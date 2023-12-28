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Киноафиша Рецензии «Бременские музыканты»: Рецензия Киноафиши

«Бременские музыканты»: Рецензия Киноафиши

28 декабря 2023 14:00
«Бременские музыканты»: Рецензия Киноафиши

Хвостатый рок-н-ролл.

Ничего на свете лучше нету, чем ходить в новогодние праздники с друзьями в кино. Именно для такого неодиночного просмотра явно был снят новый киномюзикл «Бременские музыканты». Этому фильму хочется подпевать, его хочется обсуждать, и, главное, его хочется разделить с тем, кто умеет так же отчаянно веселиться, как главные герои, и кто не бросит вас без платочка в кинозале, когда в глаз вдруг попадет крупинка сентиментальности.

«Бременские музыканты» — это подлинный хит в нашей стране. Речь, конечно, о мультфильмах 69-го и 73-го годов, где без единого сказанного слова, но с выразительной анимацией и хитовыми песнями была рассказана история о талантливом певце и гитаристе Трубадуре, его звериной группе и Принцессе, в которую герой, конечно же, влюбляется. Взрослые полюбили эти мультфильмы за хиппарский дух свободы и бодрые роковые аранжировки. Дети — за веселых животных и гуттаперчевый голос Олега Анофриева, который не спел только разве что за Принцессу.

Режиссер Алексей Нужный не ставил задачи кадр в кадр повторить два мультика. Его цель куда масштабнее. Он расширил мир сказочного Бремена, развил персонажей и, как и положено в кино, дал им предысторию и мотивацию. Что из этого получилось? Конечно же, сказка.

«Бременские музыканты»: Рецензия Киноафиши
Бременские музыканты

Сладкоголосый гитарист с золотыми кудрями — таким Тихона Жизневского зрители увидели и полюбили еще в фильме «Огонь». Сейчас понятно, что это была просто примерка образа и репетиция, как Тихон с гитарой действует на женщин и спорит с жарким пламенем. В «Бременских музыкантах» актер смотрится, как тут и родился. Вихрастая небрежность, бохо-стиль, мечтательный взгляд, но при этом четко выраженная маскулинность, а от его даже самых хулиганских выходок веет детской наивностью. Все это помогает Тихону создать новый каноничный кинообраз.

Компанию ему составляет уже утвердившаяся звезда Валентина Ляпина, которая, кажется, хулиганит в фильме побольше остальных и составляет конкуренцию самой Атаманше в исполнении Марии Ароновой. Про таких говорят «дерзкая девчонка». Именно с образом принцессы сценаристы поработали серьезнее всего. Ведь современному зрителю наив любви с первого взгляда уже не кажется убедительным. Поэтому сбегать из дворца огненноволосая девушка будет отнюдь не из-за Трубадура. Это не спойлер: все обитатели кибитки бродячих музыкантов мечтают о сцене, славе или хотя бы о самореализации в музыке. А то, что в их линии вшиты еще и личные проблемы, делает персонажей лишь богаче.

«Бременские музыканты»: Рецензия Киноафиши
Бременские музыканты

Можно лишь делать ставки, на сколько за время съемок похудели Роман Курцын, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов в своих звериных костюмах. Это полноценная экипировка с аниматроникой, которая, с одной стороны, полностью поглощает самих актеров, с другой — бросает им вызов: вырваться за пределы масок и показать, на какую животную грацию они все способны. В конце концов, вспомните легендарный номер Леонида Ярмольника в «Смехопанораме». Его цыпленок табака до сих пор лакмусовая бумажка убедительного пародирования. Актерам же в «Бременских музыкантах» нужно было не пародировать, а снять основные, самые знаковые признаки своих зверей и соединить их с антропоморфным состоянием. В прямом смысле задачка со звездочкой.

В такой же высокотеатральный отрыв уходят и Сергей Бурунов, Мария Аронова и Константин Хабенский. В кино за этими артистами закрепились понятные образы. Тут гротескный грим и сами роли позволяют им выступать на грани с клоунадой, и это неожиданно для тех, кто никогда не видел ту же Аронову и ее мадемуазель Нитуш, которую она играет на сцене.

«Бременские музыканты»: Рецензия Киноафиши
Бременские музыканты

И если бы не ошеломительные (и это не преувеличение) виды Кавказа, снятые камерой Игоря Гринякина, можно было бы подумать, что мы все пришли не в кинотеатр, а на елку в главный ТЮЗ страны. «Бременские музыканты» — это настолько насыщенное декорациями и деталями действо, что представить, как его снимали, просто невозможно.

Ну и конечно, песни. Понятно, что взрослому уху будут непривычны новые голоса и аранжировки. Но музыка Геннадия Гладкова со словами Юрия Энтина сохранена настолько бережно, что оригинальные произведения легко воспринять, как талантливые каверы. А новые композиции написал Макс Фадеев, сам выросший на легендарных мультфильмах. Его музыка лучше всего раскрывает доселе неизвестный вокальный дар Валентины Ляпиной, которая уже готовится выпускать свой первый альбом.

«Бременские музыканты»: Рецензия Киноафиши
Бременские музыканты

Идеальный баланс между приключениями друзей и стильными клипами, молодыми актерами и мэтрами сцены, сказочной природой и фантастическими постройками. «Бременские музыканты» существуют в непрерывном дуэте, из которого рождается кино.

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ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус" ИНН 7704632802 Реклама

Вероника Скурихина
Вероника Скурихина
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3 комментария
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