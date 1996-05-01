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Анхель сложное творение. Воспринимая себя получеловеком, полуангелом, наполовину живым, наполовину мертвым, он следовал голосу, доносящемуся из Космоса.
Прибыв выяснить причину странного привкуса местного вина, он встречает двух восхитительных женщин: застенчивую Анжелу и неудержимо сексуальную девятнадцатилетнюю Мари.
Очарованный этими бесконечно разными богинями, Анхель терзается противоречиями: что есть благоразумие и что — безумие, секс — это любовь, или любовь — это секс? Что есть жизнь? И что есть Космос?
|8 августа 1997
|Великобритания
|18
|19 февраля 1998
|Венгрия
|25 марта 2004
|Германия
|12
|30 октября 1999
|Гонконг
|IIB
|6 февраля 1998
|Дания
|24 мая 1996
|Испания
|10 апреля 1997
|Нидерланды
|12 июня 1998
|Норвегия
|20 мая 1996
|США
|10 июня 1997
|Турция
|5 сентября 1997
|Финляндия
|K-16