Действие фильма происходит в Сараево в беспокойное время после разрыва Тито со Сталиным. Бывшие партизаны, верящие в коммунистическое будущее, обвиняются в сталинизме и направляются в лагеря. Все это видится глазами 6-летнего Малика (Морено де Бартолли), и именно его довольно остроумные комментарии о событиях задают тон трагикомедии. Малик видит, как его отец Меса (Манойлович) постоянно уезжает в командировки, но он не знает пока, что отец и есть тот грубый и похотливый "бабник", из-за которого страдает мать. Фильм полон иронии и сарказма, но пропитан нежностью "человеческой комедии". Картина получила Главный приз на МКФ в Канне в 1985 году.