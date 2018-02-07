Женщина в песках, 1964

Эта философская драма режиссера Хироси Тесигахары - экранизация романа классика японской литературы Кобо Абэ. Как и любую философскую притчу, этот фильм пересказать практически невозможно. Можно сказать только одно: все мы помещены в песочную яму по имени Ничто, в которой потеряли свою общечеловеческую природу, сохранив при этом индивидуальное лицо и трагическую сущность. Тонкая режиссура и изобретательная операторская работа характеризуют этот фильм, получивший .

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