«Дед Мороз: Битва Магов»: Рецензия Киноафиши

Карачун верхом на Химере

Все люди – волшебники. Правда, догадываются об этом лишь единицы: те, кому достался в наследство особый ген – «ледяной». Они, обладатели редчайшего чудотворного гена и призваны защищать Землю от зла. И хотя происхождение этого самого «зла» теряется во мраке истории, встречи с ним (со злом) случаются четко по расписанию: Химеры – огненные посланницы чего-то очень недоброго – прилетают на Тверскую улицу города Москвы, дабы быть подстреленными юными магами из Новогодней стражи.

Федор Бондарчук в фильме «Дед Мороз. Битва Магов»

На самом деле, эти юные маги – часть большой охранной структуры, во главе которой стоит некий волшебник по имени Дед Мороз (Федор Бондарчук). У дедушки имеется 7 братьев, один из которых – злой. Зовут его Карачун (Алексей Кравченко). В свободное от основных злодеяний время Карачун мечтает добраться до волшебного меча, которым можно разрубить небо на две половины. В трещину влетят миллиарды Химер, жаждущие спалить и людей, и магов. Помешать же столь серьезному стратегическому плану пытается Дед Мороз, а также его волшебная корпорация и юная девушка Маша (Таисия Вилкова), которой почему-то снятся ну очень странные сны…

Кадр из фильма «Дед Мороз. Битва Магов»

Не открою Америку, если скажу, что жанр фэнтези – жанр для нас новый. Не совсем, конечно, terra incognita (например, тот же «Он – дракон» был хоть и не безупречным, но вполне достойным). Тем не менее, «территория» эта для нас пока чужая и как вести себя на этой земле нам неведомо. А потому честь и хвала Enjoy Movies и режиссеру Александру Войтинскому, которые ввязались в эту затею и вызвали на неравный бой малоизвестного им великана.

Алексей Кравченко в фильме «Дед Мороз. Битва Магов»

Есть и ещё одна причина, по которой авторов «Деда Мороза» нельзя не уважать. Кино это детское, снятое для детей, а все мы знаем, в каком состоянии у нас детский кинематограф. И любая попытка сделать что-либо в этом сегменте – на вес золота. Правда, в данном случае возрастные границы аудитории сильно расплывчаты: думаю, что сценаристов подвело желание понравиться всем и сразу. Но для малышей сценарий фильма слишком громоздкий, с большим количеством непонятных словес и квестов; к тому же, любовные переживания старшеклассников детенышу интересны мало – такие герои для него ничем не отличаются от взрослых дядь и теть. А молодая поросль лет 16-ти посчитает эту историю слишком детской…

Кадр из фильма «Дед Мороз. Битва Магов»

Впрочем, это не единственная проблема фильма. Говоря по правде, проблем у него – как деревьев в лесу, не знаешь, какое рубить первым. Начнем со сценария. В него, как в топку, бросали все, что подвернется под руку. По принципу «ведь это фэнтези, тут можно всё». Однако такая позиция в итоге вышла боком. Смотрите. Химера – «представитель» античной (!) мифологии, она в сказке про Деда Мороза гость чужеродный от слова «совсем». Карачун же – древнеславянское языческое божество, повелитель темноты и мороза (!). Только в фильме он почему-то летает именно на Химере, чья стихия – огонь… Кстати, а вы можете представить, например, Снежную Королеву, которая мечтает спалить (!) Землю?! Я вот не могу. А в «Битве магов» Карачун – господин Холода (!) – хочет именно этого. Но почему сжечь??? Почему не заморозить?!

Никита Волков в фильме «Дед Мороз. Битва Магов»

Конечно, всё это можно было бы легко объяснить – однако, объяснения нет. В результате получилась «сценарная дыра». Кстати, не одна – их много. Зачем Химеры сюда летят? В «Варкрафте» оркам был нужен дом, новая земля – мотивация сказочная, но она есть. А этим «хвостатым» что нужно? И почему они прилетают именно туда, где уже стоят вооруженные юные маги? Или маги просто угадывают место «атаки»? Но так ведь у них же нет дара предвидения! Его нет даже у Деда Мороза, иначе зачем ему Маша, которая будущее видит? И почему Карачун то легко справляется с семью братьями-чародеями, то не может сладить с одним единственным учеником?

Таисия Вилкова в фильме «Дед Мороз. Битва Магов»

И таких вопросов – тьма тьмущая. Но есть и другие. «Дед Мороз. Битва Магов» - попытка создать свой собственный мир, а не сделать кальку с уже известных. Тем не менее, фильм постоянно что-то напоминает: «Сумерки», «Гари Поттера», «Властелина колец»... Например, финальная битва Деда Мороза и Карачуна – это нечто вроде пересказа боя между Саруманом и Гендальфом, уж извините. Причем пересказ этот, гм…. довольно бюджетный. Нет, я понимаю, что для нашего кино 200 миллионов рублей – сумма огромная. Но для фэнтези, где графика должна быть безупречной, это, как выяснилось, просто крохи… Кстати, на самом деле, с «Властелином колец» «Деда Мороза» лучше не сравнивать. Совсем. А то посохи сразу покажутся пластмассовыми, снег – искусственным, а стены ледяного дворца – вовсе не ледяными…

Кадр из фильма «Дед Мороз. Битва Магов»

Конечно, есть и плюсы. Не так много, но есть. Некоторые придумки вполне можно назвать удачными: например, мне понравилась снежная сова, на которой катаются маги. Хорошо сработали художники по костюмам, по гриму. Да и сам новый образ элегантного Деда Мороза интересен и не банален. А уж когда фильм забывает про мистику и начинает смешить, он и вовсе набирает очки. Вот только…. Только всё равно крайне сложно избавиться от ощущения, что фильм слишком сильно напоминает новогоднюю кремлевскую «елку» – детский утренник со сбивчивым и странным сюжетом, с обязательным хороводом и не менее обязательным возгласом «Елочка, гори!». Впрочем, если вы и ваш малыш не сильно возражаете против представлений такого рода, то, конечно, можно попробовать заглянуть на огонек.

Федор Бондарчук в фильме «Дед Мороз. Битва Магов»

Вера Алёнушкина

В прокате с 24 декабря

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