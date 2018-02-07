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Женщина в песках
Киноафиша Фильмы Женщина в песках
Woman in the Dunes / Suna no onna

Женщина в песках, 1964

1964
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Причины посмотреть О фильме

- специальный приз Каннского кинофестиваля в 1964 году;
- две номинации на "Оскар" - за лучшие режиссуру и иностранный фильм;
- специальный приз Каннского кинофестиваля.

Эта философская драма режиссера Хироси Тесигахары - экранизация романа классика японской литературы Кобо Абэ. Как и любую философскую притчу, этот фильм пересказать практически невозможно. Можно сказать только одно: все мы помещены в песочную яму по имени Ничто, в которой потеряли свою общечеловеческую природу, сохранив при этом индивидуальное лицо и трагическую сущность. Тонкая режиссура и изобретательная операторская работа характеризуют этот фильм, получивший .

Япония

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1964
Премьера в мире 15 февраля 1964
Режиссер
Хироси Тэсигахара
В ролях
Эйдзи Окада
Киоко Кисида
Койдзи Мицуи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женщина в песках 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ретроспектива Хироси Тэсигахара пройдёт в «Родине» Новатор японского кино, дважды номинант на премию «Оскар», автор 16 фильмов — режиссёр Хироси Тэсигахара поглотит киноцентр «Родина» с 16 по 21 февраля. Генеральное
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7 февраля 2018 19:45
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