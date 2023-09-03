Menu
7.2 IMDb Rating: 6.7
4 posters
Kinoafisha Films The Killer

The Killer

The Killer 18+
The Killer - trailer
The Killer  trailer
Country USA / France
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2023
Online premiere 10 November 2023
World premiere 3 September 2023
Release date
26 October 2023 Argentina
26 October 2023 Germany
26 October 2023 Greece
27 October 2023 Ireland 15A
27 October 2023 Japan
26 October 2023 Netherlands 16
27 October 2023 Norway
26 October 2023 Portugal M/12
25 October 2023 South Korea 15
27 October 2023 Spain
26 October 2023 Switzerland 16
MPAA R
Worldwide Gross $755,534
Production Archaia Entertainment, Boom! Studios, Panic Pictures (II)
Also known as
The Killer, El asesino, Der Killer, O Assassino, A gyilkos, Le tueur, Sát Thủ Báo Thù, Tapja, Tappaja, Tetikçi, Ubojica, Zabiják, Zabójca, Вбивця, Убийца, Убица, ザ・キラー, 杀手, 殺手
Director
David Fincher
David Fincher
Cast
Michael Fassbender
Michael Fassbender
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Kerry O'Malley
Kerry O'Malley
Charles Parnell
Monique Ganderton
Film rating

7.2
Rate 29 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1429
Currently, the film is not showing in cinemas

Film Reviews

Андрей 24 November 2023, 23:18
"Фассбендер выложился на все сто, давно его не видел, че-то куда то пропал."

Занят на Le Mans. Уже лет 5 гоняет на Porsche в команде Proton с Кристианом Ридом.
Weteran Mc 26 June 2024, 23:41
"Убийца" - новый своеобразный психологический триллер от студии Netflix, в котором повествование ведётся от лица главного героя. Никакого… Read more…
Quotes
The Killer Of those who like to put their faith in mankind's inherent goodness, I have to ask- based on what, exactly?
The Killer - trailer
The Killer Trailer
