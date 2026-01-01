Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Budapest Tales
1 постер
Киноафиша Фильмы Budapest Tales

Budapest Tales

Budapesti mesék 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 2 марта 1977
Дата выхода
2 марта 1977 Венгрия
Производство Hungarofilm, Hunnia Filmstúdió
Другие названия
Budapesti mesék, Asuntos de Budapest, Budapest Tales, Budapester Fairy Tales, Budapester Legende, Budapeszteńskie opowieści, Budipestanske price, Keltainen raitiovaunu, Racconti di Budapest, Будапещенски разкази
Режиссер
Иштван Сабо
В ролях
Ági Mészáros
Майя Коморовская
Франтишек Печка
Франтишек Печка
Андраш Балинт
Карой Ковач
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
