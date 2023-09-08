Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Out of Season
6.5
Out of Season - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Out of Season
6.5

Out of Season

, 2023
Hors-saison
France / Drama / 18+
Trailers
Poster of Out of Season
6.5
Out of Season - Dubbed trailer
Out of Season  Dubbed trailer

Synopsis

Mathieu lives in Paris. Alice lives in a small seaside town in western France. He's in his fifties and a well-known actor. She's over forty and a piano teacher. They fell in love some fifteen years ago. Then they separated. Since then, time has passed, each has gone his own way and the wounds have gradually healed. When Mathieu comes to dilute his melancholy in the whirlpool baths of a thalasso, he meets Alice again by chance.

Cast

Guillaume Canet
Guillaume Canet
Mathieu
Alba Rohrwacher
Alba Rohrwacher
Alice
Hugo Dillon
Le prof de gym
Stéphane Brizé
Stéphane Brizé
Le metteur en scène de théâtre
Emmy Boissard Paumelle
Emmy
Sharif Andoura
Xavier
Marie Drucker
L'épouse de Mathieu
Lucette Beudin
Lucette
Gilberte Bellus
Gilberte
Johnny Rasse
Chanteur d'oiseaux 1
Director Stéphane Brizé
Writer Stéphane Brizé, Marie Drucker
Composer Vincent Delerm
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2023
Online premiere 19 November 2024
World premiere 8 September 2023
Release date
28 March 2024 Russia Global Film
12 June 2025 Argentina +13
5 December 2024 Australia M
28 March 2024 Azerbaijan
20 March 2024 France
1 May 2024 Germany 12
12 September 2024 Greece
23 December 2024 Italy
28 March 2024 Kazakhstan 18+
28 March 2024 Kyrgyzstan
28 March 2024 Moldova
4 July 2024 Montenegro o.A.
11 July 2024 Netherlands 12
4 July 2024 Serbia o.A.
28 January 2026 South Korea
3 July 2024 Spain 12
28 March 2024 Tajikistan
28 March 2024 Uzbekistan
Budget €5,500,000
Worldwide Gross $1,424,126
Production Gaumont, France 3 Cinéma, Caneo Films
Also known as
Hors-saison, Out of Season, Fuera de temporada, (Не)бывшие, A Vida Entre Nós, Le occasioni dell'amore, Őszi sanzon, Poza sezonem, Udenfor sæsonen, Väljaspool hooaega, Zwischen uns das Leben, Μαζί ξανά, 愛情過季

Film rating

6.5
Rate 19 votes
6.4 IMDb
Write review
Updated 18 February 2026

Film Trailers

All trailers
Out of Season - Dubbed trailer
Out of Season Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more