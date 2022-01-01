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Необычный день Необычный день
Киноафиша Фильмы Необычный день
Giornata particolare, Una

Необычный день, 1977

1977 / Канада / Италия
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

Май 1938 года. В гости к Бенито Муссолини впервые прибывает с официальным визитом Адольф Гитлер. В этой связи вся фашистская братия отправляется в центр Рима приветствовать парадный кортеж, символизирующий нерушимую дружбу фюрера и дуче. Отправляется туда и муж одной из римских домохозяек. Скоро красавице становится скучно одной. Она использует отлучку мужа, чтобы завести знакомство с обаятельным соседом. Он - интеллектуал, душка, журналист, гомосексуалист. Им предстоит провести вместе весь этот день, который сыграет решающую роль в их судьбе. День, полный неожиданностей, открытий, новых эмоций...

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 19 мая 1977
Режиссер
Этторе Скола
Этторе Скола
В ролях
Софи Лорен
Софи Лорен
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Джон Вернон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Необычный день 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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