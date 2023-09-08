|28 March 2024
|Russia
|Global Film
|12 June 2025
|Argentina
|+13
|5 December 2024
|Australia
|M
|28 March 2024
|Azerbaijan
|20 March 2024
|France
|1 May 2024
|Germany
|12
|12 September 2024
|Greece
|23 December 2024
|Italy
|28 March 2024
|Kazakhstan
|18+
|28 March 2024
|Kyrgyzstan
|28 March 2024
|Moldova
|4 July 2024
|Montenegro
|o.A.
|11 July 2024
|Netherlands
|12
|4 July 2024
|Serbia
|o.A.
|28 January 2026
|South Korea
|3 July 2024
|Spain
|12
|28 March 2024
|Tajikistan
|28 March 2024
|Uzbekistan