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Шербурские зонтики Шербурские зонтики
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Les Parapluies de Cherbourg

Шербурские зонтики, 1964

1964 / Франция / Германия
8.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Картина начинается с показа двух влюбленных. Их любовь в самом расцвете. Женевьев в магазине своей матери продает зонтики, а Ги работает на станции техобслуживания автомобилей. Влюбленных ожидает разлука, так как Ги получает повестку. Они проводят вместе божественный прощальный вечер, а затем он уходит в армию. Во втором акте Женевьев узнает, что она беременна, и, не получая никаких вестей от своего любимого, выходит замуж за богатого и удобного Роланда. Они уезжают в Париж, а Ги возвращается в Шербург...

8.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1964
Премьера в мире 3 февраля 1964
Возраст 16+
Режиссер
Жак Деми
В ролях
Катрин Денев
Катрин Денев
Нино Кастельнуово
Марк Мишель
Мирелль Перри
Анн Вернон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шербурские зонтики 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Вымпел
19:35
Домжур (Центральный Дом журналистов)
15:15 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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«Шербурские зонтики» в кинотеатрах

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Вымпел Бабушкинская
2D
19:35
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
2D, SUB
15:15 от 250 ₽
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