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Погубленные жизни
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Vidas Secas

Погубленные жизни, 1963

1963 / Бразилия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1963
Премьера в мире 22 августа 1963
Режиссер
Нельсон Перейра дус Сантус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Погубленные жизни 2 постера
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