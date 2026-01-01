Почтальон Луи живёт в маленьком французском городке вместе со своей матерью, которая частично парализована и вынуждена перемещаться на инвалидной коляске.
У Луи и его мамы красивый дом, который хотят прибрать к рукам местные злодеи — эксцентричный скульптор и владелец мясной лавки. Луи начинает слежку за двумя своими врагами. Безобидные козни Луи по несчастливой случайности приводят к смерти владельца лавки, а наблюдая за скульптором, Лиу начинает понимать, что тот скрывает какую-то страшную тайну.
СтранаФранция
Продолжительность1 час 50 минут
Год выпуска1985
Премьера в мире10 апреля 1985
Дата выхода
10 апреля 1985
Франция
ПроизводствоMK2 Productions
Другие названия
Poulet au vinaigre, Cop Au Vin, Hühnchen in Essig, Pollo al vinagre, Chicken with Vinegar, Correspondência violada, Ecetes csirke, Et lig for meget, Et lik for mye, Ett lik för mycket, Kurczę na kwaśno, Um Tira Amargo, Una morte di troppo, Yksi ruumis liikaa, Yo policía, Ξυδάτο κοτόπουλο, Курча під оцтом, Лютият полицай, Назойливый полицейский, Цыпленок под уксусом