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Джим Шеридан

Jim Sheridan
Джим Шеридан
Джим Шеридан Jim Sheridan
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Дата рождения
6 февраля 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Джим Шеридан

Режиссер, продюсер. Родился 6 февраля 1949 года. Дублин, Ирландия.

Фильмография Джим Шеридан
Скрижали судьбы
Скрижали судьбы
драма 2016, Ирландия
7.0
Дом грез
Дом грез
триллер 2011, США
7.0
Шанхай, я люблю тебя
мелодрама 2011, Китай
0.0
Братья
Братья
военный, драма 2009, США
7.0
Разбогатей или сдохни
Разбогатей или сдохни
драма, мюзикл, боевик, криминал 2005, США
7.0
В Америке
В Америке
драма 2002, Ирландия / США
7.0
Боксер
Боксер
драма, спорт 1997, США / Ирландия
7.0
Во имя отца
Во имя отца
биография, драма 1993, Ирландия / Великобритания
8.0
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