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Джим Шеридан
Джим Шеридан
Jim Sheridan
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Джим Шеридан
Jim Sheridan
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Дата рождения
6 февраля 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Джим Шеридан
Режиссер, продюсер. Родился 6 февраля 1949 года. Дублин, Ирландия.
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Фильмография Джим Шеридан
Скрижали судьбы
драма
2016, Ирландия
7.0
Дом грез
триллер
2011, США
7.0
Шанхай, я люблю тебя
мелодрама
2011, Китай
0.0
Братья
военный, драма
2009, США
7.0
Разбогатей или сдохни
драма, мюзикл, боевик, криминал
2005, США
7.0
В Америке
драма
2002, Ирландия / США
7.0
Боксер
драма, спорт
1997, США / Ирландия
7.0
Во имя отца
биография, драма
1993, Ирландия / Великобритания
8.0
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