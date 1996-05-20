Микрокосмос, 1996

Полтора часа, проведенные на неизвестной планете, где все расстояния измеряются миллиметрами. Ее обитатели: фантастические создания, насекомые, улитки и прочие обитатели травы и воды. Ее пейзажи: непроходимые дебри травяных кущ, капли росы, огромные, как воздушные шары.



Зритель открывает для себя прекрасный, сияющий всеми красками радуги параллельный мир, где работают иные физические законы. Мир, залитый ирреальным светом, полный неведомых звуков. Страна, где животные умеют ходить по воде или разгуливать вниз головой.



Фазан, разгуливающий по муравьиной тропе производит на вас не меньшее впечатление, чем Годзилла из знаменитого триллера, а обычная летняя гроза заставляет вспомнить о воздушной атаке сотни тяжелых бомбардировщиков. Постоянные переходы из одного мира в другой дают ошеломленным зрителям почувствовать относительность наших представлений о пространстве.



Зритель ощущает себя крохотным десантником, заброшенным в самый эпицентр действия. Он слышит грохот муравьиных войн и рев пчелиных крыльев у себя за спиной.