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Полковник Редль
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Oberst Redl

Полковник Редль, 1985

1985 / Германия / Югославия / Венгрия / Австрия
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Это событие в 1913 году, накануне мировой войны всколыхнуло всю Европу. Начальник разведки австро-венгерской армии Альфред Редль, изобличенный в измене, покончил с собой. Что явилось причиной измены?
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1985
Премьера в мире 29 марта 1985
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Иштван Сабо
В ролях
Клаус Мария Брандауэр
Клаус Мария Брандауэр
Армин Мюллер-Шталь
Армин Мюллер-Шталь
Гудрун Ландгребе
Ян Никлас
Андраш Балинт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полковник Редль 2 постера
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