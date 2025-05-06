Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Shadows of Forgotten Ancestors
7.3
Kinoafisha Films Shadows of Forgotten Ancestors
7.3

Shadows of Forgotten Ancestors

, 1964
Tini zabutykh predkiv
USSR / Drama / 18+
Poster of Shadows of Forgotten Ancestors
7.3

Cast

Ivan Mykolaichuk
Ivan Paliychuk
Larisa Kadochnikova
Marichka Gutenyuk
Tatyana Bestayeva
Palagna
Spartak Bagashvili
Yurko Malfar
Nikolai Grinko
Nikolai Grinko
Vatag
Leonid Yengibarov
Myko
Nina Alisova
Mother of Ivan
Aleksandr Gai
Father of Ivan
Neonila Hnepovska
Mother of Marichka
Aleksandr Raydanov
Father of Marichka
Director Sergei Parajanov
Writer Ivan Chendej, Mikhail Kotsiubinsky, Sergei Parajanov
Composer Miroslav Skorik
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1964
World premiere 4 September 1965
Release date
23 March 1966 France TP
20 June 2024 Greece
18 October 1965 USSR
29 May 2025 Ukraine
Worldwide Gross $1,088
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Tini zabutykh predkiv, Shadows of Forgotten Ancestors, Les chevaux de feu, Les ombres des ancêtres oubliés, Senke zaboravljenih predaka, Тіні забутих предків, Cienie zapomnianych przodków, De blodröda hästarna, De gångna generationernas skugga, De vuurpaarden, Elfelejtett ősök árnyai, Feuerpferde, Fiery Horses, Fortidens skygger, Hi no Uma, Ildens heste, In the Shadow of the Past, La sombra de los antepasados olvidados, La sombra de nuestros antepasados olvidados, Le ombre degli avi dimenticati, Les Ombres des Ancetres Oubliés, Los caballos de fuego, Los corceles de fuego, Menneitten sukupolvien varjot, Os Cavalos de Fogo, Saihehai niakan faramoshishda, Schaduwen van vergeten voorouders, Schatten vergessener Ahnen, Shadows of Our Ancestors, Shadows of Our Forgotten Ancestors, Sjene zaboravljenih predaka, Skygger af glemte forfædre, Sombras del pasado, Sombras dos Ancestrais Esquecidos, Stis skies ton xehasmenon progonon, Teni zabytykh predkov, The Horses of Fire, Umbrele strămoșilor uitați, Unustatud esivanemate varjud, Vlammende paarden, Wild Horses of Fire, Στις σκιές των ξεχασμένων προγόνων, Сенките на забравените прадеди, Тени забытых предков, 잊혀진 선조들의 그림자, 忘れられた祖先の影, 火の馬, 被遗忘的祖先的阴影, 被遺忘祖先的影子, Сенке заборављених предака, დავიწყებულ წინაპართა აჩრდილები, Moratsvats nakhnineri stvernery, Մոռացված նախնիների տվերները

Film rating

7.3
Rate 20 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1317 In the Drama genre  603 In films of USSR  171 In films of 1964  2
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Shadows of Forgotten Ancestors

Ashik Kerib
Ashik Kerib Drama
1988, USSR / Georgia
7.0
The Legend of Suram Fortress
The Legend of Suram Fortress Drama
1984, Georgia / USSR
6.0
Flower on the Stone
Flower on the Stone Drama
1962, USSR
5.0
Such Late, Such Warm Autumn
Such Late, Such Warm Autumn Drama
1981, USSR
7.0
Zakhar Berkut
Zakhar Berkut Drama
1971, USSR
7.0
Naperekor vsemu
Naperekor vsemu Drama
1972, USSR / Yugoslavia
6.0
A Spring for the Thirsty
A Spring for the Thirsty Drama
1965, USSR
7.0
Babylon XX
Babylon XX Drama
1979, USSR
7.0
Mechtat i zhit
Mechtat i zhit Drama
1974, USSR
5.0
The Color of Pomegranates
The Color of Pomegranates Biography, Drama
1970, USSR
7.0
The Stone Cross
The Stone Cross Drama
1968, USSR
7.0
Dream
Dream Drama
1964, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more