Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Цыпленок под уксусом
1 постер
Киноафиша Фильмы Цыпленок под уксусом

Цыпленок под уксусом

Poulet au vinaigre 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Почтальон Луи живёт в маленьком французском городке вместе со своей матерью, которая частично парализована и вынуждена перемещаться на инвалидной коляске. У Луи и его мамы красивый дом, который хотят прибрать к рукам местные злодеи — эксцентричный скульптор и владелец мясной лавки. Луи начинает слежку за двумя своими врагами. Безобидные козни Луи по несчастливой случайности приводят к смерти владельца лавки, а наблюдая за скульптором, Лиу начинает понимать, что тот скрывает какую-то страшную тайну.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 10 апреля 1985
Дата выхода
10 апреля 1985 Франция
Производство MK2 Productions
Другие названия
Poulet au vinaigre, Cop Au Vin, Hühnchen in Essig, Pollo al vinagre, Chicken with Vinegar, Correspondência violada, Ecetes csirke, Et lig for meget, Et lik for mye, Ett lik för mycket, Kurczę na kwaśno, Um Tira Amargo, Una morte di troppo, Yksi ruumis liikaa, Yo policía, Ξυδάτο κοτόπουλο, Курча під оцтом, Лютият полицай, Назойливый полицейский, Цыпленок под уксусом
Режиссер
Клод Шаброль
Клод Шаброль
В ролях
Жан Пуаре
Стефан Одран
Мишель Буке
Мишель Буке
Жан Топар
Люка Бельво
Люка Бельво
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Цыпленок под уксусом
Маски 7.1
Маски (1987)
Церемония 7.5
Церемония (1995)
Пусть умрет зверь 7.7
Пусть умрет зверь (1969)
Цветок зла 6.5
Цветок зла (2003)
Воспоминание о прекрасном 7.4
Воспоминание о прекрасном (2001)
Спасибо за шоколад 6.6
Спасибо за шоколад (2000)
Ад 7.1
Ад (1994)
Бетти 6.8
Бетти (1992)
Мадам Бовари 7.2
Мадам Бовари (1991)
Женское дело 7.5
Женское дело (1988)
Клетка для чудаков 7.2
Клетка для чудаков (1978)
Суки 6.7
Суки (1968)

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше