Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дженни Агаттер
Дженни Агаттер
Jenny Agutter
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Дженни Агаттер
Jenny Agutter
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 декабря 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Тонтон, Англия, Великобритания
Биография Дженни Агаттер
Родилась 20 декабря 1952 года. Тонтон, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Дженни Агаттер
Иногда всегда никогда
комедия, драма, мистика
2018, Великобритания
6.0
Королева пустыни
драма, биография
2015, США / Марокко
6.0
Ирина Палм сделает ЭТО лучше
драма
2007, Бельгия / Люксембург / Великобритания / Германия / Франция
7.0
Эквус
драма, криминал, ужасы
1977, США / Великобритания
7.0
Орел приземлился
триллер, приключения, военный, драма
1976, Великобритания
6.0
Бегство Логана
мелодрама, драма, приключения, фантастика
1976, США
6.0
Обход
драма, приключения
1971, Великобритания / Австралия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сиквел семейного фильма 1970 года «Дети дороги» получил первый трейлер
Также был выпущен постер приключенческой ленты.
Написать
28 октября 2021 13:13
Британский семейный фильм «Дети дороги» получит сиквел спустя пятьдесят лет
В нем снимется одна из звезд оригинального актерского состава.
Написать
7 мая 2021 16:16
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас