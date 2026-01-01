В школе — интернате довоенной Австро-Венгерской Империи, пара студентов мучает одного из своих одноклассников, Базини, который был пойман, украв деньги у одного из них. Эти двое решают не сдавать Базини школьной дирекции, а наказать его непосредственно самим и продолжают мучить и оскорблять мальчика, с постоянно увеличивающимся садистским восхищением…
СтранаГермания / Франция
Продолжительность1 час 27 минут
Год выпуска1966
Премьера в мире8 мая 1966
Дата выхода
20 мая 1966
Германия
31 мая 1966
Франция
16
ПроизводствоFranz Seitz Filmproduktion, Nouvelles Éditions de Films (NEF)
Другие названия
Der junge Törless, Young Törless, Den unge Törless, El joven Torless, O Jovem Törless, A fiatal Törless, Az ifjú Törless, De unge tyranner, Genç Törless, I turbamenti del giovane Torless, Les désarrois de l'élève Törless, Mladi Terles, Nido de escorpiones, Niepokoje wychowanka Törlessa, Olenko syyllinen, Young Torless, Молодой Тёрлесс, テルレスの青春