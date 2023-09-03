The Killer
The Killer
18+
Country
USA / France
Runtime
1 hour 58 minutes
Production year
2023
Online premiere
10 November 2023
World premiere
3 September 2023
Release date
|26 October 2023
|Argentina
|
|
|26 October 2023
|Germany
|
|
|26 October 2023
|Greece
|
|
|27 October 2023
|Ireland
|
|15A
|27 October 2023
|Japan
|
|
|26 October 2023
|Netherlands
|
|16
|27 October 2023
|Norway
|
|
|26 October 2023
|Portugal
|
|M/12
|25 October 2023
|South Korea
|
|15
|27 October 2023
|Spain
|
|
|26 October 2023
|Switzerland
|
|16
MPAA
R
Worldwide Gross
$755,534
Production
Archaia Entertainment, Boom! Studios, Panic Pictures (II)
Also known as
The Killer, El asesino, Der Killer, O Assassino, A gyilkos, Le tueur, Sát Thủ Báo Thù, Tapja, Tappaja, Tetikçi, Ubojica, Zabiják, Zabójca, Вбивця, Убийца, Убица, ザ・キラー, 杀手, 殺手
Занят на Le Mans. Уже лет 5 гоняет на Porsche в команде Proton с Кристианом Ридом.