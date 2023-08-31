Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of DogMan
Poster of DogMan
Poster of DogMan
Poster of DogMan
Poster of DogMan
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 6.8
Rate
5 posters
Kinoafisha Films DogMan

DogMan

DogMan 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A boy, bruised by life finds his salvation through the love of his dogs.
DogMan - trailer
DogMan  trailer
Country France
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2023
Online premiere 25 January 2024
World premiere 31 August 2023
Release date
2 February 2026 Russia Arna Media
12 October 2023 Austria
22 March 2024 Azerbaijan
4 January 2024 Brazil
19 January 2024 Bulgaria
15 December 2023 China
12 October 2023 Croatia
30 January 2025 Czechia
24 November 2023 Estonia
3 November 2023 Finland Tulossa
27 September 2023 France 16
12 October 2023 Germany 16
12 October 2023 Greece
14 March 2024 Israel
12 October 2023 Italy 6+
26 October 2023 Kazakhstan 18+
4 January 2024 Kyrgyzstan 16+
6 October 2023 Latvia 16+
6 October 2023 Lithuania
4 January 2024 Mexico C
22 March 2024 Moldova
5 October 2023 Montenegro
28 September 2023 Netherlands 16
17 November 2023 Poland
11 January 2024 Portugal M/16
14 June 2024 Romania
5 October 2023 Serbia
24 January 2024 South Korea 15
3 November 2023 Spain
29 December 2023 Taiwan
22 March 2024 Tajikistan
15 December 2023 Turkey
22 March 2024 USA R
25 January 2024 Ukraine
4 January 2024 Uzbekistan 18+
MPAA R
Budget $21,000,000
Worldwide Gross $4,384,283
Production Luc Besson Production, EuropaCorp, TF1 Films Production
Also known as
Dogman, Догмен, ChienHomme, Dog Man, DogMan - koera parim sõber, DogMan: A kutyák ura, Dogman: A Vingança Tem Quatro Patas, Dogmenas, Кучкар, ドッグマン, 人犬, 爱犬男, 狗神
Director
Luc Besson
Luc Besson
Cast
Caleb Landry Jones
Caleb Landry Jones
Marisa Berenson
Jojo T. Gibbs
Michael Garza
Michael Garza
Christopher Denham
Cast and Crew
Similar films for DogMan
Follia 5.9
Follia (2023)
Anna 6.8
Anna (2018)

Film rating

7.1
Rate 19 votes
6.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Douglas Munrow I always liked disguises. It's what you do when you don't really know who you are, right? You dress up, you make up a past to forget your own.
Evelyn Did you know anyone else? Somebody that could show you some attention or affection?
Douglas Munrow A child takes affection where he can get it. They're my babies. As far as I can tell, they only have one flaw: they trust humans.
Film Trailers All trailers
DogMan - trailer
DogMan Trailer
DogMan - trailer
DogMan Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more