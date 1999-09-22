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Джордж К. Скотт
Джордж К. Скотт
George C. Scott
О персоне
Фильмография
Джордж К. Скотт
George C. Scott
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Дата рождения
18 октября 1927
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
22 сентября 1999
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Джорджа К. Скотта
Родился 18 октября 1927 года. Уайс, Вирджиния, США.
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Фильмография Джорджа К. Скотта
Глория
криминал, триллер, драма
1999, США
5.0
Готова на все
мистика, триллер, криминал
1993, Канада / США
7.0
Воспламеняющая взглядом
фантастика, ужасы, триллер
1984, США
7.0
Оливер Твист
драма
1982, США / Великобритания
6.0
Отбой
драма
1981, США
7.0
Формула
криминал, триллер
1980, США / Германия
5.0
Перебежчик
триллер, ужасы
1980, Канада
7.0
Острова в океане
драма
1977, США
6.0
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