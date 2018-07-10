Билли Ди Уильямс вернется к роли Лэндо в 9 эпизоде «Звездных войн»

Кто там соскучился по «старичкам» из «Звездных войн»? Билли Ди Уильямс подтвердил свое возвращение в девятый эпизод космической саги. 81-летний актер снова сыграет игрока и