Молодой Тёрлесс

Der junge Törless 18+
О фильме

В школе — интернате довоенной Австро-Венгерской Империи, пара студентов мучает одного из своих одноклассников, Базини, который был пойман, украв деньги у одного из них. Эти двое решают не сдавать Базини школьной дирекции, а наказать его непосредственно самим и продолжают мучить и оскорблять мальчика, с постоянно увеличивающимся садистским восхищением…
Страна Германия / Франция
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 8 мая 1966
Дата выхода
20 мая 1966 Германия
31 мая 1966 Франция 16
Производство Franz Seitz Filmproduktion, Nouvelles Éditions de Films (NEF)
Другие названия
Der junge Törless, Young Törless, Den unge Törless, El joven Torless, O Jovem Törless, A fiatal Törless, Az ifjú Törless, De unge tyranner, Genç Törless, I turbamenti del giovane Torless, Les désarrois de l'élève Törless, Mladi Terles, Nido de escorpiones, Niepokoje wychowanka Törlessa, Olenko syyllinen, Young Torless, Молодой Тёрлесс, テルレスの青春
Режиссер
Фолькер Шлендорф
Фолькер Шлендорф
В ролях
Матье Каррьер
Marian Seidowsky
Bernd Tischer
Лотти Ледл
Барбара Стил
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
