The Captain
Io capitano
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Belgium / France / Italy / Luxembourg
Runtime
2 hours 1 minute
Production year
2023
Online premiere
10 April 2024
World premiere
6 September 2023
Release date
28 March 2024
Russia
Экспонента
28 March 2024
Azerbaijan
10 January 2024
Belgium
16
29 February 2024
Brazil
16
23 February 2024
Bulgaria
4 April 2024
Czechia
3 January 2024
France
4 April 2024
Germany
16
5 April 2024
Great Britain
12A
18 April 2024
Hong Kong
IIB
5 December 2024
Israel
16
7 September 2023
Italy
T
23 February 2024
Kyrgyzstan
14 March 2024
Lithuania
N13
7 March 2024
Mexico
23 February 2024
Moldova
14 March 2024
Montenegro
3 January 2024
Morocco
15 February 2024
Netherlands
29 February 2024
Portugal
M/14
22 March 2024
Romania
24 February 2024
Serbia
7 August 2024
South Korea
15
3 January 2024
Spain
5 April 2024
Sweden
15
3 January 2024
Switzerland
3 May 2024
Taiwan
23 February 2024
Tajikistan
26 January 2024
Turkey
23 February 2024
USA
14 March 2024
Ukraine
23 February 2024
Uzbekistan
Budget
€12,113,000
Worldwide Gross
$7,636,951
Production
Archimede, Rai Cinema, Tarantula
Also known as
Io capitano, Yo capitán, Ich Capitano, Capitano, Én vagyok a kapitány, Eu căpitan, Eu Capitão, Eu, Capitão, Ja, kapitan, Kaptan Benim!, Kaptenen, Mina kapten, Moi Capitaine, Moi, capitaine, Tôi Là Thuyền Trưởng, Εγώ, καπετάνιος, Я - капитан, Я - капітан!, 僕はキャプテン, 少年的漂浪旅程, 我是船长
Несколько смущают… Read more…