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Полковник Редль
Oberst Redl
Полковник Редль, 1985
1985 / Германия / Югославия / Венгрия / Австрия
6.9
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
биография
драма
исторический
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О фильме
Это событие в 1913 году, накануне мировой войны всколыхнуло всю Европу. Начальник разведки австро-венгерской армии Альфред Редль, изобличенный в измене, покончил с собой. Что явилось причиной измены?
Развернуть
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
2 часа 24 минуты
Год выпуска
1985
Премьера в мире
29 марта 1985
Возраст
18+
MPAA
R
Режиссер
Иштван Сабо
В ролях
Клаус Мария Брандауэр
Армин Мюллер-Шталь
Гудрун Ландгребе
Ян Никлас
Андраш Балинт
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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