«Три богатыря и наследница престола»: Рецензия Киноафиши

Забава Путятична супротив византийской премудрости

Постучалась беда неминучая в хоромы княжеские: захворал-занедужил славный Владимир-князь. Да так сильно скрутила его хворь поганая, что не ровен час – и лежать ему во земле сырой. Но негоже владыке мудрому оставлять своих холопий сиротами – без правителя пропадут они. Тогда вспомнил достославный Князь Киевский о племяннице своей Забаве Путятичне, что премудрости заморской в Византии обучаться изволила. И кликнул он богатырей своих верных, и строго-настрого им наказывал: воротить Путятичну в стольный Киев-град, дабы не пропала Россия без князюшки.

Кадр из мультфильма «Три богатыря и наследница престола»

Вряд ли вы задумывались об этом, но в следующем году самая успешная отечественная франшиза намерена отмечать юбилей: в прокат выйдет десятый (!) фильм из мультипликационного цикла о славном князе киевском и его верных богатырях. И, кстати, вряд ли богатырская история остановится на цифре десять, ибо рубить под корень яблоньку с золочеными яблочками никто, конечно, не станет. А яблонька и в самом деле золотоносная: пятеро последних «Богатырей», побывавших в прокате, не просто окупились, но вошли в список сорока самых кассовых фильмов за всю историю отечественной индустрии. На фоне общей ситуации, когда девять наших картин из десяти могут хвастаться только убытками, успех богатырской троицы – это мега-успех.

Кадр из мультфильма «Три богатыря и наследница престола»

Тем не менее, рассказывать один и тот же анекдот десять раз кряду, как минимум, глупо. А анимационная студия «Мельница» последние года три-четыре занималась именно этим. В результате франшиза стала пробуксовывать: новых ярких героев практически не было, оригинальных шуток становилось все меньше, сюжеты оказывались то слишком простыми («Три богатыря на дальних берегах»), то слишком бестолковыми («Три богатыря и принцесса Египта»). И зрители начали от «Богатырей» уставать: негативных отзывов становилось всё больше и больше. При этом сборы оставались стабильно высокими, но такова уж «прелесть» бескрайних новогодних каникул: деваться в этот период народу особо некуда, поэтому толпы дружно валят в кинотеатры, а там только «Викинги», «Богатыри» да «Елки», выбирай – не хочу.

Кадр из мультфильма «Три богатыря и наследница престола»

В общем, стало ясно, что если франшиза собирается продолжать свое безбедное существование, то ей срочно требуется перезагрузка. К счастью, «Богатыри» за номером девять («Три богатыря и наследница престола») как раз и пытаются эту перезагрузку организовать. Правда, о чем-то революционном речь в данном случае не идет: продюсеры стараются свести риски к минимуму. Однако они вернули (или уговорили вернуться) в проект Константина Бронзита – одного из лучших аниматоров нашей страны, ученика Федора Хитрука и Александра Татарского, действующего члена американской академии «Оскар», кстати, дважды номинированного на эту премию. Также, если кто-то не знает, именно Константин Бронзит 15 лет назад снял фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» – «первенца» франшизы, обеспечившего «Богатырей» энергией на много фильмов вперед.

Кадр из мультфильма «Три богатыря и наследница престола»

Что же в итоге? Повторюсь, ни на какие революционные перемены авторы не решились. Персонаж-новичок в «Наследнице» всего один – придурковатый сын византийского императора Василевса. Зато герои, проверенные временем и аудиторией, вновь призываются на службу: в проект возвращаются Соловей-Разбойник, рыжеволосая Забава Путятична и гонец Елисей, проваливший кастинг на должность богатыря по причине природной хилости. Вернулись в фильм и околополитические колкости, которых, правда, совсем немного (например, князь смеется над идеей провести выборы, и уверен, что после его пожизненного княжения «всё погибнет»). При этом злободневности и язвительности, которая была у третьего «Ивана Царевича и Серого Волка», у «Наследницы», конечно же, нет.

Кадр из мультфильма «Три богатыря и наследница престола»

Зато есть лихо закрученный сценарий: с хорошей историей, отличным драйвом и вниманием к деталям и персонажам. Есть и мега-актуальная тенденция, связанная с модой на сильных героинь. (Речь, понятное дело, о Забаве Путятичне, которая способна справиться не только со своим худосочным Елисеем, но и с ротой византийских вояк.) Другими словами, даже такая «мягкая» перезагрузка пошла «Богатырям» на пользу: перед нами один из лучших фильмов франшизы, который способны принять даже те, кто давно уже устал от наших «муромцев». Правда, самое главное у «Мельницы» еще впереди: ей нужно собраться с духом и устроить в Киевском княжестве капитальный ремонт, а то через пару лет не спасут ни мягкие перезагрузки, ни репертуарное затишье в новогоднем прокате.

В российском прокате с 27 декабря

Расписание и покупка билетов на фильм «Три богатыря и наследница престола»