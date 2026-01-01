Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Чёрный Двор в кино» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
7.3
Элфи

, 1966
Alfie
Великобритания / драма, комедия / 18+
О фильме

Элфи — персонаж, олицетворяющий очаровательную посредственность. Молодой шофер лимузина Элфи двигается по жизни как бабочка, перелетающая с одного цветка на другой. Цветы его жизни — женщины, и он делает это не бездумно, уверенный, что святое дело мужчины — обладать как можно большим количеством женщин.

В ролях

Майкл Кейн
Шелли Уинтерс
Милисент Мартин
Джулия Фостер
Джейн Эшер
Ширли Энн Филд
Режиссер Льюис Гилберт
Сценарист Билл Нотон
Композитор Сонни Роллинз
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 29 марта 1966
Дата выхода
29 марта 1966 Великобритания
1 сентября 1966 Германия
25 августа 1966 Греция
7 апреля 1967 Ирландия 15
24 августа 1966 США
29 марта 1966 Швеция 15
1 декабря 1967 Япония G
Бюджет $800 000
Производство Lewis Gilbert, Sheldrake Films
Другие названия
Alfie, Alfie, el seductor irresistible, Der Verführer läßt schön grüßen, Alfie - kvinnoförförare, Alfie - naisten viettelijä, Alfie - Szívtelen szívtipró, Alfie le dragueur, Alfie, de verleider, Alfie, le dragueur, Alfie, o satrapis, Como Conquistar as Mulheres, Elfi, Fallet Alfie, Άλφι, ο σατράπης, Алфи, Элфи, アルフィー（1966）, 風流奇男子

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

[финальные слова фильма]
Alfie Знаешь что? Когда я оглядываюсь на свою маленькую жизнь и на тех девушек, что я знал, и думаю обо всём, что они для меня сделали, и о том немного, что я сделал для них, можно подумать, что мне повезло. Но что я с этого получил? Пару монет, нормальную одежду, машину, здоровье вернул и никому не принадлежу. Но у меня нет покоя в душе — а если этого нет, значит, у тебя ничего нет. Не знаю... Мне кажется, если тебя не поймали одним способом, то поймают другим. Так в чём же ответ? Вот что я всё время себе спрашиваю — в чём смысл? Понимаешь, о чём я?

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше