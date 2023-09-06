Menu
The Captain

The Captain

Io capitano 18+
Synopsis

Tells the story of two young men who leave Senegal for Europe; a contemporary odyssey through the dangers of the desert, the perils of the sea and the ambiguities of the human soul
Country Belgium / France / Italy / Luxembourg
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2023
Online premiere 10 April 2024
World premiere 6 September 2023
Budget €12,113,000
Worldwide Gross $7,636,951
Production Archimede, Rai Cinema, Tarantula
Also known as
Io capitano, Yo capitán, Ich Capitano, Capitano, Én vagyok a kapitány, Eu căpitan, Eu Capitão, Eu, Capitão, Ja, kapitan, Kaptan Benim!, Kaptenen, Mina kapten, Moi Capitaine, Moi, capitaine, Tôi Là Thuyền Trưởng, Εγώ, καπετάνιος, Я - капитан, Я - капітан!, 僕はキャプテン, 少年的漂浪旅程, 我是船长
Director
Matteo Garrone
Matteo Garrone
Cast
Hichem Yacoubi
Affif Ben Badra
Oumar Diaw
Bamar Kane
Film Reviews

Ирина Рогова 9 April 2024, 01:08
Смотрела - и вспоминала книгу Э.Э.Шмитта "Улисс из Багдада". И, увы, слишком уж это "про нас", сегодняшних.
Quotes
[last lines]
Seydou I'm the captain! I'm the captain! I did it! I did it! I saved everyone! No one died, no one! I'm the captain! I'm the captain!
