«Бременские музыканты»: Рецензия Киноафиши

Ничего на свете лучше нету, чем ходить в новогодние праздники с друзьями в кино. Именно для такого неодиночного просмотра явно был снят новый киномюзикл «Бременские музыканты». Этому фильму хочется подпевать, его хочется обсуждать, и, главное, его хочется разделить с тем, кто умеет так же отчаянно веселиться, как главные герои, и кто не бросит вас без платочка в кинозале, когда в глаз вдруг попадет крупинка сентиментальности.

«Бременские музыканты» — это подлинный хит в нашей стране. Речь, конечно, о мультфильмах 69-го и 73-го годов, где без единого сказанного слова, но с выразительной анимацией и хитовыми песнями была рассказана история о талантливом певце и гитаристе Трубадуре, его звериной группе и Принцессе, в которую герой, конечно же, влюбляется. Взрослые полюбили эти мультфильмы за хиппарский дух свободы и бодрые роковые аранжировки. Дети — за веселых животных и гуттаперчевый голос Олега Анофриева, который не спел только разве что за Принцессу.

Режиссер Алексей Нужный не ставил задачи кадр в кадр повторить два мультика. Его цель куда масштабнее. Он расширил мир сказочного Бремена, развил персонажей и, как и положено в кино, дал им предысторию и мотивацию. Что из этого получилось? Конечно же, сказка.

Бременские музыканты

Сладкоголосый гитарист с золотыми кудрями — таким Тихона Жизневского зрители увидели и полюбили еще в фильме «Огонь». Сейчас понятно, что это была просто примерка образа и репетиция, как Тихон с гитарой действует на женщин и спорит с жарким пламенем. В «Бременских музыкантах» актер смотрится, как тут и родился. Вихрастая небрежность, бохо-стиль, мечтательный взгляд, но при этом четко выраженная маскулинность, а от его даже самых хулиганских выходок веет детской наивностью. Все это помогает Тихону создать новый каноничный кинообраз.

Компанию ему составляет уже утвердившаяся звезда Валентина Ляпина, которая, кажется, хулиганит в фильме побольше остальных и составляет конкуренцию самой Атаманше в исполнении Марии Ароновой. Про таких говорят «дерзкая девчонка». Именно с образом принцессы сценаристы поработали серьезнее всего. Ведь современному зрителю наив любви с первого взгляда уже не кажется убедительным. Поэтому сбегать из дворца огненноволосая девушка будет отнюдь не из-за Трубадура. Это не спойлер: все обитатели кибитки бродячих музыкантов мечтают о сцене, славе или хотя бы о самореализации в музыке. А то, что в их линии вшиты еще и личные проблемы, делает персонажей лишь богаче.

Бременские музыканты

Можно лишь делать ставки, на сколько за время съемок похудели Роман Курцын, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов в своих звериных костюмах. Это полноценная экипировка с аниматроникой, которая, с одной стороны, полностью поглощает самих актеров, с другой — бросает им вызов: вырваться за пределы масок и показать, на какую животную грацию они все способны. В конце концов, вспомните легендарный номер Леонида Ярмольника в «Смехопанораме». Его цыпленок табака до сих пор лакмусовая бумажка убедительного пародирования. Актерам же в «Бременских музыкантах» нужно было не пародировать, а снять основные, самые знаковые признаки своих зверей и соединить их с антропоморфным состоянием. В прямом смысле задачка со звездочкой.

В такой же высокотеатральный отрыв уходят и Сергей Бурунов, Мария Аронова и Константин Хабенский. В кино за этими артистами закрепились понятные образы. Тут гротескный грим и сами роли позволяют им выступать на грани с клоунадой, и это неожиданно для тех, кто никогда не видел ту же Аронову и ее мадемуазель Нитуш, которую она играет на сцене.

Бременские музыканты

И если бы не ошеломительные (и это не преувеличение) виды Кавказа, снятые камерой Игоря Гринякина, можно было бы подумать, что мы все пришли не в кинотеатр, а на елку в главный ТЮЗ страны. «Бременские музыканты» — это настолько насыщенное декорациями и деталями действо, что представить, как его снимали, просто невозможно.

Ну и конечно, песни. Понятно, что взрослому уху будут непривычны новые голоса и аранжировки. Но музыка Геннадия Гладкова со словами Юрия Энтина сохранена настолько бережно, что оригинальные произведения легко воспринять, как талантливые каверы. А новые композиции написал Макс Фадеев, сам выросший на легендарных мультфильмах. Его музыка лучше всего раскрывает доселе неизвестный вокальный дар Валентины Ляпиной, которая уже готовится выпускать свой первый альбом.

Бременские музыканты

Идеальный баланс между приключениями друзей и стильными клипами, молодыми актерами и мэтрами сцены, сказочной природой и фантастическими постройками. «Бременские музыканты» существуют в непрерывном дуэте, из которого рождается кино.

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