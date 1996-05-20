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Микрокосмос Микрокосмос
Киноафиша Фильмы Микрокосмос
Microcosmos: Le peuple de l`herbe

Микрокосмос, 1996

1996 / Франция / Швейцария / Италия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Полтора часа, проведенные на неизвестной планете, где все расстояния измеряются миллиметрами. Ее обитатели: фантастические создания, насекомые, улитки и прочие обитатели травы и воды. Ее пейзажи: непроходимые дебри травяных кущ, капли росы, огромные, как воздушные шары.

Зритель открывает для себя прекрасный, сияющий всеми красками радуги параллельный мир, где работают иные физические законы. Мир, залитый ирреальным светом, полный неведомых звуков. Страна, где животные умеют ходить по воде или разгуливать вниз головой.

Фазан, разгуливающий по муравьиной тропе производит на вас не меньшее впечатление, чем Годзилла из знаменитого триллера, а обычная летняя гроза заставляет вспомнить о воздушной атаке сотни тяжелых бомбардировщиков. Постоянные переходы из одного мира в другой дают ошеломленным зрителям почувствовать относительность наших представлений о пространстве.

Зритель ощущает себя крохотным десантником, заброшенным в самый эпицентр действия. Он слышит грохот муравьиных войн и рев пчелиных крыльев у себя за спиной.

7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 20 мая 1996
Возраст 0+
Режиссер
Клод Нуридзани
В ролях
Жак Перрен
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Микрокосмос 2 постера
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саундтрек фильма Микрокосмос
Кадры из фильма Все кадры
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