Шербурские зонтики, 1964

Картина начинается с показа двух влюбленных. Их любовь в самом расцвете. Женевьев в магазине своей матери продает зонтики, а Ги работает на станции техобслуживания автомобилей. Влюбленных ожидает разлука, так как Ги получает повестку. Они проводят вместе божественный прощальный вечер, а затем он уходит в армию. Во втором акте Женевьев узнает, что она беременна, и, не получая никаких вестей от своего любимого, выходит замуж за богатого и удобного Роланда. Они уезжают в Париж, а Ги возвращается в Шербург...