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Постер фильма Земля
7.0
Киноафиша Фильмы Земля
7.0

Земля

, 1996
Tierra
Испания / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Земля
7.0

О фильме

Анхель сложное творение. Воспринимая себя получеловеком, полуангелом, наполовину живым, наполовину мертвым, он следовал голосу, доносящемуся из Космоса.

Прибыв выяснить причину странного привкуса местного вина, он встречает двух восхитительных женщин: застенчивую Анжелу и неудержимо сексуальную девятнадцатилетнюю Мари.

Очарованный этими бесконечно разными богинями, Анхель терзается противоречиями: что есть благоразумие и что — безумие, секс — это любовь, или любовь — это секс? Что есть жизнь? И что есть Космос?

В ролях

Карра Элехальде
Карра Элехальде
Patricio
Эмма Суарес
Эмма Суарес
Ángela
Кармело Гомес
Ángel Bengoelxeo
Сильке
Mari
Нанчо Ново
Alberto
Тксема Бласко
Tomás
Ане Санчес
Ángela Hija
Juan José Suárez
Manuel
Ricardo Amador
Charly
Сезар Веа
Miñón
Режиссер Хулио Медем
Сценарист Хулио Медем
Композитор Альберто Иглесиас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1996
Премьера онлайн 17 февраля 2004
Премьера в мире 1 мая 1996
Дата выхода
8 августа 1997 Великобритания 18
19 февраля 1998 Венгрия
25 марта 2004 Германия 12
30 октября 1999 Гонконг IIB
6 февраля 1998 Дания
24 мая 1996 Испания
10 апреля 1997 Нидерланды
12 июня 1998 Норвегия
20 мая 1996 США
10 июня 1997 Турция
5 сентября 1997 Финляндия K-16
Сборы в мире $16 141
Производство Canal+ España, Lolafilms, Sociedad General de Televisión (Sogetel)
Другие названия
Tierra, Earth, Földön egy angyal, Jorden, Kjærlighetens engler, Land, Terra, Tierra - maa ja elämä, Toprak, Ziemia, Земля, ティエラ

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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