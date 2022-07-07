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Джеймс Каан
Джеймс Каан
James Caan
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Джеймс Каан
James Caan
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Дата рождения
26 марта 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Джеймс Каан
Родился 26 марта 1940 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джеймс Каан
Святая земля
комедия, драма
2017, Франция / Бельгия / Израиль / Исландия
6.0
Отбросы
боевик, комедия, триллер
2015, США
4.0
Кровные узы
криминал, драма, триллер
2013, США / Франция
7.0
Облачно... 2: Месть ГМО
семейный, анимация, комедия
2013, США
7.0
Сказание о принцессе Кагуя
анимация, аниме
2013, Япония
8.0
Папа - досвидос
комедия
2012, США
7.0
Деньги: Американская мечта
триллер, боевик, криминал, драма
2012, США
4.0
Безвыходная ситуация
криминал, комедия
2012, США
6.0
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Умер известный голливудский актер Джеймс Каан
Ему было 82 года.
Написать
7 июля 2022 23:32
Уилл Феррелл не жалеет об отказе сняться в сиквеле «Эльфа» — актеру предлагали за это $29 млн
Он знал, что не сможет искренне хвалить фильм.
Написать
29 октября 2021 13:40
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