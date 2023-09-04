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Poster of Evil Does Not Exist
7.1
Evil Does Not Exist - Trailer
Kinoafisha Films Evil Does Not Exist
7.1

Evil Does Not Exist

, 2023
Aku wa sonzai shinai
Japan / Drama, Music / 18+
Trailers
Poster of Evil Does Not Exist
7.1
Evil Does Not Exist - Trailer
Evil Does Not Exist  Trailer

Synopsis

A Mizubiki Village, close to Tokyo were Takumi and his daughter Hana lived. One day, the village inhabitants become aware of a plan to build a glamping site near Takumi's house, offers a city resident and its affects Takumi's life.

Cast

Hitoshi Omika
Takumi
Rei Nishikawa
Hana
Ryûji Kosaka
Takahashi
Ayaka Shibutani
Mayzumi
Hazuki Kikuchi
Sachi
Hiroyuki Miura
Kazuo
Yûto Torii
Tatsuki
Taijirô Tamura
Ippei Suruga
Yoshinori Miyata
Akira Horiguchi
Takuma Nagao
Tomonori Hasegawa
Director Ryusuke Hamaguchi
Writer Ryusuke Hamaguchi, Eiko Ishibashi
Composer Eiko Ishibashi
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2023
Online premiere 31 July 2024
World premiere 4 September 2023
Release date
25 April 2024 Russia Экспонента
18 April 2024 Australia PG
16 May 2024 Azerbaijan
25 July 2024 Brazil 14
5 September 2024 Dominican Republic
10 April 2024 France
18 April 2024 Germany 12
5 April 2024 Great Britain 12A
28 December 2023 Hong Kong IIA
25 July 2024 Israel
6 December 2023 Italy
26 April 2024 Japan G
16 May 2024 Kyrgyzstan
14 March 2024 Lithuania N13
16 May 2024 Moldova
21 March 2024 Netherlands 12
12 December 2024 New Zealand PG
15 November 2024 Poland
31 October 2023 Serbia
27 March 2024 South Korea 12
20 October 2023 Spain
22 March 2024 Taiwan
16 May 2024 Tajikistan
15 February 2024 Thailand
Worldwide Gross $3,266,702
Production Fictive, NEOPA
Also known as
Aku wa sonzai shinai, Evil Does Not Exist, El mal no existe, Hjortestien, Le mal n'existe pas, Zlo ne postoji, A gonosz nem létezik, Blogis (ne)egzistuoja, Cái Ác Không Tồn Tại, El diablo no existe, Evil Does Not Exist - O Mal Não Está Aqui, Ha'Ro'ah Ei'no Kayam, Il male non esiste, Kötülük Diye Bir Şey Yok, O Mal Não Existe, Ondska finns inte, Zła nie ma, Ο Διάβολος δεν υπάρχει, Зла не існує, Зло не существует, 悪は存在しない, 無邪之境, 邪惡根本不存在

Film rating

7.1
Rate 13 votes
7 IMDb
Updated 25 February 2026

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Evil Does Not Exist - Trailer
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Our Review

A meditative drama in which the life-affirming title hides a dark story about man and nature.
A meditative drama in which the life-affirming title hides a dark story about man and nature. Winter forest. Above, there is only a white sky and the crowns of leafless trees. The camera slowly slides forward. The delicate string score by composer Eiko Ishibashi sounds. Ryusuke Hamaguchi began collaborating with her on the film "Get behind the Wheel of My Car", which won him the Oscar for Best Foreign Language Film. And it was thanks to Ishibashi's music that the director decided to turn the new project — an initial 30-minute short film — into a full-length…
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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