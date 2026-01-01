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Постер фильма Визит
7.5
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7.5

Визит

, 1964
The Visit
США / драма / 18+
Постер фильма Визит
7.5

О фильме

История миллионерши, приехавшей через много лет к себе на родину, в маленький провинциальный городок, дает повод для острого сатирического обличения многочисленных пороков современного общества.

В ролях

Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Karla Zachanassian
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Serge Miller
Ирина Демик
Паоло Стоппа
Doctor
Ганс Кристиан Блех
Police Captain Dobrik
Ромоло Валли
Town Painter
Клод Дофен
Lawyer Bardick
Жак Дюфило
Police Officer Fisch
Рихард Мюнх
Teacher
Эрнст Шрёдер
Mayor
Леонард Штекель
Minister
Режиссер Бернхард Викки
Сценарист Фридрих Дюрренматт, Бен Барцман, Maurice Valency
Композитор Ричард Арнелл, Hans-Martin Majewski
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 6 мая 1964
Дата выхода
17 сентября 1964 Германия
20 января 1966 Румыния
4 октября 1964 США
6 мая 1964 Франция
Производство 20th Century Fox, Cinecittà, Dear Film Produzione
Другие названия
The Visit, A Visita, Der Besuch, Het bezoek, Karla, La visita, Az öreg hölgy látogatása, Besøget, Besöket, Besøket, I ekdikisis tis kyrias, La rancune, La vendetta della signora, La visita del rencor, La visite, La visite de la vieille dame, Poseta stare dame, The Lady's Vengence, Vierailu, Vizita, Wizyta starszej pani, Ziyaret, Визит, Посещението, 訪れ

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 15 голосов
7.4 IMDb

Отзывы о фильме

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