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Постер фильма Папа в командировке
6.9
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6.9

Папа в командировке

, 1985
Otac na službenom putu / When Father Was Away On Business
Югославия / драма / 18+
Постер фильма Папа в командировке
6.9

О фильме

Действие фильма происходит в Сараево в беспокойное время после разрыва Тито со Сталиным. Бывшие партизаны, верящие в коммунистическое будущее, обвиняются в сталинизме и направляются в лагеря. Все это видится глазами 6-летнего Малика (Морено де Бартолли), и именно его довольно остроумные комментарии о событиях задают тон трагикомедии. Малик видит, как его отец Меса (Манойлович) постоянно уезжает в командировки, но он не знает пока, что отец и есть тот грубый и похотливый "бабник", из-за которого страдает мать. Фильм полон иронии и сарказма, но пропитан нежностью "человеческой комедии". Картина получила Главный приз на МКФ в Канне в 1985 году.

 

В ролях

Морено де Бартолли
Malik
Мики Манойлович
Мики Манойлович
Mehmed Mesa Malkoc
Мирьяна Каранович
Senija Sena Malkoc
Мустафа Надаревич
Zijah Zijo Hamovic
Мира Фурлан
Ankica Vidmar
Предраг Лакович
Kucepazitelj Franjo
Павле Вуйисич
Dedo Muzafer
Слободан Алигрудич
Ostoja Cekic
Ева Рас
Ilonka Petrovic
Aco Djorcev
Dr. Ljahaov
Режиссер Эмир Кустурица
Сценарист Абдула Сидран
Композитор Зоран Симьянович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Югославия
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 15 января 1985
Дата выхода
15 января 1985 Югославия
29 октября 1988 Южная Корея 18
MPAA R
Сборы в мире $34 751
Производство Centar Film, Forum Sarajevo, Televizija Sarajevo
Другие названия
Otac na sluzbenom putu, When Father Was Away on Business, Otac na službenom putu, Papa est en voyage d'affaires, Papa ist auf Dienstreise, Papá salió en viaje de negocios, A papa szolgálati útra ment, Babam İş Gezisinde, Cuando papá sale de viaje, Isä on työmatkalla, Malik - far er på forretningsrejse, Masa Ha'Asakim Shel Aba, När pappa var borta ..., O Pai Foi em Viagem de Negócios, Oče na službenem potovanju, Ojciec w podróży służbowej, Papá está en viaje de negocios, Papà... è in viaggio d'affari, Pappa er på forretningsreise, Quando Papai Saiu em Viagem de Negócios, Tata în calatorie de serviciu, Tėtė komandiruotėje, Toen papa op zakenreis was, Vader gaat op zakenreis, Ο πατέρας λείπει σε ταξίδι για δουλειές, Баща в командировка, Отац на службеном путу, Папа в командировке, Тато у відрядженні, パパは、出張中！, Papà è in viaggio d'affari

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
7.7 IMDb

Отзывы о фильме

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