменам в кафетерии. Он знает всё и всех, и все знают и любят его! Он словно домовой в этом огромном здании с миллионом неоновых вывесок и ярких стеклянных витрин. Ведь здесь он не только работает, но и живет полноценной жизнью: бесплатно одевается, питается в ресторанах, спит в мебельном отделе и участвует в ночных гонках на полотерах. "Какой странный персонаж!" - подумаете вы. На самом деле у нашего героя есть хрустальная и загадочная мечта, на осуществление которой он старательно копит деньги на «зарплатной» банковской карте.

Однажды в его жизни появляется «стажерка», которую необходимо обучить всему, что умеет он сам. Отношения, начавшиеся как обременительная обязанность, постепенно перерастают в дружеские. А дружба между мужчиной и женщиной - вещь весьма специфическая, тут и до романтики недалеко! Однако герой не знает одной важной детали: эта его «коллега» – владелица всего торгового центра.

6.9 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 27 сентября 2012
Премьера в мире 27 сентября 2012
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Артем Аксененко
Артем Аксененко
В ролях
Александр Олешко
Александр Олешко
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Петр Федоров
Петр Федоров
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Юлия Гришина
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
С 8 марта, мужчины!
С 8 марта, мужчины! (2014)
6.230769
С новым годом, мамы!
С новым годом, мамы! (2012)
7.125
Все о мужчинах
Все о мужчинах (2016)
5.6666665
Что творят мужчины!
Что творят мужчины! (2013)
4.673913
Друзья друзей
Друзья друзей (2014)
5.1363635
Тайна
Тайна (2022)
4.2352943
Мамы
Мамы (2012)
6.7674417
Картина маслом
Картина маслом (2015)
4.2
Не лечи меня
Не лечи меня (2020)
7.1
О чем говорят мужчины
О чем говорят мужчины (2010)
8.137441
Ржевский против Наполеона
Ржевский против Наполеона (2011)
3.3461537
О чем еще говорят мужчины
О чем еще говорят мужчины (2011)
7.380282
Фильм находится в подборках
Фильмы с Дмитрием Нагиевым Фильмы с Дмитрием Нагиевым
Постер фильма Мужчина с гарантией 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мужчина с гарантией смотреть онлайн

Мужчина с гарантией

Похожие фильмы онлайн

С 8 марта, мужчины!
 
Все о мужчинах
 
Тайна
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Виктор Крапивин 21 февраля 2023, 06:24
Отличная комедия с остроумным юмором. Повеселил измененный в стиле "Осторожно модерн" Дмитрий Нагиев. Да и не только он. Петр Федоров тоже… Читать дальше…
Отзывы Написать
23 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 1
Трейлер 1
промо-ролик
Промо-ролик
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши