Необычный день, 1977

Май 1938 года. В гости к Бенито Муссолини впервые прибывает с официальным визитом Адольф Гитлер. В этой связи вся фашистская братия отправляется в центр Рима приветствовать парадный кортеж, символизирующий нерушимую дружбу фюрера и дуче. Отправляется туда и муж одной из римских домохозяек. Скоро красавице становится скучно одной. Она использует отлучку мужа, чтобы завести знакомство с обаятельным соседом. Он - интеллектуал, душка, журналист, гомосексуалист. Им предстоит провести вместе весь этот день, который сыграет решающую роль в их судьбе. День, полный неожиданностей, открытий, новых эмоций...