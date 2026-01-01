Производство20th Century Fox, Cinecittà, Dear Film Produzione
Другие названия
The Visit, A Visita, Der Besuch, Het bezoek, Karla, La visita, Az öreg hölgy látogatása, Besøget, Besöket, Besøket, I ekdikisis tis kyrias, La rancune, La vendetta della signora, La visita del rencor, La visite, La visite de la vieille dame, Poseta stare dame, The Lady's Vengence, Vierailu, Vizita, Wizyta starszej pani, Ziyaret, Визит, Посещението, 訪れ
Рейтинг фильма
7.5
Оцените15 голосов
7.4IMDb
Цитаты
Karla ZachanassianЯ хочу, чтобы Сержа Миллера казнили. Я хочу его жизни!
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате