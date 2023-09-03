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Poster of The Beast
6.5
The Beast - Trailer
Kinoafisha Films The Beast
6.5

The Beast

, 2023
La Bête
France / Drama, Romantic, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of The Beast
6.5
The Beast - Trailer
The Beast  Trailer

Synopsis

In the near future emotions have become a threat. Gabrielle decides to purify her DNA in a machine that will immerse her in her past lives and rid her of any strong feelings. But then she meets Louis, and although he seems dangerous, she feels a powerful connection to him as if she has known him forever.

Cast

Léa Seydoux
Léa Seydoux
Gabrielle Monnier
George MacKay
George MacKay
Louis Lewanski
Guslagie Malanga
Guslagie Malanga
Poupée Kelly
Philippe Katerine
Philippe Katerine
Tom Neal
Dasha Nekrasova
Dasha Nekrasova
Dakota
Martin Scali
Georges
Elina Löwensohn
Elina Löwensohn
La voyante
Marta Hoskins
Gina
Julia Faure
Sophie
Kester Lovelace
Tom
Felicien Pinot
Augustin
Director Bertrand Bonello
Writer Bertrand Bonello, Xavier Dolan, Benjamin Charbit, Guillaume Bréaud, Henry James
Composer Anna Bonello, Bertrand Bonello
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 2 hours 25 minutes
Production year 2023
Online premiere 18 June 2024
World premiere 3 September 2023
Release date
4 April 2024 Russia Капелла Фильм
5 April 2024 Andorra
18 April 2024 Argentina +13
30 May 2024 Australia M
4 April 2024 Azerbaijan
6 March 2024 Belgium
7 March 2024 Bulgaria
26 September 2024 Chile 14
11 October 2024 Finland
7 February 2024 France
10 October 2024 Germany 12
31 May 2024 Great Britain
17 October 2024 Greece
31 May 2024 Ireland
21 November 2024 Italy 6+
25 April 2025 Japan G
11 April 2024 Kazakhstan 18+
4 April 2024 Kyrgyzstan
4 April 2024 Moldova
13 June 2024 Montenegro o.A.
9 May 2024 Netherlands 16
13 September 2024 Poland
27 June 2024 Portugal
10 May 2024 Romania
13 June 2024 Serbia o.A.
5 April 2024 Spain
27 September 2024 Taiwan 15+
4 April 2024 Tajikistan
7 March 2024 Uzbekistan
Budget €7,520,000
Worldwide Gross $754,861
Production Les Films du Bélier, My New Picture, Arte France Cinéma
Also known as
La bête, The Beast, La bestia, A Besta, Bestia, Amor sin tiempo, Peto, The Beast (La bestia), Yaratık, Zvijer, Το θηρίο, Το κτήνος, Звір, Звярът, Предчувствие, けものがいる, 超時空愛殺, La Beast, 野兽

Film rating

6.5
Rate 19 votes
6.4 IMDb
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Updated 19 February 2026

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