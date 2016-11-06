«Взломать блогеров»: Рецензия Киноафиши

Не YouTube-ом единым жив человек, а всяким словом уст блогера

Не YouTube-ом единым жив человек, а всяким словом уст блогера

КартинаТимура Бекмамбетова и Максима Свешникова «Взломать блогеров», вышедшая на днях в прокат, стала неким экспериментом, объединяющим импульсивных молодых звезд YouTube и едва обкатанную дорожку «кино с экрана монитора». Десктоп – в качестве формы подачи, флагманы молодежной блогосферы Рунета, щепотка анимации и юмора: именно этот коктейль продюсера и сценариста был представлен зрителю в начале ноября.

Презентовали фильм «Взломать блогеров» актёры- исполнители: Саша Спилберг, МарьяраРо и Ивангай. Молодых героев ждали, затаив дыхание, с горящими глазами и всевозможными гаджетами молодые поклонники. Актёры-блогеры были не прочь сделать пару-тройку селфи с фанатами, раздать автографы и постеры к фильму, пока девочки от изумления и радости прикрывали рты руками, а мальчики пытались дать пять стоящим на сцене кумирам. Согласитесь, сделать, по сути, камео-фильм – довольно рискованное, но захватывающее решение для команды создателей. Своеобразная фишка фильма оправдала себя уже с первых всхлипов и восркиков в зале.

Кадр из фильма «Взломать блогеров»

Темный экран, запуск Макбука, первые щелчки мыши и шёпот клавиатуры – Спилберг начинает рабочий день блогера, попеременно созваниваясь то с другом-компьютерщиком, то монтируя ролик, то очаровательно ругается с товарищами по цеху. Ролик с надувной резиновой Сашей, Ивангаем и Ро не пришелся Спилберг по душе, но вместо попытки взломать и удалить злосчастное видео, трое друзей сами оказываются взломаными. В корзину летят фотографии, ссылки, видео, а сами герои вовсе становятся жертвой величия и одиночества компьютерного гения, превращаясь в свои цифровые, анимационные копии.

Казалось бы, у зрителя появляется повод для сочувствия своим героям. Но, к сожалению, на этом внимание аудитории себя исчерпывает: превратив Ро, Ивангая и Спилберг в анимационную зверушку из начала нулевых, создатели фильма обрекают киноленту на заунывное ожидание субтитров, перекрывающее звук жевание попкорна и подсвеченные экранами мобильников лица зрителей. За спиной слышится недовольное «пацанское»: «Я понимаю, почему Пашка заснул на этом фильме».

К слову, Свешников, как давно зарекомендовавший себя сценарист все-таки кино и мультфильмов развлекательного характера, пытался привнести юмор в абсурдное происходящее на экране. То Марьяна набрасывается на Спилберг, то Ивангай выставляет себя как некого Иванушку-дурачка, не лишенного очарования, то поддержать эту компанию пытается красно-пиксельный Универсальный Лопух (он же помощник). Только ни до полноценной комедии, ни до стоящей анимации это зрелище все-таки не дотягивает. Для смеха – «Взломать блогеров» слишком плоско, впрочем, как и для мощных 3D технологий нашего времени.

Кадр из фильма «Взломать блогеров»

Популярные блогеры, необычная форма, широкий, но с точным прицелом охват аудитории – кажется, что данный фильм должен быть обречен на успех. Но происходит обратное: живые эмоции остаются лишь наиграннымив тесном окне Skype, где Марьяна и Саша попеременно визжат и кричат, не забывая поправить упавшие на лицо волосы.С рациональной точки зрения, Бекмамбетов как опытный продюсер хотел поддержать придуманную форму подачи, выпустить очередной десктоп-фильм. Но для чего перепроверять уже выстрелившую технологию – вопрос к режиссёру всё-таки. «Убрать из друзей» вышел намного сильнее: и по своим актерским и режиссерским данным, привлек зрителя больше. Было на что смотреть, было, кому сопереживать, было то, что не хотелось упускать из виду. Надо сказать, что на финише вышел довольно качественный триллер среднего класса, с неплохой изюминкой, с претензией на новшество.

Чем же оказалась новая «киношка» «Взломать блогеров» - остается некой загадкой, со смеющимся огромным смайлом в конце.

Кадр из фильма «Взломать блогеров»

Справедливости же ради, надо сказать, что эксперимент оказался интересен для самих блогеров: Спилберг делится на своем канале, насколько трудно было запоминать пару страниц текста А4, Ро – незнанием слов «диктатор и «Рубикон», Ивангай радостно жамкает надувную куклу. Кухня «Взломать блогеров» оказалась куда интереснее как для простой аудитории, так и для фанатов, но в то же время все это похоже на неудачную попытку интродукции блогосферы в кино. Открытым остается вопрос, почему именно эти ребята были выбраны для «взлома», когда их вполне могли перекрыть своим, не лишенным харизмы, интернет-варварством Евгений «BadComedian» или Даниил Лазаренков. Собрать аудиторию эти ребята могли с таким же успехом, как и Саша Спилберг, Марьяна Ро и Ивангай, но картина могла выйти прямо противоположная, острая, но, конечно, с клеймом 16, а то и 18 плюс.

Насколько было бы разумнее выпустить, скажем, фильм о блогерах в интернет среде, выдержать жанр до конца, до постпродакшена и презентации. Никто не спорит, что увидеть своих кумиров в реальности - проверенное оружие, но выходя за пределы роликов YouTubeИвангай, Ро и Спилберг теряют свою цифровое очарование и допустимую для блогосферы искренность. Им веришь, листая подкасты на каналах, в них разочаровываешься, уставившись на большой экран.

Кадр из фильма «Взломать блогеров»

«Взломать блогеров» - неплохая задумка, фильм, оставшийся, в зародыше. Блогеры, интернет, декстоп-фильм – отличный маркетинг, отличный бизнес-ход с легкой продюсерской руки. Смешной картиной полуторачасовое детище Свешникова не стало, триллером – аналогично, художественным творением с киноязыком компьютерных технологий – тоже. Увиденное скорее близко к сказке, вычерканной на коленке на обрывке салфетки. Неясно, почему бы не дожать, не сделать из благодатного материала больше фильм-провокацию, подсадить на эмоциональную иглу юных звезд Рунета, нежели превращать их в цифровых человечков, мчащихся на танке в великому и ужасному смайлу.

Жанр «Взломать блогеров» на большинстве ресурсов определяется как комедия. Только становится грустно, когда подобное зрелище выходит под громкие фанфары титров Года Российского кино и поддержке РосФильмоФонда. С другой стороны, подобное кино все-таки будет и сейчас востребовано среди молодежной среды, интересующейся блогосферой, заполняющей залы кинотеатров, и искренне радующейся фотографиям с востребованными и талантливыми на своем поприще Спилберг, Ро и Ивангаем. Кто знает, может, после просмотра фильма из зала вовсе вышли зарождающиеся звезды популярного видео-ресурса.

Кадр из фильма «Взломать блогеров»

Шура Ломова

В российском прокате с 3 ноября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Взломать блогеров»